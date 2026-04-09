«Dere har skadet Apples omdømme»: 11 ting Apple har gjort katastrofalt galt de seneste 50 årene

I år markerer Apples 50-årsjubileum, og selskapet har vært en sentral del av teknologiverdenen i store deler av den tiden.

Fra iPhone til utviklingen av Mac har Apple hatt en lang rekke suksesser. Men noen ganger strekker ambisjonene seg lenger enn selskapet kan levere, ofte når design går foran funksjon, eller når forventningene er så høye at resultatene ikke kan leve opp til dem.

Vi har allerede samlet Apples verste dingser noensinne (og for balansens skyld, de beste fra det seneste halve århundret). Men eksemplene nedenfor representerer noen av selskapets største feilberegninger når det gjelder programvare, tjenester og noen ganger ganske forvirrende produktbeslutninger.

Vi er store fans av Apple når de får ting til, noe de gjør som oftest, men selv den mest ihuga Apple-entusiasten må innrømme at selskapet har gjort noen virkelig store, og noen ganger ganske komiske, teknologiske tabber.

1. MobileMe

Før iCloud fantes MobileMe, som igjen utviklet seg fra tjenester som iTools og .Mac. Denne betalte tjenesten fungerte på mange måter som dagens skytjenester, for eksempel ved å tilby skylagring som synkroniserte mellom Mail, Kontakter, Kalender og mer.

Dessverre fikk den raskt kallenavnet «MobileMess», da den var altfor upålitelig for folk flest å bruke. Synkroniseringen var dårlig og brøt ofte sammen akkurat når du trengte å få tilgang til de viktigste filene dine, og mange brukere klaget over manglende e-poster.

Den pinlige lanseringen gjorde Steve Jobs rasende. Han samlet angivelig utviklingsteamet og sa: «Dere har skadet Apples rykte. Dere burde hate hverandre for å ha sviktet hverandre.»

Etter lanseringen i 2008 ble tjenesten lagt ned i 2012 og erstattet av den mye mer stabile iCloud. Så neste gang du klager over et iCloud-synkroniseringsproblem, kan du i det minste trøste deg med at du ikke bruker MobileMe.

2. «Hockeypuck»-musen

(Image credit: raneko)

Har du noen gang sett en iMac G3? I dag har den et herlig retro-preg, men i 1998 representerte den fremtiden – et fargerikt glimt inn i morgendagens dataverden.

Problemet var at musen som fulgte med, Apple USB Mouse, var rund. Hvis du noen gang har brukt en mus (og det er stor sjanse for at du, en TechRadar-leser, har gjort det), vet du at en rund mus ikke akkurat gir et godt grep eller gjør det enkelt å få noe gjort.

Legg til en kort kabel, og du har den perfekte oppskriften på håndkramper. Og det verste? Apple fortsatte å selge den i to år.

3. Den store Apple Maps-tabben

(Image credit: Apple)

Selv om Apple Maps har blitt en svært pålitelig karttjeneste i dag, var lanseringen noe av en legende, og ikke av positive årsaker.

Apple ønsket å fjerne Google Maps fra enhetene sine og begynte derfor å utvikle sin egen kart-app. Den ble lansert i september 2012, og nesten alt som kunne gå galt gikk galt. Det var en stor glipp med Apple Park.

Feil posisjonsinformasjon, upålitelige veibeskrivelser og Apples manglende evne til å lese sensitive geopolitiske situasjoner ble sterkt kritisert av brukerne. Utrolig nok oppfordret Apples daværende nye administrerende direktør, Tim Cook, til og med brukere til å prøve konkurrenter mens karttjenesten ble fikset.

«Mens vi forbedrer Maps, kan du prøve alternativer ved å laste ned kartapper fra App Store som Bing, MapQuest og Waze, eller bruke Google eller Nokia Maps ved å gå til nettstedene deres og lage et ikon for webappen på startskjermen», skrev han den gang i et åpent brev på Apples nettsted.

I dag er Apple Maps et betydelig bedre produkt – noen sier til og med at det er bedre enn Google Maps – men for mange vil det alltid være preget av denne lanseringen.

4. Pings oppgang og raske fall

Enten du var en lojal iTunes-bruker eller brukte en helt annen tjeneste, er det stor sjanse for at du knapt la merke til det når iTunes Ping forsvant.

Steve Jobs beskrev Ping som en krysning mellom Facebook, Twitter og iTunes. Ideen var å gjøre det enklere å dele musikk med venner og familie, se hva andre kjøpte og bruke tjenesten på både iPhone og iPod Touch.

Dessverre var Ping kortvarig. Apple lanserte tjenesten i september 2010, og bare to år senere var den borte.

Tim Cook, som ikke ble administrerende direktør før etter at Ping ble lansert, oppsummerte mottakelsen med typisk tilbakeholdenhet: «Vi testet Ping, og jeg tror kundene stemte og sa: 'Dette er ikke noe jeg vil legge mye energi i ... Skal vi legge det ned? Jeg vet ikke. Vi får se på det.'»

En måned senere undersøkte Apple faktisk det og dro ut kontakten til Ping.

5. Den uforglemmelige U2-tabben

Liker du U2? I september 2014 spilte det egentlig ingen rolle hva du svarte på det spørsmålet, ettersom Apple sendte bandets album Songs of Innocence rett til iTunes-biblioteket ditt.

Alle 500 millioner iTunes-brukere fikk albumet automatisk, enten de ville ha det eller ikke. For noen skapte det problemer med lagringsplass, og det var ikke spesielt lett å fjerne.

Hendelsen førte også til en større diskusjon om verdien av musikk, og noen hevdet at U2 effektivt hadde devaluert kunstformen ved å gi bort albumet på den måten. Bare vent til du oppdager strømmetjenester ...

6. Fiaskoen med butterfly-tastaturet

(Image credit: iFixit)

Få eksempler illustrerer bedre problemene Apples designvalg kan skape enn fiaskoen med sommerfugltastatur i 2015.

MacBook (12") skapte allerede overskrifter av feil grunner da Apple byttet ut USB-porter med USB-C, som fortsatt var en relativt ny teknologi på den tiden. Men tastaturets «sommerfugl»-mekanisme ble et enda større problem, spesielt siden den også ble brukt i MacBook Pro og MacBook Air.

Fra taster som skrev doble bokstaver til taster som bokstavelig talt falt av under bruk, var problemene mange. Hele affæren kostet Apple millioner av dollar å fikse. Selskapets gratis reparasjonsprogram utløper i 2024, så hvis tastaturet ditt går i stykker nå, er det dessverre ditt problem.

7. iTunes-telefonen som fikk iPod til å se fantastisk ut

Steve Jobs introduces Motorolo Rokr (iTunes Phone) - Apple Special Event 2005 - YouTube Watch On

Hvis du ville ta med deg iTunes-biblioteket ditt på farten i 2005, hadde du egentlig bare ett alternativ utenom Apples egen iPod: Motorola ROKR E1.

Har du aldri hørt om den? Ikke rart. Den ble markedsført som telefonen som lot deg ta med deg iTunes-biblioteket ditt overalt, men den hadde to store problemer. For det første gjorde USB 1.1-hastigheter det ekstremt tregt å overføre filer til og fra telefonen. For det andre fikk brukerne bare legge 100 sanger på enheten, alt for å beskytte iPod-salget.

Det er neppe et spesielt overbevisende salgsargument, og det er nesten vanskelig å tro at bare 15 måneder senere ville Apple lansere iPhone og umiddelbart få alle «musikktelefoner» til å føles forhistoriske.

8. Ladeporten sitter… hvor?

(Image credit: Shutterstock / Crystal Eye Media)

Nå og da tar Apple en designbeslutning som føles som om den kunne vært unngått hvis noen bare hadde spurt en enkelt person utenfor designstudioet hva de syntes.

Et slikt eksempel var da Mac minis av/på-knapp ble plassert på undersiden av datamaskinen. Men det mest kjente eksemplet er Magic Mouse (2. generasjon).

På toppen er den alt Apple vanligvis gjør bra – en elegant, komfortabel mus som støtter jevne bevegelser. På undersiden? Det er der ladeporten er.

Det betyr at hvis du vil bruke datamaskinen mens musen lader (noe som ikke akkurat er en urimelig situasjon), må du koble den til og bruke en annen mus mens den lader.

Apple klarte deretter å sjokkere dataverdenen ved å gjenta beslutningen i en redesignet Magic Mouse i 2024, et sjeldent eksempel på et forbrukerprodukt som også fungerer perfekt som en ren irritasjon.

9. RIP AirPower

(Image credit: Apple)

Apples arrangement «Let’s meet at our place» i september 2017 var minneverdig av flere grunner, ikke minst lanseringen av iPhone X, noe som var flaks, ettersom et av de øvrige produktene de avduket aldri kom på markedet.

iPhone 8 og iPhone 8 Plus ble noe overskygget av iPhone X, den første iPhone-modellen uten hjemknapp og med fullskjermsskjerm. Den høye prislappen fikk mye oppmerksomhet – men det gjorde også AirPower.

Ideen var en ladematte som kunne lade telefonen, AirPods og Apple Watch samtidig, uansett hvor du plasserte dem på overflaten. For et selskap som lanserte alle tre produktene samme år, virket det nesten opplagt.

Dessverre førte produksjonsproblemer med prototypen til at AirPower aldri kom i butikkhyllene. Ifølge noen rapporter hadde Apples tidlige enheter problemer med varmehåndtering og kunne til og med smelte plasten. Au.

10. Antennagate

(Image credit: Sean Locke Photography / Shutterstock)

iPhone 4 ble lansert i 2010 med et nytt design som fikk iPhone 3GS til å føles gammeldags i sammenligning. Men den nye metallrammen, som også fungerte som antenne, skjulte et problem, eller rettere sagt: de som holdt telefonen oppdaget at signalet kunne falle ut.

Apple hevdet først at brukerne på en eller annen måte «holdt den feil». Selskapet uttrykte det ikke helt på den måten, men skrev i en mindre treffende uttalelse:

«Å holde en mobiltelefon vil påvirke antennens ytelse til en viss grad, og noen grep kan være verre enn andre, avhengig av antennens plassering. Dette gjelder for alle trådløse telefoner. Hvis du opplever dette på iPhone 4, unngå å holde den i nedre venstre hjørne slik at du dekker begge sider av den svarte stripen i metallrammen, eller bruk et av de mange dekslene som er tilgjengelige.»

Problemet ble raskt så utbredt at Apple til slutt kom med en formell unnskyldning og begynte å tilby gratis støtfangerdeksler til berørte brukere.

Heldigvis beholdt iPhone 4S det påfølgende året samme design, men løste antenneproblemet.

11. Apple Intelligence – eller mangelen på den

(Image credit: Apple)

Med resten av teknologiverdenen i et kappløp mot AI-produkter og -tjenester, så det ut til at Apple sto fast på startstreken og slet med å ta igjen forspranget.

Siri lå langt bak konkurrentene (for å si det mildt) sammenlignet med andre assistenter. Selv om Apple samarbeidet med ChatGPT for å løse noen problemer, var det tydelig at selskapet trengte et stort teknologisk sprang for å ta igjen konkurrentene.

Det var nettopp et slikt sprang som ble lovet på WWDC 2024, der Apple viste frem hvordan Siri ville kunne lese e-postene dine for å forstå kontekst og mye mer. Problemet? Mange av funksjonene ble aldri utgitt, og flere mangler fortsatt nesten to år senere.

Selskapet ble saksøkt for påstått villedende markedsføring rundt de lovede funksjonene, og ser nå ut til å samarbeide med Google Gemini for å gi Siri et løft og komme nærmere det som ble lovet.