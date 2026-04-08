“Ni har skadat Apples rykte”: 11 saker Apple gjort katastrofalt fel under de senaste 50 åren

I år firar Apple 50 år och företaget har varit en central del av teknikvärlden under stora delar av den tiden.

Från iPhone till utvecklingen av Mac har Apple haft en lång rad framgångar. Men ibland sträcker sig ambitionerna längre än vad företaget klarar av att leverera, ofta när design prioriteras framför funktion, eller när förväntningarna skruvas upp så högt att resultatet inte kan leva upp till dem.

Vi har redan samlat Apples sämsta prylar någonsin (och för balansens skull även de bästa under det senaste halvseklet). Men exemplen nedan representerar några av företagets största felbedömningar när det gäller mjukvara, tjänster och ibland ganska förbryllande produktbeslut.

Vi är stora fans av Apple när företaget gör saker rätt, vilket faktiskt händer oftare än inte, men även den mest hängivna Apple-fantasten måste erkänna att företaget ibland har gjort några riktigt stora, och ibland ganska komiska, tekniska magplask.

1. MobileMe

Innan iCloud fanns MobileMe, som i sin tur utvecklades från tjänster som iTools och .Mac. Den här betaltjänsten fungerade på många sätt som dagens molntjänster, till exempel genom att erbjuda molnlagring som synkroniserades mellan Mail, Kontakter, Kalender och mer.

Tyvärr fick den snabbt smeknamnet “MobileMess”, eftersom den var alldeles för opålitlig för att användas av de flesta. Synkroniseringen fungerade dåligt och bröts ofta precis när man behövde tillgång till sina viktigaste filer, och många användare klagade på försvunna mejl.

Den pinsamma lanseringen gjorde Steve Jobs rasande. Enligt uppgifter samlade han utvecklingsteamet och sa: “Ni har skadat Apples rykte. Ni borde hata varandra för att ni har svikit varandra.”

Efter lanseringen 2008 stängdes tjänsten ned 2012 och ersattes av den betydligt mer stabila iCloud. Nästa gång du svär över ett synkproblem i iCloud kan du alltså trösta dig med att du åtminstone inte använder MobileMe.

2. Den där “hockeypuck”-musen

(Image credit: raneko)

Har du någon gång sett en iMac G3? I dag har den en härlig retro-känsla, men 1998 representerade den framtiden – en färgglad blick in i morgondagens datorvärld.

Problemet var att musen som följde med, Apple USB Mouse, var rund. Om du någon gång har använt en mus (och det är stor chans att du som läser TechRadar har gjort det) vet du att en cirkelformad mus inte direkt ger ett bra grepp eller gör det lätt att få något gjort.

Lägg till en kort kabel och du har ett perfekt recept på handkramp. Det värsta? Apple fortsatte sälja den i två år.

3. Den stora Apple Maps-missen

(Image credit: Apple)

Även om Apple Maps i dag har blivit en mycket pålitlig karttjänst var lanseringen något av en legend och inte av positiva skäl.

Apple ville ta bort Google Maps från sina enheter och började därför utveckla en egen kartapp. Den lanserades i september 2012 och nästan allt som kunde gå fel gick fel. Det var en miss i storlek med Apple Park.

Felaktig platsinformation, opålitliga vägbeskrivningar och Apples oförmåga att läsa av känsliga geopolitiska situationer kritiserades hårt av användare. Otroligt nog uppmanade Apples då nya VD Tim Cook till och med användare att testa konkurrenter medan karttjänsten fixades.

“Medan vi förbättrar Maps kan du prova alternativ genom att ladda ned kartappar från App Store som Bing, MapQuest och Waze, eller använda Google eller Nokias kartor genom att gå till deras hemsidor och skapa en ikon till webbappen på hemskärmen”, skrev han då i ett öppet brev på Apples hemsida.

I dag är Apple Maps en betydligt bättre produkt – vissa menar till och med bättre än Google Maps – men för många kommer den alltid att vara färgad av denna lansering.

4. Uppgången och det snabba fallet för Ping

Oavsett om du var en trogen iTunes-användare eller använde en helt annan tjänst finns det en stor chans att du knappt märkte när iTunes Ping försvann.

Steve Jobs beskrev Ping som en blandning av Facebook, Twitter och iTunes. Tanken var att göra det enklare att dela musik med vänner och familj, se vad andra köpte och använda tjänsten på både iPhone och iPod Touch.

Tyvärr fick Ping ett kort liv. Apple lanserade tjänsten i september 2010 och bara två år senare var den borta.

Tim Cook, som inte blev VD förrän efter att Ping lanserats, sammanfattade mottagandet med typisk återhållsamhet: “Vi testade Ping och jag tror att kunderna röstade och sa att det här inte är något jag vill lägga mycket energi på… Kommer vi att lägga ner det? Jag vet inte. Vi får titta på det.”

En månad senare tittade Apple faktiskt på det och drog ur kontakten för Ping.

5. Den oförglömliga U2-missen

Gillar du U2? I september 2014 spelade det egentligen ingen roll vad du svarade på den frågan, eftersom Apple skickade bandets album Songs of Innocence direkt till ditt iTunes-bibliotek.

Alla 500 miljoner iTunes-användare fick albumet automatiskt, oavsett om de ville ha det eller inte. För vissa skapade det problem med lagringsutrymme, och det var dessutom inte särskilt enkelt att ta bort.

Händelsen ledde också till större diskussioner om musikens värde, där vissa menade att U2 i praktiken hade devalverat konstformen genom att ge bort albumet på det sättet. Vänta bara tills ni upptäcker streamingtjänster…

6. Fiaskot med butterfly-tangentbordet

(Image credit: iFixit)

Det finns få exempel som bättre visar vilka problem Apples designbeslut kan skapa än fiaskot med butterfly-tangentbordet från 2015.

MacBook (12", 2015) skapade redan rubriker av fel anledning när Apple bytte ut USB-portar mot USB‑C, som då fortfarande var en relativt ny teknik. Men tangentbordets “butterfly”-mekanism blev ett ännu större problem, särskilt eftersom den även användes i MacBook Pro och MacBook Air.

Från tangenter som skrev dubbla bokstäver till tangenter som bokstavligen lossnade under användning – problemen var många. Hela historien kostade Apple miljontals dollar att åtgärda. Företagets kostnadsfria reparationsprogram löpte ut 2024, så om ditt tangentbord går sönder nu är det tyvärr ditt problem.

7. iTunes-telefonen som fick iPod att se fantastisk ut

Om du ville ta med dig ditt iTunes-bibliotek på språng 2005 hade du egentligen bara ett alternativ utanför Apples egen iPod: Motorola ROKR E1.

Har du aldrig hört talas om den? Det är inte så konstigt. Den marknadsfördes som telefonen som lät dig ta med ditt iTunes-bibliotek överallt, men den hade två stora problem.

För det första gjorde USB 1.1-hastigheterna att överföringen av filer till och från telefonen gick extremt långsamt. För det andra fick användarna bara lägga in 100 låtar på enheten, allt för att skydda iPod-försäljningen.

Det är knappast ett särskilt lockande säljargument och det är nästan svårt att tro att Apple bara 15 månader senare skulle lansera iPhone och på ett ögonblick få alla “musiktelefoner” att kännas som förhistoriska.

8. Laddningsporten sitter… var?

(Image credit: Shutterstock / Crystal Eye Media)

Då och då fattar Apple ett designbeslut som känns som att det hade kunnat undvikas om någon bara hade frågat en enda person utanför designstudion vad de tyckte.

Ett sådant exempel var när strömknappen på Mac mini placerades på undersidan av datorn. Men det mest berömda exemplet är Magic Mouse (2nd generation).

På ovansidan är den allt Apple brukar göra bra – en snygg och bekväm mus som stöder smidiga gester. På undersidan? Där sitter laddningsporten.

Det innebär att om du vill använda datorn medan musen laddar (vilket inte direkt är en orimlig situation) måste du koppla in den och använda en annan mus medan den laddas.

Apple lyckades sedan chocka datorvärlden genom att dubbla ned på beslutet i en omdesignad Magic Mouse 2024, ett sällsynt exempel på en konsumentprodukt som också fungerar perfekt som ett rent irritationsmoment.

9. RIP AirPower

(Image credit: Apple)

Apples event “Let’s meet at our place” i september 2017 blev minnesvärt av flera skäl, inte minst lanseringen av iPhone X, vilket är tur, eftersom en av produkterna som presenterades aldrig faktiskt nådde marknaden.

iPhone 8 och iPhone 8 Plus hamnade lite i skuggan av iPhone X, den första iPhone-modellen utan hemknapp och med en heltäckande skärm. Dess höga prislapp fick mycket uppmärksamhet – men det fick även AirPower.

Tanken var en laddningsmatta som kunde ladda din telefon, dina AirPods och din Apple Watch samtidigt, oavsett var du placerade dem på ytan. För ett företag som släppte alla tre produkterna samma år kändes det nästan självklart.

Tyvärr gjorde tillverkningsproblem med prototypen att AirPower aldrig nådde butikshyllorna. Enligt vissa rapporter hade Apples tidiga enheter problem med värmehantering och kunde till och med smälta plasten. Ouch.

10. Antennagate

(Image credit: Sean Locke Photography / Shutterstock)

iPhone 4 lanserades 2010 med en ny design som fick iPhone 3GS att kännas gammalmodig i jämförelse. Men den nya metallramen, som även fungerade som antenn, dolde ett problem eller snarare: de som höll i telefonen upptäckte att signalen kunde försvinna.

Apple hävdade först att användarna på sätt och vis “höll den fel”. Företaget uttryckte det inte riktigt så, men skrev i ett mindre lyckat uttalande:

“Att hålla i vilken mobiltelefon som helst kommer att påverka antennens prestanda i viss mån, och vissa grepp kan vara värre än andra beroende på antennens placering. Detta är ett faktum för alla trådlösa telefoner. Om du upplever detta på din iPhone 4, undvik att hålla den i det nedre vänstra hörnet så att du täcker båda sidor av den svarta remsan i metallramen, eller använd ett av de många tillgängliga skalen.”

Problemet blev snabbt så utbrett att Apple till slut utfärdade en formell ursäkt och började erbjuda gratis bumper-skal till drabbade användare.

Som tur var behöll iPhone 4S året efter samma design, men löste antennproblemet.

11. Apple Intelligence – eller bristen på den

(Image credit: Apple)

Med resten av teknikvärlden i full fart mot AI-produkter och tjänster verkade Apple stå kvar på startlinjen och kämpa för att komma ikapp.

Siri låg långt efter konkurrenterna (milt uttryckt) när den jämfördes med andra assistenter. Även om Apple samarbetade med ChatGPT för att lösa vissa problem stod det klart att företaget behövde ett rejält tekniksprång för att komma ikapp.

Det var just ett sådant språng som utlovades på WWDC 2024, där Apple visade hur Siri skulle kunna läsa dina mejl för att förstå sammanhang och mycket mer. Problemet? Många av funktionerna släpptes aldrig och flera saknas fortfarande nästan två år senare.

Företaget möttes av stämningar om vilseledande marknadsföring kring de utlovade funktionerna och verkar nu samarbeta med Google Gemini för att ge Siri ett lyft och komma ens i närheten av det som utlovades.