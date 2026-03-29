“En total katastrof”: De 11 sämsta Apple-prylarna från de senaste 50 åren enligt läsare

50 år av Apple (Image credit: Future) Vi firar Apples 50-årsjubileum med en hel vecka av innehåll om teknikjätten. Det inkluderar allt från personliga minnen från våra skribenter till de bästa – och sämsta – Apple-prylarna enligt era röster och du kan läsa allt på vår sida om 50 år med Apple.

Apple firar sitt 50-årsjubileum om några dagar, den 1 april, men som vi alla vet har det inte alltid varit en enkel resa under det senaste halvseklet.

Företaget har utan tvekan haft sina stora framgångar och avgörande ögonblick med banbrytande hårdvara och dem kommer vi också att uppmärksamma. Men på sitt 50-årsjubileum behöver vi också blicka tillbaka och minnas några av Apples innovationer som verkligen spårade ur.

Från telefonfodral som påminner om mocka till datorer som ser ut som papperskorgar och möss som inte alls var särskilt magiska – Apple har snubblat mer än en gång under sin långa historia. Vi plockade fram några av företagets största hårdvarufloppar, men vi ville också låta er säga ert, därför baseras den här listan över de 11 sämsta Apple-prylarna på era röster (från en omröstning på TechRadars WhatsApp-kanal).

Makala inaendelea hapa chini

Ta en stund och fundera: vilken är enligt dig den sämsta produkt Apple någonsin har gjort? Läs sedan vidare för att se TechRadar-läsarnas dom, som vi måste säga att vi faktiskt håller helt med om när det gäller den största syndaren.

Vi går igenom listan i omvänd ordning, från plats 11 ner till förstaplatsen. Notera också att vi har en omröstning igång om de bästa Apple-prylarna någonsin om du vill hylla företagets mer lyckade innovationsförsök – och berätta gärna i kommentarsfältet om vi har missat någon minnesvärd flopp.

11. “Trash Can” Mac Pro (2013)

Vad de sa 2013: “Can’t innovate anymore, my ass” (Apples Phil Schiller på WWDC 2013)

(Image credit: Getty Images / Bloomberg)

Apple tänkte igenom många detaljer i designen av Mac Pro-modellen som kom 2013. Den här datorn, riktad mot proffs, var betydligt mer kompakt än sin föregångare, mycket lättare och samtidigt fullpackad med prestanda, med ett smart kylsystem som såg till att den kunde arbeta imponerande (nästan kusligt) tyst.

Det var bara en liten detalj Apple missade – nämligen att den omdesignade Mac Pro såg ut som en papperskorg. Inte lite grann som en papperskorg – väldigt mycket som en och därför blev datorn snabbt informellt känd som “Trash Can”-Macen. Det var utan tvekan inte ett smeknamn Apple var särskilt glada över att få kopplat till sin kraftfulla, blanka och mycket dyra nya hårdvara.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Mac Pro var faktiskt en fantastisk dator – i vår recension kallade vi den till och med ett “ingenjörsmässigt mästerverk”, med en lång lista av styrkor och positiva egenskaper. Och det är förmodligen därför den hamnar längst ner på listan med minst antal röster (knappt mer än 1 %).

Samtidigt hade den krympta Trash Can-modellen vissa problem utöver sitt papperskorgsliknande utseende, särskilt när det gällde utrymmet inuti, eller snarare bristen på det, samt att uppgraderingar behövde göras via externa enheter istället för intern hårdvara.

Läs mer: Vår recension av Apple Mac Pro

10. Siri Remote till Apple TV (2015)

Vad vi sa: “Det är förmodligen det föremål jag tappar bort oftast” (TechRadar)

Image 1 of 2 (Image credit: Getty Images / Edge) (Image credit: Future)

Första generationens Siri Remote var egentligen inte en dålig produkt, inte alls. Själva Siri-röststyrningen hade faktiskt flera riktigt smarta funktioner, särskilt med tanke på när den släpptes, vilket vid det här laget är ganska länge sedan.

Men den första versionen av Siri Remote hade några tydliga brister. En av dem var att glasytan på styrplattan lätt kunde gå sönder om fjärrkontrollen tappades på ett hårt golv. Utöver det klagade många på att styrplattan var ganska pillig att använda och frustrerande överkänslig, dessutom kunde det vara svårt att avgöra om man höll fjärrkontrollen rättvänd i ett mörkt rum.

Om man ville köpa Siri Remote separat var den dessutom ganska dyr (även om priset sjönk något med en uppdaterad version 2017 tillsammans med Apple TV 4K). Trots sina problem visar det relativt låga antalet röster att första generationens Siri Remote inte är en av de största Apple-missarna i vår lista.

9. iPod Shuffle (3:e generationen, 2009)

Vad vi sa: “En riktig lågpunkt för enheten” (TechRadar)

iPod Shuffle 3rd Generation Introduction - Apple Special Event, September 2009 - YouTube Watch On

iPod Shuffle (3:e generationen) kom med en ganska häpnadsväckande innovation – den hade inga knappar alls. Inte på själva enheten i alla fall, eftersom kontrollerna för uppspelning och att hoppa mellan låtar flyttades från enheten till en kontroll på hörlurarnas kabel.

Detta gjorde att iPod Shuffle kunde bli mindre, mer minimalistisk och dessutom lättare, men de nya kontrollerna på hörlurarna var minst sagt en rörig lösning. 3:e generationens modell kritiserades för att vara väldigt ologisk när man skulle navigera i sitt musikbibliotek och tredjepartshörlurar fungerade ofta dåligt eller inte alls (vilket innebar att musiken bara spelades rakt igenom utan möjlighet att hoppa över låtar eller styra uppspelningen).

Modellen introducerade visserligen VoiceOver – uppläst spårinformation, vilket låter ganska vardagligt i dag men var en smart funktion på den tiden – men överlag betraktades 3:e generationens iPod Shuffle som en flopp på grund av Apples dåligt genomtänkta knappdesign.

Nästa generation togs däremot emot betydligt varmare när Apple återinförde kontrollerna på själva enheten tillsammans med ett navigeringshjul, vilket säger det mesta om situationen.

8. Apple III (1980)

Vad de sa: “En total katastrof” (Ed Smith, Apple-återförsäljare och datapionjär på 1980-talet)

Apple III - 1980 - YouTube Watch On

Apple III var tänkt att bli Apples stora satsning för företagsvärlden. Datorn såg rätt imponerande ut, en stor allt-i-ett-maskin med en integrerad CRT-skärm ovanpå själva enheten, men den var allvarligt bristfällig.

Faktum är att de första 14 000 Apple III-datorerna som skickades ut var defekta. Rapporter talade om att “chippen hade den dåliga vanan att hoppa ur sina socklar”, och det cirkulerade även rykten om att chip faktiskt kunde börja “smälta” inne i det (allt för varma) chassit. Detta ledde till en fullständig återkallelse av datorerna och att produktionen stoppades. Även om en förbättrad modell senare släpptes var det helt enkelt för lite för sent.

Detta var i praktiken en ren katastrof och enligt rykten (via Reddit) var ett tekniskt supporttips för en Apple III som krånglade att “lyfta datorn några centimeter och släppa den i bordet för att få chippen på logikkortet att sätta sig igen” – även känt som så kallat “impact maintenance”.

7. Apple Newton (1993)

Vad de sa: “Antingen fruktansvärt oprecis eller fruktansvärt långsam – i vilket fall som helst var den helt enkelt… fruktansvärd” (Paleotronic)

(Image credit: Shutterstock / Photology1971)

Newton MessagePad var ett tidigt försök till en PDA, alltså en personlig digital assistent. Apples Newton var i praktiken ett anteckningsblock med pekskärm och stylus där man kunde skriva ner tankar eller anteckningar och den använde handskriftsigenkänning för att tolka det man skrev.

Problemet var att handskriftsigenkänningen var ganska dålig, något som The Simpsons berömt skämtade om i scenen nedan, vilket gjorde enheten mindre än idealisk att använda.

Newton var i många avseenden en idé långt före sin tid och Apple förtjänar faktiskt erkännande för vad de försökte göra här. Men slutresultatet var för opålitligt och dessutom väldigt dyrt – grundmodellen kostade 699 dollar vid lanseringen, vilket var mycket pengar i början av 90-talet. Och det blev ännu dyrare om man ville köpa några av de tillbehör som i praktiken behövdes för att använda PDA:n fullt ut.

6. iPhone 5C (2013)

Vad vi sa 2013: “Inte mycket mer än 2012 års modell instoppad i ett plastskal”

(Image credit: Getty Images / Sean Gallup)

Det här var den första “prisvärda” iPhone-modellen och den släpptes 2013, men citationstecknen är viktiga, eftersom problemet med iPhone 5C var att Apple inte fick priset rätt. Och det var ärligt talat ett ganska avgörande misstag.

Som vi skrev i vår recension då var iPhone 5C i princip 2012 års iPhone 5 “instoppad i ett plastskal”. Men det avgörande var att priset bara var cirka 1 000 kronor lägre än dess premiumsyskon, iPhone 5S.

Så varför skulle man spara en relativt liten summa pengar för att köpa en mindre kraftfull telefon med plastskal (polykarbonat)? Många gjorde inte det, även om en hel del ändå köpte modellen, men långt ifrån så många som Apple hade räknat med (sett till relationen mellan försäljningen av iPhone 5S och 5C).

Situationen förvärrades ytterligare när Apple 2014 introducerade en version av iPhone 5C med bara 8 GB lagring i samband med lanseringen av iPhone 6S. Även om priset då sänktes ytterligare (för både 5C och 5S) framstod modellen fortfarande inte som särskilt prisvärd och 8 GB var helt enkelt för lite lagringsutrymme på en modern telefon.

iPhone 5C blev därför ett exempel på flera felbedömningar från Apples sida och ett ganska trevande första försök att göra en budgettelefon.

Läs mer: vår iPhone 5C recension

5. “Hockey puck”-musen (1998)

Vad vi sa: “Den gjorde att peka och klicka blev ungefär lika roligt som att skriva på ett tangentbord täckt av nålar” (TechRadar)

(Image credit: raneko)

Apple USB Mouse som lanserades 1998 tillsammans med den nya iMacen var minst sagt annorlunda. Den fick snabbt smeknamnet “hockey puck”-musen eftersom den såg nästan exakt ut som en hockeypuck.

Den radikala designen verkar ha varit resultatet av att Apple tänkte att traditionella musdesigner var meningslösa. Vem behöver en avlång pek-enhet när man kan ha en cirkulär? Med alla de där cirkulära fördelarna. Som… eh… att den inte ligger särskilt bra i handen? Och att ergonomin känns ungefär som en tegelsten (om än en rund sådan). Knappen var dessutom dålig och sladden för kort.

Fick Apple någonting rätt här? Kort sagt: nej (även om hockeypucken märkligt nog har sina fans. Den är definitivt unik). USB-musen var liten, opraktisk, klumpig och fick ett kort liv – hockeypucken försvann från Apples sortiment bara två år efter lanseringen.

Läs mer: 9 produktlanseringar från Apple som gick sådär

4. FineWoven iPhone-fodral (2023)