«En total katastrofe»: De 11 verste Apple-dingsene fra de siste 50 årene, ifølge leserne

50 år med Apple

Apple feirer 50-årsjubileum om et par dager, 1. april, men som vi alle vet har det ikke alltid vært en enkel reise det siste halve århundret.

Selskapet har utvilsomt hatt sin del av suksesser og definerende øyeblikk med banebrytende maskinvare, og det skal vi også feire. Men på 50-årsjubileet må vi også se tilbake og huske noen av Apples innovasjoner som virkelig gikk av sporet.

Fra telefondeksler som ligner semsket skinn til datamaskiner som ser ut som søppelbøtter og mus som ikke akkurat var magiske, har Apple snublet mer enn én gang gjennom sin lange historie. Vi har plukket ut noen av selskapets største maskinvareflopper, men vi ville også la deg få si din mening, så denne listen over de 11 verste Apple-dingsene er basert på dine stemmer (hentet fra en avstemning på TechRadars WhatsApp-kanal).

Ta deg et øyeblikk og tenk: hva synes du er det verste produktet Apple noen gang har laget? Les videre for å se dommen fra TechRadar-leserne, som vi må si at vi faktisk er enige med når det gjelder den største synderen.

Vi går gjennom listen i omvendt rekkefølge, fra 11. til nummer én. Merk også at vi har gjennomført en avstemning om de beste Apple-dingsene noensinne hvis du vil feire selskapets mer vellykkede forsøk på innovasjon.

11. “Trash Can” Mac Pro (2013)

Hva de sa 2013: «Can’t innovate anymore, my ass» (Apples Phil Schiller på WWDC 2013)

(Image credit: Getty Images / Bloomberg)

Apple tenkte gjennom mange detaljer i designet av Mac Pro-modellen som kom i 2013. Denne datamaskinen, rettet mot profesjonelle, var betydelig mer kompakt enn forgjengeren, mye lettere og samtidig fullpakket med ytelse, med et smart kjølesystem som sørget for at den kunne operere imponerende (nesten uhyggelig) stille.

Det var bare én liten detalj Apple gikk glipp av – nemlig at den nydesignede Mac Pro-en så ut som en søppelbøtte. Ikke litt som en søppelbøtte – veldig mye som en, og dermed ble datamaskinen raskt uformelt kjent som «søppelbøtte»-Mac-en. Det var absolutt ikke et kallenavn Apple var spesielt glade for å ha knyttet til sin kraftige, skinnende og svært dyre nye maskinvare.

Mac Pro var faktisk en fantastisk datamaskin – i vår anmeldelse kalte vi den til og med et «ingeniørmesterverk», med en lang liste med styrker og positive funksjoner. Og det er sannsynligvis derfor den havner nederst på listen med færrest stemmer (knapt mer enn 1 %).

Samtidig hadde den krympede søppelbøttemodellen noen problemer utover det søppelbøttelignende utseendet, spesielt når det gjaldt plassen innvendig, eller rettere sagt mangelen på sådan, samt det faktum at oppgraderinger måtte gjøres via eksterne enheter i stedet for intern maskinvare.

10. Siri Remote til Apple TV (2015)

Det vi sa: «Det er nok den tingen jeg mister oftest.» (TechRadar)

Image 1 of 2 (Image credit: Getty Images / Edge) (Image credit: Future)

Første generasjons Siri Remote var ikke et dårlig produkt. Absolutt ikke. Selve Siri-stemmekontrollen hadde faktisk noen veldig smarte funksjoner, spesielt med tanke på når den ble lansert, noe som er ganske lenge siden nå.

Den første versjonen av Siri Remote hadde imidlertid noen åpenbare feil. En av dem var at glassoverflaten på styreflaten lett kunne knuse hvis fjernkontrollen ble mistet på et hardt gulv. I tillegg klaget mange over at styreflaten var ganske vanskelig å bruke og frustrerende overfølsom, og det kunne være vanskelig å si om du holdt fjernkontrollen riktig vei opp i et mørkt rom.

Hvis du ville kjøpe Siri Remote separat, var den også ganske dyr (selv om prisen falt litt med en oppdatert versjon i 2017 sammen med Apple TV 4K). Til tross for problemene, viser det relativt lave antallet stemmer at første generasjons Siri Remote ikke er en av de største Apple-tabbene på listen vår.

9. iPod Shuffle (3. generasjon, 2009)

Det vi sa: «Et skikkelig lavmål for enheten» (TechRadar)

iPod Shuffle 3rd Generation Introduction - Apple Special Event, September 2009 - YouTube Watch On

iPod Shuffle (3. generasjon) introduserte en ganske overraskende nyskapning – den hadde ingen knapper i det hele tatt. Ikke på selve enheten i hvert fall, ettersom kontrollene for avspilling og å hoppe over sanger ble flyttet fra enheten til en kontroll på hodetelefonkabelen.

Dette gjorde at iPod Shuffle kunne være mindre, mer minimalistisk og også lettere, men de nye kontrollene på hodetelefonene var mildt sagt en rotete løsning. 3. generasjonsmodellen ble kritisert for å være svært ulogisk når det gjaldt navigering i musikkbiblioteket, og tredjeparts hodetelefoner fungerte ofte dårlig eller ikke i det hele tatt (det betyr at musikken bare spilte rett gjennom uten mulighet til å hoppe over sanger eller kontrollere avspilling).

Modellen introduserte VoiceOver – talt sporinformasjon, som høres ganske banalt ut i dag, men var en smart funksjon på den tiden – men totalt sett ble 3. generasjons iPod Shuffle ansett som en flopp på grunn av Apples dårlig gjennomtenkte knappdesign.

Neste generasjon ble imidlertid mottatt mye varmere da Apple gjeninnførte kontrollene på selve enheten sammen med et navigasjonshjul, noe som sier mye om situasjonen.

8. Apple III (1980)

Det de sa: «En total katastrofe» (Ed Smith, Apple-forhandler og datapioner på 1980-tallet)

Apple III - 1980 - YouTube Watch On

Apple III skulle være Apples store satsning for næringslivet. Datamaskinen så ganske imponerende ut, en stor alt-i-ett-maskin med en integrert CRT-skjerm på toppen av selve enheten, men den var alvorlig feilslått.

Faktisk var de første 14 000 Apple III-ene som ble sendt defekte. Rapporter sa at «brikkene hadde en uvane med å sprette ut av soklene», og det gikk til og med rykter om at brikkene faktisk kunne begynne å «smelte» inne i det (altfor varme) kabinettet. Dette førte til en fullstendig tilbakekalling av datamaskinene og en stopp i produksjonen. Selv om en forbedret modell senere ble lansert, var det rett og slett for lite og for sent.

Dette var praktisk talt en katastrofe, og ifølge rykter (via Reddit) var et teknisk supporttips for en Apple III som ikke fungerte å «løfte datamaskinen noen centimeter og slippe den på bordet for å få brikken på hovedkortet til å sette seg på plass» – også kjent som «impact maintenance».

7. Apple Newton (1993)

Det de sa: «Enten fryktelig unøyaktig eller fryktelig treg – uansett, det var rett og slett … forferdelig» (Paleotronic)

(Image credit: Shutterstock / Photology1971)

Newton MessagePad var et tidlig forsøk på en PDA, eller personlig digital assistent. Apples Newton var i hovedsak en notisblokk med berøringsskjerm og en pekepenn som lot deg skrive ned tanker eller notater, og den brukte håndskriftgjenkjenning for å tolke det du skrev.

Problemet var at håndskriftgjenkjenningen var ganske dårlig, noe Simpsons-familien spøkte med i scenen nedenfor, og noe som gjorde enheten mindre ideell å bruke.

Newton var på mange måter en idé langt forut for sin tid, og Apple fortjener faktisk honnør for det de prøvde å gjøre her. Men sluttresultatet var for upålitelig og også veldig dyrt – basismodellen kostet 699 dollar ved lansering, noe som var mye penger tidlig på 90-tallet. Og det ble enda dyrere hvis du ville kjøpe noe av tilbehøret som var praktisk nødvendig for å bruke PDA-en til sitt fulle potensial.

6. iPhone 5C (2013)

Det vi sa i 2013: “Inte mycket mer än 2012 års modell instoppad i ett plastskal”

(Image credit: Getty Images / Sean Gallup)

Dette var den første «rimelige» iPhone-modellen, og den ble lansert i 2013, men sitatene er viktige, fordi problemet med iPhone 5C var at Apple ikke fikk til prisen riktig. Og ærlig talt, det var en ganske avgjørende feil.

Som vi skrev i vår anmeldelse den gangen, var iPhone 5C i bunn og grunn iPhone 5 fra 2012 «pakket inn i et plastskall». Men det avgjørende var at prisen bare var omtrent 1000 kroner mindre enn premium-søskenet, iPhone 5S.

Så hvorfor skulle du spare en relativt liten sum penger for å kjøpe en mindre kraftig telefon med et plastskall (polykarbonat)? Mange gjorde ikke det, selv om ganske mange fortsatt kjøpte modellen, men ikke i nærheten av så mange som Apple hadde regnet med (gitt forholdet mellom salget av iPhone 5S og 5C).

Situasjonen ble ytterligere forverret da Apple introduserte en versjon av iPhone 5C med bare 8 GB lagringsplass i 2014 i forbindelse med lanseringen av iPhone 6S. Selv om prisen deretter ble ytterligere redusert (for både 5C og 5S), fremstod modellen fortsatt ikke som spesielt rimelig, og 8 GB var rett og slett for lite lagringsplass på en moderne telefon. iPhone 5C ble derfor et eksempel på flere feilvurderinger fra Apples side og et nokså forsiktig første forsøk på å lage en budsjettelefon.

5. «Hockey puck»-musen (1998)

Det vi sa: «Det gjorde peking og klikking omtrent like morsomt som å skrive på et tastatur dekket av nåler.» (TechRadar)

(Image credit: raneko)

Apple USB-musen, som ble lansert i 1998 sammen med den nye iMac-en, var mildt sagt annerledes. Den fikk raskt kallenavnet «hockeypuck»-mus fordi den så litt ut som en hockeypuck.

Det radikale designet ser ut til å være et resultat av at Apple mente at tradisjonelle musedesign var meningsløse. Hvem trenger en avlang pekeenhet når man kan ha en rund? Med alle de sirkulære fordelene. Som ... eh ... den ligger ikke særlig godt i hånden? Og ergonomien føles litt som en murstein (om enn en rund en). Knappen var også dårlig, og ledningen var for kort.

Fikk Apple noe riktig her? Kort sagt: nei (selv om hockeypucken, merkelig nok, har sine tilhengere. Den er definitivt unik). USB-musen var liten, upraktisk, klumpete og hadde kort levetid – hockeypucken forsvant fra Apples sortiment bare to år etter lanseringen.

4. FineWoven iPhone-deksel (2023)

Det vi sa 2023: «Ikke en total katastrofe, bare en veldig stor en»

(Image credit: Future)

FineWoven-dekselet til iPhone var en ganske god idé – i teorien. I hvert fall fra et miljø- og bærekraftsperspektiv var det et prisverdig trekk å erstatte skinndeksler med et mer eksklusivt «slitesterkt microtwill-materiale» som ble beskrevet som «semsket skinn-aktig».

Men når det gjaldt hvor praktisk det faktisk var, fungerte det ikke særlig bra.

FineWoven-dekselet ble lansert sammen med iPhone 15 i 2023, og det tok ikke lang tid før vi (og alle andre) la merke til at materialet på baksiden var utsatt for riper og merker. Ganske raskt begynte et FineWoven-deksel å se slitt ut, noe som effektivt undergravde Apples idé om et «luksuriøst» tilbehør.

Det handlet ikke bare om utseendet – dekselet ga også en litt klebrig og ubehagelig følelse i hånden.

3. Magic Mouse (2. generasjon, 2015)

Det vi sa: «Dette designvalget har forvirret meg og stort sett alle Mac-brukere i årevis»

(Image credit: Shutterstock / Crystal Eye Media)

Apples andre generasjons Magic Mouse kom i 2015. Den var lettere, hadde et innebygd batteri og hadde et flott design – bortsett fra én ting. Det store problemet med denne musen var plasseringen av ladeporten.

I en … kreativ designbeslutning, for å si det mildt – en som ga musen tredjeplassen på denne listen med 8 % av stemmene – valgte Apple å plassere ladeporten (Lightning) på undersiden av Magic Mouse.

Hva er problemet med det? Vel, det er upraktisk fordi musen selvfølgelig ikke kan brukes mens den lader. Når kabelen er koblet til, er Magic Mouse i hovedsak bare en dekorasjon, ettersom kabelen gjør normal bruk umulig.

Apple endret heller ikke plasseringen av porten da musen senere ble oppdatert med USB-C i stedet for Lightning. Det er fortsatt et forvirrende designvalg, selv i dag, selv om Apple sannsynligvis foretrekker det fordi det får musen til å se renere og mer minimalistisk ut.

Så det er et klassisk eksempel på form før funksjon – et område der Apple noen ganger har en viss historikk.

2. Apple Vision Pro (2024)