«Et sant mesterverk»: De 15 beste Apple-dingsene fra de siste 50 årene ifølge leserne

Apple fyller 50 år 1. april, etter å ha blitt grunnlagt tilbake i 1976, så vi tenkte det var et passende tidspunkt å la TechRadar-leserne stemme over hvilken Apple-dings som har vært den beste de siste fem tiårene.

Det er mye å velge mellom, fra Apple I (en datamaskin designet og håndbygd utelukkende av medgründer Steve Wozniak) i 1976 til MacBook Neo, som fikk sin debut i mars 2026.

Vi vet at TechRadar-lesere er en smart gjeng, og etter at vi gikk ut med en oppfordring på TechRadars WhatsApp-kanal, kan du se hvordan man stemte.

15. Apple Watch (2015)

Det vi skrev i 2015: «En dyr praktisk dings»

Den første Apple Watch-modellen. (Image credit: Future)

Husker du den første Apple Watch? Batteritiden var ikke fantastisk, og flere viktige apper manglet, men den var en salgssuksess og spilte en stor rolle i å bringe smartklokkene dit de er i dag – raske, stilige og fullpakket med helse- og treningssensorer.

I vår anmeldelse snakket vi om en lett, komfortabel passform og en tiltalende OLED-skjerm, selv om vi var litt forvirret over hva enheten egentlig var til for. Dagens modeller er mye mer nyttige og kraftige, og gir et mye bedre svar på det spørsmålet.

14. iMac G4 (2002)

Det de skrev i 2002: «tvers igjennom kraftfull og stilig» (USA Today)

iMac G4 (Image credit: Getty Images / Dan Krauss)

Spol frem til iMac G4 fra 2002, og designet alene er nok til å gi denne stasjonære datamaskinen en plass på listen: den flate 15-tommers skjermen var innovativ nok i seg selv, men Apple plasserte den også på en justerbar metallarm festet til en hvit kuppelformet base – et virkelig ikonisk Mac-design.

Datamaskinen kom med en PowerPC G4-prosessor, samt enten 128 MB eller 256 MB RAM og opptil 60 GB lagringsplass. Dette var fortsatt tiden da optiske stasjoner var vanlige, og Apple markedsførte iMac G4 som et sentralt knutepunkt for musikk, bilder og DVD-filmer.

13. iMac G3 (1998)

Det de skrev i 1998: «Datamaskinens nye VW-boble» (San Francisco Chronicle)

iMac G3 (Image credit: Photology1971 / Shutterstock)

Før iMac G4 hadde vi iMac G3, og den eldre Mac-en fortjener en høyere plass på listen vår. Den karakteristiske fargeskjermen CRT (designet av en ung Jony Ive), enkel internettforbindelse og dristige valg (ingen diskettstasjon) kombinerte seg for å skape en klassiker.

Før det var datamaskiner stort sett kjedelige beige bokser, men iMac G3 forandret alt dette. Den bidro til å sette Apple tilbake i offentlighetens søkelys som en elektronikkprodusent og som et selskap som var villig til å flytte grensene for sin teknologi.

12. Apple II (1977)

Det de skrev i 1977: «Vi er her for hobbyisten» (Steve Jobs)

Apple II (Image credit: Getty Images / Science & Society Picture Library)

Ikke den første Apple-datamaskinen, men den som virkelig satte Apple på kartet for første gang. I 1977 fantes det knapt ferdige forbrukerdatamaskiner, så Apple II markerte et virkelig gjennombrudd for teknologien.

Dette var en datamaskin som kunne brukes av folk som ikke var hobbyister eller IT-profesjonelle, og de påfølgende tilleggene av diskettstasjonen Disk II og, selvfølgelig, VisiCalc – det første regnearkprogrammet – bidro til å sementere Apple IIs plass i historien.

11. AirTag (2021)

Det vi skrev i 2021: «Et uvurderlig og brukervennlig verktøy»

Apple AirTag (Image credit: Future)

Apple går ofte inn i en ny produktkategori med en enhet som er enkel og elegant nok til å overgå det andre produsenter har gjort før, og det er tilfellet med AirTag: den ble umiddelbart den beste Bluetooth-trackeren (i hvert fall for Apple-brukere).

Den er rimelig, lett, vanntett, enkel å bruke og nøyaktig i sin funksjon, og den kommer også med en rekke kule valgfrie tilbehør – selv om den nå er erstattet av AirTag 2. Et perfekt eksempel på hvordan Apple kan endre markedet for en enhet nesten ubemerket, selv om selskapet i dette tilfellet måtte gi ut en fastvareoppdatering med anti-stalking-funksjoner.

10. MacBook Pro (2021)

Det vi skrev i 2021: «En utrolig imponerende bærbar PC for kreatører»

MacBook Pro fra 2021 (Image credit: Future)

Apple MacBook Pro-serien har ikke alltid blitt møtt med universell anerkjennelse siden introduksjonen i 2006, men 2021-modellen gjorde nesten alt riktig: den droppet sommerfugltastaturet og Touch Bar, fjernet flere eldre kontakter og gjorde MacBook Pro til en virkelig flott bærbar PC igjen.

Denne modellen markerte også debuten til M1 Pro og M1 Max, noe som viste at Apple virkelig hadde hevet nivået med brikkesettene sine, og balansert god ytelse med førsteklasses batteritid. Det var også her notch-funksjonen ble introdusert, og vi har alle blitt vant til den nå.

9. iPod 3. generasjon (2003)

Det de skrev i 2003: «Rett og slett den best designede MP3-spilleren vi har sett» (CNET)

Tredje generasjons iPod. (Image credit: Getty Images / Kim Kulish)

Du husker kanskje ikke tredje generasjons iPod, men det var en betydelig lansering: den introduserte et fullstendig berøringsfølsomt grensesnitt uten bevegelige deler, 30-pinners dock-kontakt (som erstatter FireWire), og er den eneste iPod-en noensinne som har fire separate knapper under skjermen.

Med lanseringen av iTunes for Windows senere samme år (merk bakgrunnen på bildet ovenfor) og støtte for USB 2.0, var dette også iPod-modellen som åpnet den ikoniske musikkspilleren for brukere utenfor Apple-økosystemet. Det er rimelig å si at det var iPod-modellen som virkelig bidro til at enheten ble en mainstream-suksess.

8. iPod mini (2004)

Det de skrev i 2004: «Det er vanskelig å tro at det er en harddisk der inne» (Macworld)

iPod mini (Image credit: Getty Images / Justin Sullivan)

iPod mini bygde videre på suksessen til tredjegenerasjonsmodellen med en mindre formfaktor og noen virkelig fargerike varianter, og den traff en nerve hos musikkelskere. Selv om den manglet noen av funksjonene konkurrentene tilbød (ingen FM-radio!), kompenserte den for det med stil og brukergrensesnitt.

Nesten alle som eide en av disse iPodene på den tiden snakker fortsatt varmt om den (og om den perioden innen populærmusikk også). Den var en musikkspiller for massene, og introduserte klikkehjulet som senere også ble standard på de større iPod-modellene.

7. Macintosh (1984)

Det de skrev i 1984: «Jeg var hektet. Apple har en vinner» (Los Angeles Times)

Dette er den første Mac-en, hyllet av den berømte «1984»-reklamen regissert av Ridley Scott som ble sendt under Super Bowl, og den første personlige datamaskinen med et grafisk brukergrensesnitt som faktisk fanget oppmerksomheten til det vanlige publikummet. Det er rimelig å si at den første Mac-en forandret dataverdenen og Apple. Den var et ekte mesterverk.

Alt-i-ett-designet, musetilbehøret, 3,5-tommers diskettstasjon – Macintosh-en fra 1984 var en sann pioner på mange måter, og dens innflytelse kan fortsatt sees i dag, 40 år senere. Det er et bevis på Apple som selskap at de bare kommer på syvendeplass på listen vår...

6. iPhone X (2017)

Det vi skrev i 2017: «Det nærmeste Apple noen gang har kommet telefonperfeksjon»

iPhone X (Image credit: Future)

Få iPhone-lanseringer har fått så mye oppmerksomhet og blest som iPhone X i 2017 – som selvfølgelig var iPhone-seriens 10-årsjubileum. Etter at den originale Apple iPhone redefinerte hva en telefon kunne være i 2007, gjorde iPhone X det igjen et tiår senere.

OLED i stedet for LCD, en skjermramme vi ikke engang visste vi trengte, Face ID og fjerning av hjemknappen for første gang. iPhone X skulle sette standarden for telefoner i årene som kom, og vi var veldig imponert over dette «enorme sjansespillet» fra Apple.

5. M1 MacBook Air (2020)

Det vi skrev i 2020: «M1-brikken er virkelig banebrytende»

M1 MacBook Air (Image credit: Future)

Steve Jobs dro kanskje den originale MacBook Air ut av en manilakonvolutt til publikums overraskelse i 2008, men det var den bærbare datamaskinens oppdatering i 2020 som virkelig virkeliggjorde dens fulle potensial: en superslank laptop som utmerket seg med tanke på ytelse og batteritid.

Denne laptopen markerte også starten på Apple Silicon-æraen, som har vist seg å være en stor suksess for selskapets datamaskiner. Som vi skrev den gangen, viste den at Apple ikke bare kunne matche det Intel og AMD gjorde med sine egne prosessorer, men faktisk også overgå dem.

4. iPhone 4 (2010)

Det vi skrev i 2010: «Vi likte nesten alt med iPhone 4»

(Image credit: Sean Locke Photography / Shutterstock)

Det er ingen tvil om at iPhone 4 er en av de viktigste telefonene i Apples historie: den hadde en premiumfølelse (et skritt unna den buede plasten fra forgjengerne), en hvass Retina-skjerm med høy oppløsning, Apples egendefinerte silikon og et frontkamera for første gang.

Minst like viktig var lanseringen av iPhone OS 4 som fulgte med iPhone 4. Med støtte for multitasking for første gang betydde det at apper kunne kjøre i bakgrunnen, og selvfølgelig var telefonen også den første enheten som noensinne demonstrerte FaceTime. Selv ikke enkelte mottaksproblemer (kallenavnet «Antennagate») hindret oss i å gi den 4,5 stjerner tilbake i 2011.

3. iPod Classic (2007)

Det de skrev i 2007: «For denne prisen er den et kupp» (CNET)

iPod Classic (Image credit: Future)

iPod Classic, som ble lansert seks år etter den første iPod-en, var uten tvil musikkspillerens endelige form. Den hadde et helt nytt metallkabinett, opptil 160 GB lagringsplass (nok til å romme 40 000 sanger) og opptil 40 timers batteritid.

Den beholdt fargeskjermen og videoavspillingen fra sine umiddelbare forgjengere, og selv om den slankere og mer moderne iPod Touch ble lansert samtidig, var denne modellen seriøse musikkelskere stolte på for å lagre musikkbibliotekene sine i mange år.

2. iPod 1. generasjon (2001)

Det de skrev i 2001: «Verdens kuleste – og tør vi si beste – MP3-spiller» (PCMag)

Den aller første iPod. (Image credit: Shutterstock / MarleyPug)

Apple ville ikke vært der de er i dag uten iPod. Det kan sies om mange av produktene deres, men denne musikkspilleren revolusjonerte digital musikk, bærbar elektronikk og måten vi konsumerer media på, og bidro til å legge grunnlaget for den første iPhonen som skulle komme senere.

Ja, førstegenerasjonsmodellen fungerte bare med Mac-maskiner og solgte ikke i utgangspunktet i store mengder, men den viste hvor smidig og avansert en bærbar musikkspiller kunne være, med rullehjulet og slagordet «1000 sanger i lommen», begge strålende trekk fra Apple.

1. iPhone (2007)

Det vi skrev i 2007: «Det iPhone gjør riktig, gjør den eksepsjonelt bra»

Den aller første iPhone-modellen. (Image credit: Getty Images / Shaun Curry)

Ja, det er den første iPhonen – en enhet som med rette kan sies å ha forandret verden. Det var ikke den første telefonen i kategorien, men den redefinerte hva en telefon kunne være og satte malen som nesten alle mobiltelefoner fortsatt følger, nesten 20 år senere.

Flerberøringsskjermen (bare 3,5 tommer stor), programvaretastaturet og det ekte mobile internettet var revolusjonerende på den tiden, og da App Store ble lansert året etter («det finnes en app for det»), var iPhonens fremtredende plass i Apples historie sikret.