»Et sandt mesterværk«: De 15 bedste Apple-produkter fra de seneste 50 år

50 år med Apple (Image credit: Future) Vi fejrer Apples 50-års jubilæum med en uge fyldt med indhold om teknologigiganten. Der er alt fra vores skribenters personlige minder til de bedste – og værste – Apple-produkter ifølge jer, og du kan læse det hele på vores side om 50 år med Apple.

Apple fylder 50 år den 1. april, efter at virksomheden blev grundlagt helt tilbage i 1976, så vi syntes, det var en passende anledning til at lade TechRadars læsere stemme om, hvilket Apple-produkt der har været det bedste i løbet af disse fem årtier.

Der er meget at vælge imellem, fra Apple I (en computer designet og håndbygget udelukkende af medstifteren Steve Wozniak) i 1976 til MacBook Neo, der fik sin debut i marts 2026.

Her er, hvad læserne stemte på TechRadars WhatsApp-kanal.

Artiklen fortsætter nedenfor

15. Apple Watch (2015)

Hvad vi skrev i 2015: »En dyr luksusgenstand«

(Image credit: Future)

Kan du huske det første Apple Watch? Batteritiden var ikke særlig god, og flere vigtige apps manglede, men det blev en salgssucces og spillede en stor rolle i at udvikle smarture til det, de er i dag – hurtige, stilfulde og spækket med sensorer til sundhed og træning.

I vores test talte vi om en let og behagelig pasform og en tiltalende OLED-skærm, selvom vi var ret forvirrede over, hvad enheden egentlig skulle bruges til. Dagens modeller er betydeligt mere anvendelige og kraftfulde og giver et meget bedre svar på det spørgsmål.

14. iMac G4 (2002)

Hvad de skrev i 2002: »Gennemgående kraftfuld og flot« (USA Today)

iMac G4 (Image credit: Getty Images / Dan Krauss)

Videre til iMac G4 fra 2002, hvor designet i sig selv er nok til at sikre denne stationære computer en plads på listen: dens flade 15-tommers skærm var i sig selv innovativ nok, men Apple placerede den desuden på en justerbar metalarm fastgjort til en hvid, kuppelformet base – et virkelig ikonisk Mac-design.

Computeren blev leveret med en PowerPC G4-processor samt enten 128 MB eller 256 MB RAM og opbevaring på op til 60 GB. Dette var stadig den æra, hvor optiske enheder var almindelige, og Apple markedsførte iMac G4 som et centralt knudepunkt for musik, billeder og DVD-film.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

13. iMac G3 (1998)

Hvad de skrev i 1998: »Computerverdenens nye VW Beetle« (San Francisco Chronicle)

The iMac G3 (Image credit: Photology1971 / Shutterstock)

Før iMac G4 havde vi iMac G3, og den ældre Mac-computer indtager en højere placering på vores liste. Den karakteristiske farvede CRT-skærm (designet af en ung Jony Ive), den enkle internetforbindelse og de dristige valg (ingen diskettedrev) gik op i en højere enhed og skabte en klassiker.

Før dette var computere for det meste kedelige beige kasser, men iMac G3 ændrede alt det. Den hjalp med at sætte Apple tilbage i offentlighedens søgelys som en producent af elektronik og som en virksomhed, der var villig til at skubbe grænserne for sin teknologi.

12. Apple II (1977)

Hvad de skrev i 1977: »Vi er her for hobbyisten« (Steve Jobs)

Apple II (Image credit: Getty Images / Science & Society Picture Library)

Det var ikke den første Apple-computer, men den, der for alvor satte Apple på landkortet for første gang. I 1977 fandtes der stort set ingen færdigudviklede forbrugercomputere, så Apple II markerede et sandt gennembrud for teknologien.

Dette var en computer, der kunne bruges af folk, der ikke var entusiaster eller it-teknikere, og de efterfølgende tilføjelser af Disk II-diskettedrevet og selvfølgelig VisiCalc – det første regnearksprogram – bidrog til at cementere Apple II's plads i historien.

11. AirTag (2021)

Hvad vi skrev i 2021: »Et uvurderligt og brugervenligt værktøj«

Apple AirTag (Image credit: Future)

Apple træder ofte ind på en ny produktkategori med en enhed, der er så enkel og elegant, at den overgår det, andre producenter tidligere har lavet, og sådan var det også med AirTag: den blev med det samme den bedste Bluetooth-tracker (i hvert fald for Apple-brugere).

Den er prisvenlig, let, vandtæt, nem at bruge og præcis i sin funktion, og den kommer også med en række smarte valgfrie tilbehør – selvom den nu er blevet afløst af AirTag 2. Et perfekt eksempel på, hvordan Apple kan ændre markedet for en enhed næsten ubemærket, selvom virksomheden i dette tilfælde var nødt til at udgive en firmware-opdatering med funktioner mod stalking.

10. MacBook Pro (2021)

Hvad vi skrev i 2021: »En utrolig imponerende bærbar computer til kreative«

MacBook Pro fra 2021 (Image credit: Future)

Apple MacBook Pro-serien har ikke altid mødt enstemmig ros, siden den blev lanceret i 2006, men 2021-modellen ramte næsten plet: den skrottede butterfly-tastaturet og Touch Bar, fjernede flere ældre tilslutningsmuligheder og gjorde MacBook Pro til en rigtig god bærbar computer igen.

Denne model markerede også debutten for M1 Pro og M1 Max og viste, at Apple virkelig havde fået fart på sine chipsæt og kunne balancere fantastisk ydeevne med batteritid i topklasse. Det var også her, kameraudskæringen i skærmen blev introduceret, og det har vi alle vænnet os til nu.

9. iPod 3:e generationen (2003)

Hvad de skrev i 2003: »Helt klart den bedst designede MP3-afspiller, vi har set« (CNET)

Tredje generation af iPod. (Image credit: Getty Images / Kim Kulish)

Du husker måske ikke tredje generation af iPod, men det var en vigtig lancering: Den introducerede en berøringsfølsom brugerflade uden bevægelige dele samt 30-pins-dockingstikket (som erstattede FireWire) og er den eneste iPod, der nogensinde har haft fire separate knapper under skærmen.

Med lanceringen af iTunes til Windows senere samme år (bemærk baggrunden på billedet ovenfor) og understøttelse af USB 2.0 var dette også den iPod-model, der åbnede den ikoniske musikafspiller for brugere uden for Apples økosystem. Man kan sige, at det var den iPod-model, der virkelig hjalp enheden med at slå igennem på bred front.

8. iPod mini (2004)

Hvad de skrev i 2004: »Det er svært at tro, at der sidder en harddisk derinde« (Macworld)

iPod mini (Image credit: Getty Images / Justin Sullivan)

iPod mini byggede videre på succesen fra tredje generation med et mindre format og nogle virkelig farvestrålende varianter, og den faldt i god jord hos musikelskere; selvom den manglede visse funktioner, som konkurrenterne tilbød (ingen FM-radio!), kompenserede den for det med stil og brugergrænseflade.

Næsten alle, der ejede en iPod dengang, taler stadig vemodigt om den (og om den periode i populærmusikken også). Det var en musikafspiller for masserne, og den introducerede click wheel, som senere blev standard også på de større iPod-modeller.

7. Macintosh (1984)

Hvad de skrev i 1984: »Jeg var solgt. Apple har en vinder« (Los Angeles Times)

Dette er den oprindelige Mac-computer, forløberen for den berømte »1984«-reklame instrueret af Ridley Scott, som blev vist under Super Bowl, og den første personlige computer med et grafisk brugergrænseflade, der faktisk fangede det brede publikums opmærksomhed. Man kan med rette sige, at den første Mac forandrede både computerverdenen og Apple. Det var et ægte mesterværk.

Alt-i-ét-designet, musen som tilbehør, 3,5-tommers diskettedrevet – Macintosh fra 1984 var en sand pioner på mange måder, og dens indflydelse kan stadig ses i dag, 40 år senere. Det er et tegn på Apples opfindsomhed, at den kun ender på syvendepladsen på vores liste...

6. iPhone X (2017)

Hvad vi skrev i 2017: »Det tætteste Apple nogensinde er kommet på en perfekt telefon«

iPhone X (Image credit: Future)

Få iPhone-lanceringer har fået lige så meget opmærksomhed og omtale som iPhone X i 2017 – hvilket naturligvis var tiårsdagen for iPhone-serien. Efter at den oprindelige Apple iPhone omdefinerede, hvad en telefon kunne være i 2007, gjorde iPhone X det igen et årti senere.

OLED i stedet for LCD, en skærm, som vi ikke engang vidste, vi havde brug for, Face ID og fjernelsen af hjemmeknappen for første gang. iPhone X skulle sætte standarden for telefoner i mange år fremover, og vi var meget imponerede over dette »kæmpesats« fra Apple.

5. M1 MacBook Air (2020)

Det skrev vi i 2020: »M1-chippen er en ægte gamechanger«

M1 MacBook Air (Image credit: Future)

Steve Jobs trak den oprindelige MacBook Air ud af en manillakonvolut til alles overraskelse i 2008, men det var opdateringen af den bærbare computer i 2020, der virkelig udnyttede dens fulde potentiale: en supertynd bærbar computer, der udmærkede sig med hensyn til ydeevne og batteritid.

Denne bærbare markerede også starten på Apple chip-æraen, som har vist sig at være en enorm succes for virksomhedens computere. Som vi skrev dengang, viste den, at Apple ikke blot kunne matche det, Intel og AMD gjorde med deres egne processorer, men faktisk overgå dem.

4. iPhone 4 (2010)

Hvad vi skrev i 2010: »Vi kunne lide næsten alt ved iPhone 4«

(Image credit: Sean Locke Photography / Shutterstock)

Der er ingen tvivl om, at iPhone 4 er en af de mest betydningsfulde telefoner i Apples historie: Den havde en eksklusiv fornemmelse (et skridt væk fra den buede plast hos sine forgængere), en skarp Retina-skærm med høj opløsning, Apples egen specialudviklede chip og for første gang et frontkamera.

Mindst lige så vigtigt var lanceringen af iPhone OS 4, der fulgte med iPhone 4. Med understøttelse af multitasking for første gang betød det, at apps kunne køre i baggrunden, og telefonen var selvfølgelig også den første enhed, hvor FaceTime nogensinde blev demonstreret. Ikke engang visse problemer med modtagelsen (som fik tilnavnet »Antennagate«) forhindrede os i at give den 4,5 stjerner tilbage i 2011.

3. iPod Classic (2007)

Hvad de skrev i 2007: »Til den pris er den et røverkøb« (CNET)

iPod Classic (Image credit: Future)

Man kunne hævde, at iPod Classic, der blev lanceret seks år efter den oprindelige iPod, var det tidspunkt, hvor musikafspilleren nåede sin endelige form. Den havde et helt nyt metalhus, op til 160 GB lagerplads (nok til at rumme 40.000 sange) og op til 40 timers batteritid.

Den beholdt farveskærmen og videoafspilningen fra sine nærmeste forgængere, og selvom den mere slanke og moderne iPod Touch blev lanceret på samme tid, var det denne model, som seriøse musikelskere stolede på til at gemme deres musikbiblioteker i mange år.

2. iPod 1. generation (2001)

Hvad de skrev i 2001: »Verdens fedeste – og tør vi sige bedste – MP3-afspiller« (PCMag)

Den allerførste iPod. (Image credit: Shutterstock / MarleyPug)

Uden iPod ville Apple ikke være det firma, det er i dag. Det kan man sige om flere af virksomhedens produkter, men netop denne musikafspiller ændrede den digitale musik, bærbar elektronik og den måde, vi forbruger medier på, og var med til at lægge grunden til den første iPhone, der senere kom på markedet.

Ja, den første generation fungerede kun med Mac-computere og solgte i starten ikke i enorme mængder, men den viste, hvor smidig og gennemtænkt en bærbar musikafspiller kunne være, med rullehjulet og sloganet »1.000 sange i lommen«, som begge var geniale træk fra Apple.

1. iPhone (2007)

Hvad vi skrev i 2007: »Det, som iPhone gør rigtigt, gør den helt enestående«

Den allerførste iPhone-model. (Image credit: Getty Images / Shaun Curry)

Ja, det er den første iPhone – en enhed, som man med god grund kan sige ændrede verden. Det var ikke den første telefon i sin kategori, men den omdefinerede, hvad en telefon kunne være, og satte standarden, som næsten alle mobiltelefoner stadig følger, næsten 20 år senere.

Multitouch-skærmen (kun 3,5 tommer stor), softwaretastaturet og rigtigt mobilt internet var revolutionerende på det tidspunkt, og da App Store blev lanceret året efter (»there's an app for that«), var iPhonen selvskrevet til en vigtig plads i Apples historie.