Apple-"kirkegården": 7 legendariske Apple-produkter fra de seneste 50 år, der aldrig så dagens lys

Ligesom andre teknologivirksomheder har Apple haft sin andel af nærmest mytiske produkter. Det er de gadgets, vi hørte rygter om i Apples første 50 år, men som aldrig blev til virkelighed og i stedet hurtigt endte i Apples glemmebog.

Men hvad var de egentlig? Og hvorfor blev de aldrig til virkelighed?

1. Apple Car (2014–2024)

Kodenavnet Project Titan blev brugt om den myteomspundne Apple Car, som til sidst endte på Apples skrotbunke efter et årti med eksperimenter. I løbet af den periode siges projektet at have skiftet form flere gange end Optimus Prime på en overdosis Energon.

Det ene øjeblik var det et halvautonomt elbil, der mindede om en gigantisk Magic Mouse. Senere blev den beskrevet som en futuristisk minibus i stil med branchens mest avancerede koncept, eller, mindre smigrende, som et brød.

Til sidst besluttede Apple sig for hellere at integrere sin teknologi i andre biler end at bygge sin egen. Men ikke før en Apple Car-prototype blev udsat for den ydmygelse at blive påkørt bagfra af en Nissan Leaf, der kørte med 15 km/t.

2. Big Mac (1984)

BigMac was actually the main focus of this family, with a portrait display for pro workflows and high-end internals.After Steve was gone, Sculley killed BigMac—and threw the BabyMac out with the MacBathwater. The new strategy? Emulate IBM exactly with a big CPU box: the Mac II. pic.twitter.com/13hkbCP0VyFebruary 20, 2022

Om ikke andet er det en skam, at dette produkt aldrig blev til virkelighed, for det ville have været underholdende at se Apple og McDonald’s kaste advokater efter hinanden. Denne computer var dog nærmest det modsatte af billig fastfood og skulle ifølge oplysninger have fået en elegant skærm i stående format, betydeligt mere kraft end en Mac og et Unix-baseret system.

Da Steve Jobs blev tvunget til at forlade Apple, blev Big Mac til Dead Mac, og et projekt, der hemmeligt havde kørt i baggrunden, dukkede til sidst op under det betydeligt mindre sjove navn Macintosh II.

I betragtning af at tidligere Apple-ansatte senere har afsløret, at Big Mac-prototypen aldrig kom længere end til et kredsløbskort monteret på en træplade, var det måske meget godt.

3. Apple Ring (fra 2013)

Med Apples forkærlighed for at få computere til at »forsvinde« kunne Apple Ring have været et logisk næste skridt i virksomhedens satsning på wearables. En sådan enhed ville få selv en iPod Shuffle (3. generation) til at virke stor i sammenligning, selvom det er svært at sige præcis, hvad den skulle bruges til. Sundhedssporing? Gestusstyring af andre Apple-enheder? Eller at give dig et elektrisk stød, hver gang du vover at kritisere Apple?

Apple Ring findes stadig kun i rygternes verden, sandsynligvis fordi andre smarte ringe ikke ligefrem har sat verden i brand, og fordi Apple allerede har løst de fleste tænkelige anvendelsesområder med Apple Watch.

Desuden er de fleste ikke særlig begejstrede for enheder, der kan gøre en masse ting, men mangler skærm og betjeningsknapper. Spørg bare alle, der ejede en iPod Shuffle fra tredje generation...

4. Apple TV (cirka 2010)

Apple, der bygger et rigtigt tv, altså et ægte Apple TV?

Steve Jobs skal have sagt, at Apple havde »knækket koden« til et brugervenligt, integreret tv, der skulle fjerne besværet med datidens tv-apparater. Det færdige produkt skulle angiveligt have været tilgængeligt i tre størrelser og have kostet det dobbelte af sammenlignelige tv-apparater på samme tid.

Det er dog tvivlsomt, om den brede masse ville have været villig til at betale det dobbelte, når de kunne få den samme oplevelse ved at købe et almindeligt tv og tilslutte en Apple TV (set-top-boks), den lille sorte boks.

Det er sandsynligvis derfor, projektet blev lagt ned efter et par år, ret brat. Passende nok, da nøjagtig det samme ofte sker med tv-serier.

5. PowerBook G5 (2005)

Apples „Intel Inside“-æra skyldtes i høj grad, at samarbejdet med IBM gik i stå. PowerPC G5-chippen i Macs nåede aldrig de hastigheder, der var blevet lovet. Endnu værre var det, at den trak så meget strøm og udviklede så meget varme, at den ikke fungerede i bærbare computere, som derfor blev hængende i G4-generationen.

Apple sigtede modigt mod det tilsyneladende umulige, mens internetkommentatorer udførte et mindre modigt arbejde ved at lave mockups af klodsagtige PowerBooks og visualisere, hvor gigantiske køleribber, der ville være nødvendige for at køre en G5-chip.

På en måde kan vi alligevel forestille os, hvordan en PowerBook G5 ville have set ud, da den første MacBook Pro med Intel i princippet var en PowerBook G4 - bare med en anden chip. Kølingen ville kræve blæsere, der lød som en jetmotor, for at forhindre computeren i at smelte.

6. Apple Watch med kamera (2016–2025)

Ikke engang kaptajn Kirks futuristiske håndledskommunikator havde video. Men det forhindrede ikke Apple i at forsøge at indbygge et kamera i Apple Watch. En række patenter og rygter tyder på, at funktionen næsten blev en besættelse, hvor Apple undersøgte muligheden for at placere et kamera i Digital Crown, i et aftageligt modul eller i enden af et bøjeligt armbånd.

Tilhængerne forestillede sig et Apple Watch, der kunne bruges til FaceTime og objektscanning. Kritikere var bekymrede for, at det (ligesom smarte briller) kunne blive et PR-problem på grund af hemmelige optagelser. Samtidig var der også kritiske spørgsmål omkring batteritid og brugervenlighed.

Lige nu ser det ud til, at Apple nøjes med kameraer på enheder, som mobil, tablet og Mac. Samtidig er der rygter om, at AirPods med kameraer stadig kan blive en realitet på et tidspunkt.

7. Apple Paladin (midten af 1990'erne)

#MARCHintosh! Maybe the right time to start your home office… pic.twitter.com/R9flrotXdmMarch 10, 2023

Kan du huske begrebet »digital hub«? Det var Apples ret succesrige idé om at placere en Mac i centrum af dit digitale liv. Før det og før Steve Jobs’ tilbagevenden fandtes Apple Paladin, som næsten kan beskrives som den digitale hubs onde LinkedIn-tvilling.

Okay, det er måske uretfærdigt, men kun fordi LinkedIn ikke eksisterede dengang. Heller ikke internettet, egentlig. Paladin (som også gik under det noget overdrevent spændende kodenavn Project X) forsøgte derfor at kombinere en computer, en faxmaskine, en scanner og en telefon i én og samme enhed.

Ifølge oplysninger skal nogle prototyper være sluppet ud i det fri, hvilket betyder, at Apple Paladin faktisk (næsten) eksisterede.