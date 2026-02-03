Gemini til Google Maps bliver tilfængelig for fodgængere og cyklister

Google er klar med opdateret navigation i Google Maps, hvor Gemini nu bliver tilgængelig for fodgængere og cyklister, hvilket markerer en ny måde at bevæge sig rundt i byen på.

Nu kan Gemini fungere som en ægte vejviser, både når du går eller cykler.

Hvordan fungerer det?

Navigation med Gemini hjælper dig med at udføre opgaver, mens du kører, som om du talte med en ven på passagersædet. Nu lancerer Google samme funktion til gåture og cykelture.

På gåture kan du nu udforske dine omgivelser ved at spørge: "hvilket kvarter er jeg i?" eller "find en café på ruten med godt bagværk". Gemini trækker på Maps' omfattende realtidsdata for at finde anbefalinger langs din rute.

På cykelturen kan du med stemmestyring du få svar på spørgsmål som "hvornår er jeg fremme?" eller "hvornår er mit næste møde?". Er du forsinket, kan du blot sige: "send en sms til Sarah om, at jeg er 10 minutter forsinket", så du kan holde begge hænder sikkert på styret imens.

Hvor er det tilgængeligt?

Den er allerede rullet ud på iOS-enheder i alle regioner, hvor Gemini er tilgængelig, og er ved at blive implementeret på Android. Du kan læse om de nye funktioner på Googles blot her.