11 ting, som er slået katatrofalt fejl for Apple i løbet af de seneste 50 år

I år fejrer Apple 50-års jubilæum, og virksomheden har været en central del af teknologiverdenen i store dele af denne periode.

Fra iPhone til udviklingen af Mac har Apple haft en lang række succeser. Men nogle gange rækker ambitionerne længere, end virksomheden er i stand til at leve op til, ofte når design prioriteres frem for funktionalitet, eller når forventningerne skrues så højt op, at resultatet ikke kan leve op til dem.

Vi har i denne artikel samlet Apples dårligste gadgets nogensinde (og for balancens skyld også de bedste i de sidste 50 år). Men eksemplerne nedenfor repræsenterer nogle af virksomhedens største fejlvurderinger, når det gælder software, tjenester og til tider ret forvirrende produktbeslutninger.

Vi er store fans af Apple, når virksomheden gør tingene rigtigt, hvilket faktisk sker oftere end ikke, men selv den mest hengivne Apple-fan må indrømme, at virksomheden nogle gange har begået nogle virkelig store og til tider ret komiske tekniske fiaskoer.

1. MobileMe

Før iCloud fandtes MobileMe, som igen var en videreudvikling af tjenester som iTools. Denne betaltjeneste fungerede på mange måder som nutidens cloud-tjenester, for eksempel ved at tilbyde cloud-lagring, der blev synkroniseret mellem Mail, Kontakter, Kalender og mere.

Desværre fik den hurtigt tilnavnet “MobileMess”, da den var alt for upålidelig til de fleste brugere. Synkroniseringen fungerede dårligt og brød ofte sammen netop, når man havde brug for adgang til sine vigtigste filer, og mange brugere klagede over forsvundne e-mails.

Den pinlige lancering gjorde Steve Jobs rasende. Ifølge oplysninger samlede han udviklerteamet og sagde: “I har skadet Apples omdømme. I burde hade hinanden for at have svigtet hinanden.”

Efter lanceringen i 2008 blev tjenesten lukket ned i 2012 og erstattet af den betydeligt mere stabile iCloud. Næste gang du brokker dig over et synkroniseringsproblem i iCloud, kan du altså trøste dig med, at du i det mindste ikke bruger MobileMe.

2. Den der underlige mus

(Image credit: raneko)

Har du nogensinde set en iMac G3? I dag har den en dejlig retro-stemning, men i 1998 repræsenterede den fremtiden – et farverigt indblik i morgendagens computerverden.

Problemet var, at den medfølgende mus, Apple USB Mouse, var rund. Hvis du nogensinde har brugt en mus (og der er stor sandsynlighed for, at du, der læser TechRadar, har gjort det), ved du, at en cirkelformet mus ikke ligefrem giver et godt greb eller gør det let at få noget fra hånden.

Tilføj et kort kabel, og du har den perfekte opskrift på krampe i hånden. Det værste? Apple fortsatte med at sælge den i to år.

3. Den store fejl i Apple Maps

(Image credit: Apple)

Selvom Apple Maps i dag er blevet en meget pålidelig korttjeneste, var lanceringen nærmest legandarisk, men ikke af positive årsager.

Apple ønskede at fjerne Google Maps fra sine enheder og begyndte derfor at udvikle sin egen kortapp. Den blev lanceret i september 2012, og næsten alt, der kunne gå galt, gik galt. Det var en fiasko af dimensioner med Apple Park.

Forkerte placeringsoplysninger, upålidelige rutevejledninger og Apples manglende evne til at aflæse følsomme geopolitiske situationer blev hårdt kritiseret af brugerne. Utroligt nok opfordrede Apples daværende nye CEO, Tim Cook, endda brugerne til at afprøve konkurrenterne, mens korttjenesten blev rettet.

»Mens vi forbedrer Maps, kan du prøve alternativer ved at downloade kortapps fra App Store som Bing, MapQuest og Waze, eller bruge Google eller Nokias kort ved at gå til deres hjemmesider og oprette et ikon til webappen på startskærmen«, skrev han dengang i et åbent brev på Apples hjemmeside.

I dag er Apple Maps et betydeligt bedre produkt – nogle mener endda bedre end Google Maps – men for mange vil det altid være præget af denne lancering

4. Pings opsving og bratte fald

Uanset om du var en trofast iTunes-bruger eller brugte en helt anden tjeneste, er der stor sandsynlighed for, at du knap nok bemærkede, da iTunes Ping forsvandt.

Steve Jobs beskrev Ping som en blanding af Facebook, Twitter og iTunes. Tanken var at gøre det nemmere at dele musik med venner og familie, se hvad andre købte og bruge tjenesten på både iPhone og iPod Touch.

Desværre fik Ping en kort levetid. Apple lancerede tjenesten i september 2010, og kun to år senere var den væk.

Tim Cook, som først blev administrerende direktør efter, at Ping var blevet lanceret, opsummerede modtagelsen med sin sædvanlige tilbageholdenhed: “Vi testede Ping, og jeg tror, at kunderne gav udtryk for, at dette ikke er noget, jeg vil bruge meget energi på… Vil vi lukke det ned? Det ved jeg ikke. Vi må se på det.”

En måned senere så Apple faktisk på det og trak stikket på Ping.

5. Den uforglemmelige U2-fadæse

Kan du lide U2? I september 2014 var det egentlig ligegyldigt, hvad du svarede på det spørgsmål, da Apple sendte bandets album "Songs of Innocence" direkte til dit iTunes-bibliotek.

Alle 500 millioner iTunes-brugere modtog albummet automatisk, uanset om de ønskede det eller ej. For nogle skabte det problemer med lagerplads, og det var desuden ikke særlig nemt at slette.

Begivenheden førte også til større diskussioner om musikkens værdi, hvor nogle mente, at U2 i praksis havde devalueret kunstformen ved at give albummet væk på den måde.

6. Fiaskoen med butterfly-tastaturet

(Image credit: iFixit)

Der findes få eksempler, der bedre illustrerer de problemer, Apples designvalg kan medføre, end fiaskoen med butterfly-tastaturet fra 2015.

MacBook (12», 2015) skabte overskrifter af de forkerte årsager, da Apple udskiftede USB-porte med USB-C, som dengang stadig var en relativt ny teknologi. Men tastaturets «butterfly"-mekanisme blev et endnu større problem, især fordi den også blev brugt i MacBook Pro og MacBook Air.

Fra taster, der skrev dobbelte bogstaver, til taster, der bogstaveligt talt faldt af under brug – problemerne var mange. Det kostede Apple millioner af dollars at løse hele problemet. Virksomhedens gratis reparationsprogram udløb i 2024, så hvis dit tastatur går i stykker nu, er det desværre dit problem.

7. iTunes-mobilen, der fik iPod til at se fantastisk ud

Hvis du i 2005 ønskede at tage dit iTunes-bibliotek med på farten, havde du egentlig kun ét alternativ uden for Apples egen iPod: Motorola ROKR E1.

Har du aldrig hørt om den? Det er ikke så mærkeligt. Den blev markedsført som den telefon, der lod dig tage dit iTunes-bibliotek med overalt, men den havde to store problemer.

For det første gjorde USB 1.1-hastighederne, at overførslen af filer til og fra telefonen gik ekstremt langsomt. For det andet kunne brugerne kun lægge 100 sange på enheden, alt sammen for at beskytte iPod-salget.

Det er næppe et særligt tiltalende salgsargument, og det er næsten svært at tro, at Apple blot 15 måneder senere skulle lancere iPhone og på et øjeblik få alle “musik-telefoner” til at føles forhistoriske.

8. Hvor sidder opladningsporten?

(Image credit: Shutterstock / Crystal Eye Media)

Indimellem træffer Apple et designvalg, der giver indtryk af, at det kunne have været undgået, hvis bare én person uden for designstudiet var blevet spurgt om deres mening.

Et eksempel på dette var, da tænd/sluk-knappen på Mac mini blev placeret på undersiden af computeren. Men det mest berømte eksempel er Magic Mouse (2. generation).

På oversiden er den alt det, Apple plejer at gøre godt – en flot og behagelig mus, der understøtter smidige bevægelser. På undersiden? Der sidder opladningsporten.

Det betyder, at hvis du vil bruge computeren, mens musen oplader (hvilket ikke er en uhørt situation), skal du tilslutte den og bruge en anden mus, mens den oplader.

Apple formåede derefter at chokere computerverdenen ved at redesigne Magic Mouse 2024, men stadig med porten til opladning i bunden! Et stærkt eksempel på et produkt, der er udmærket sig med en høj irritationsfaktor.

9. RIP AirPower

(Image credit: Apple)

Apples event »Let’s meet at our place« i september 2017 blev mindeværdigt af flere årsager, ikke mindst lanceringen af iPhone X, hvilket er heldigt, da et af de andre præsenterede produkter aldrig nåede ud på markedet.

iPhone 8 og iPhone 8 Plus endte lidt i skyggen af iPhone X, den første iPhone-model uden home-knap og med en skærm, der dækker hele forsiden. Den høje pris fik meget opmærksomhed – men det gjorde AirPower også.

Idéen var en opladningsmåtte, der kunne oplade din telefon, dine AirPods og dit Apple Watch trådløst på samme tid, uanset hvor du placerede dem på overfladen. For Apple, der udgav alle tre produkter samme år, føltes det næsten indlysende.

Desværre betød produktionsproblemer med prototypen, at AirPower aldrig nåede ud i butikkerne. Ifølge visse kilder havde Apples tidlige enheder problemer med varmestyring og kunne endda få plastik i produkterne til at smelte. Av.

10. Antenne-gate

(Image credit: Sean Locke Photography / Shutterstock)

iPhone 4 blev lanceret i 2010 med et nyt design, der fik iPhone 3GS til at virke gammeldags i sammenligning. Men den nye metalramme, der også fungerede som antenne, skjulte et problem, eller rettere sagt: De, der holdt telefonen, opdagede, at signalet kunne forsvinde.

Apple hævdede først, at brugerne på en måde “holdt den forkert”. Virksomheden udtrykte det ikke helt sådan, men skrev i en mindre vellykket udtalelse:

“At holde på enhver mobiltelefon vil i et vist omfang påvirke antennens ydeevne, og visse greb kan være værre end andre afhængigt af antennens placering. Dette er et faktum for alle trådløse telefoner. Hvis du oplever dette på din iPhone 4, skal du undgå at holde den i det nederste venstre hjørne, så du dækker begge sider af den sorte stribe i metalrammen, eller bruge et af de mange tilgængelige covers.”

Problemet blev hurtigt så udbredt, at Apple til sidst udsendte en formel undskyldning og begyndte at tilbyde gratis covers til berørte brugere.

iPhone 4S blev lanceret året efter med samme design, men heldigvis havde Apple løst antenneproblemet.

11. Apple Intelligence – eller manglen på samme

(Image credit: Apple)

Mens resten af teknologiverdenen har haft fuld fart på med AI-produkter og -tjenester, så det ud til, at Apple står tilbage på startlinjen og kæmper for at indhente forspringet.

Siri er langt bagud i forhold til konkurrenterne (mildt sagt), når den bliver sammenlignet med andre assistenter. Selvom Apple samarbejdede med ChatGPT for at løse visse problemer, er det blevet tydeligt, at Apple har brug for et markant teknologisk spring for at indhente forspringet.

Det var netop et sådant spring, der allerede blev lovet på WWDC 2024, hvor Apple viste, hvordan Siri kunne læse dine e-mails for at forstå sammenhængen og meget mere. Problemet? Mange af funktionerne blev aldrig lanceret, og flere mangler stadig to år senere.

Apple blev endda mødt af sagsanlæg om vildledende markedsføring omkring de lovede funktioner og ser nu ud til at samarbejde med Google Gemini for at give Siri et løft og komme bare i nærheden af det, der blev lovet. Vi krydser fingre.