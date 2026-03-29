"Ett riktigt mästerverk": de 15 bästa Apple-prylarna från de senaste 50 åren enligt läsare

50 år med Apple (Image credit: Future) Vi firar Apples 50-årsdag med en vecka fylld av innehåll om teknikjätten. Det handlar om allt från personliga minnen från våra skribenter till de bästa – och sämsta – Apple-prylarna enligt er och du kan läsa allt på vår sida om 50 år med Apple.

Apple fyller 50 år den 1 april efter att ha grundats redan 1976, så vi tyckte att det var ett passande tillfälle att låta TechRadars läsare rösta på vilken Apple-pryl som har varit den bästa under dessa fem decennier.

Det finns mycket att välja mellan, från Apple I (en dator designad och handbyggd helt av medgrundaren Steve Wozniak) 1976 till MacBook Neo som gjorde sin debut i mars 2026.

Vi vet att TechRadars läsare är ett smart gäng och efter att vi gick ut med en uppmaning på TechRadars WhatsApp-kanal är det så här ni röstade.

Makala inaendelea hapa chini

15. Apple Watch (2015)

Vad vi skrev 2015: "En dyr bekvämlighetspryl"

Den första Apple Watch-modellen. (Image credit: Future)

Kommer du ihåg den ursprungliga Apple Watch? Batteritiden var inte särskilt bra och flera viktiga appar saknades, men den blev en försäljningssuccé och spelade en stor roll i att driva smartklockor mot det de är idag – snabba, stilrena och fullpackade med sensorer för hälsa och träning.

I vårt test pratade vi om en lätt och bekväm passform och en tilltalande OLED-skärm, även om vi var ganska förvirrade över vad enheten egentligen var till för. Dagens modeller är betydligt mer användbara och kraftfulla och ger ett mycket bättre svar på den frågan.

Läs mer: Vår recension av Apple Watch

14. iMac G4 (2002)

Vad de skrev 2002: "Rakt igenom kraftfull och snygg" (USA Today)

iMac G4 (Image credit: Getty Images / Dan Krauss)

Vidare till iMac G4 från 2002 och designen ensam räcker för att ge den här stationära datorn en plats på listan: dess platta 15-tumsskärm var innovativ nog i sig, men Apple placerade den dessutom på en justerbar metallarm fäst vid en vit kupolformad bas – en verkligt ikonisk Mac-design.

Datorn levererades med en PowerPC G4-processor, samt antingen 128 MB eller 256 MB RAM och lagring på upp till 60 GB. Detta var fortfarande eran då optiska enheter var vanliga och Apple marknadsförde iMac G4 som ett centralt nav för musik, bilder och DVD-filmer.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Läs mer: Liquid Glass på iMac G4 är kombon jag inte visste att jag behövde

13. iMac G3 (1998)

Vad de skrev 1998: "Datorernas nya VW Beetle" (San Francisco Chronicle)

The iMac G3 (Image credit: Photology1971 / Shutterstock)

Före iMac G4 hade vi iMac G3 och den äldre Mac-datorn får en högre placering på vår lista. Den karakteristiska färgade CRT-skärmen (designad av en ung Jony Ive), den enkla internetanslutningen och de djärva besluten (ingen diskettstation) kombinerades för att skapa en klassiker.

Före detta var datorer till stor del tråkiga beige lådor, men iMac G3 förändrade allt det. Den hjälpte till att sätta Apple tillbaka i allmänhetens blickfång som en tillverkare av elektronik och som ett företag som var villigt att tänja på gränserna för sin teknik.

12. Apple II (1977)

Vad de skrev 1977: "Vi är här för hobbyisten" (Steve Jobs)

Apple II (Image credit: Getty Images / Science & Society Picture Library)

Inte den första Apple-datorn, men den som verkligen satte Apple på kartan för första gången. År 1977 existerade knappt färdiga konsumentdatorer, så Apple II markerade ett verkligt genombrott för tekniken.

Det här var en dator som kunde användas av människor som inte var hobbyister eller IT-tekniker och de efterföljande tilläggen av Disk II-diskettenheten och förstås VisiCalc – det första kalkylprogrammet – bidrog till att befästa Apple II:s plats i historien.

Läs mer: Grattis på födelsedagen till Apple II

11. AirTag (2021)

Vad vi skrev 2021: "Ett ovärderligt och lättanvänt verktyg"

Apple AirTag (Image credit: Future)

Apple dyker ofta upp i en ny produktkategori med en enhet som är tillräckligt enkel och elegant för att överträffa vad andra tillverkare tidigare har gjort och så var det även med AirTag: den blev direkt den bästa Bluetooth-spåraren (åtminstone för Apple-användare).

Den är prisvärd, lätt, vattentålig, enkel att använda och exakt i sin funktion och den kommer också med ett gäng snygga valfria tillbehör – även om den nu har efterträtts av AirTag 2. Ett perfekt exempel på hur Apple kan förändra marknaden för en enhet nästan obemärkt, även om företaget i det här fallet behövde släppa en firmware-uppdatering med funktioner mot stalking.

Läs mer: vår recension av Apple AirTag

10. MacBook Pro (2021)

Vad vi skrev 2021: "En oerhört imponerande laptop för kreativa"

MacBook Pro från 2021 (Image credit: Future)

Apple MacBook Pro-serien har inte alltid mötts av universell hyllning sedan den introducerades 2006, men modellen från 2021 fick nästan allt rätt: den gjorde sig av med butterfly-tangentbordet och Touch Bar och tog bort flera äldre anslutningar och gjorde MacBook Pro till en riktigt bra laptop igen.

Den här modellen markerade också debuten för M1 Pro och M1 Max och visade att Apple verkligen hade fått upp farten med sina chipset och kunde balansera fantastisk prestanda med batteritid i toppklass. Det var också här skärmflärpen introducerades och den har vi alla vant oss vid nu.

9. iPod 3:e generationen (2003)

Vad de skrev 2003: "Helt enkelt den bäst designade MP3-spelaren vi har sett" (CNET)

Tredje generationens iPod. (Image credit: Getty Images / Kim Kulish)

Du kanske inte minns iPod i tredje generationen, men det var en viktig lansering: den introducerade ett helt beröringskänsligt gränssnitt utan rörliga delar och 30-pins dockningskontakten (som ersatte FireWire) och är den enda iPod som någonsin haft fyra separata knappar under skärmen.

Med lanseringen av iTunes för Windows senare samma år (notera bakgrunden i bilden ovan) och stöd för USB 2.0 var detta också iPod-modellen som öppnade upp den ikoniska musikspelaren för användare utanför Apples ekosystem. Man kan säga att det var iPod-modellen som verkligen hjälpte enheten att slå igenom på bred front.

Läs mer: Steve Jobs 14 bästa uppfinningar

8. iPod mini (2004)

Vad de skrev 2004: "Det är svårt att tro att det finns en hårddisk där inne" (Macworld)

iPod mini (Image credit: Getty Images / Justin Sullivan)

iPod mini byggde vidare på framgången hos modellen i tredje generationen med ett mindre format och några riktigt färgstarka varianter och den slog an en ton hos musikälskare, även om den saknade vissa funktioner som konkurrenterna erbjöd (ingen FM-radio!) kompenserade den med stil och användargränssnitt.

Nästan alla som ägde en sådan här iPod på den tiden pratar fortfarande varmt om den (och om den perioden i populärmusiken också). Det var en musikspelare för massorna och den introducerade click wheel som senare blev standard även på de större iPod-modellerna.

7. Macintosh (1984)

Vad de skrev 1984: "Jag var hooked. Apple har en vinnare" (Los Angeles Times)

Det här är den ursprungliga Mac-datorn, föregången av den berömda "1984"-reklamen regisserad av Ridley Scott som visades under Super Bowl och den första persondatorn med ett grafiskt användargränssnitt som faktiskt fångade mainstream-publikens uppmärksamhet. Det är rimligt att säga att den första Mac förändrade datorvärlden och Apple. Det var ett genuint mästerverk.

Allt-i-ett-designen, musen som tillbehör, 3,5-tums diskettstationen – Macintosh från 1984 var en verklig pionjär på många sätt och dess inflytande kan fortfarande ses idag, 40 år senare. Det är ett bevis på Apple som företag att den bara hamnar på sjunde plats på vår lista...

6. iPhone X (2017)

Vad vi skrev 2017: "Det närmaste Apple någonsin har kommit telefonperfektion"

iPhone X (Image credit: Future)

Få iPhone-lanseringar har fått lika mycket uppmärksamhet och buzz som iPhone X 2017 – vilket förstås var iPhone-seriens tioårsjubileum. Efter att den ursprungliga Apple iPhone omdefinierade vad en telefon kunde vara 2007 gjorde iPhone X det igen ett decennium senare.

OLED istället för LCD, en skärmflärp som vi inte ens visste att vi behövde, Face ID och borttagandet av hemknappen för första gången. iPhone X skulle sätta mallen för telefoner i många år framöver och vi var mycket imponerade av detta "enorma vågspel" från Apple.

Läs mer: vår recension av iPhone X

5. M1 MacBook Air (2020)

Vad vi skrev 2020: "Dess M1-chip är en verklig gamechanger"

M1 MacBook Air (Image credit: Future)

Steve Jobs drog kanske ut den ursprungliga MacBook Air ur ett manillakuvert till allmän förvåning 2008, men det var uppdateringen av laptoppen 2020 som verkligen realiserade dess fulla potential: en superslimmad laptop som utmärkte sig när det gäller prestanda och batteritid.

Den här laptoppen markerade också början på Apple Silicon-eran, som har visat sig bli en enorm framgång för företagets datorer. Som vi skrev då visade den att Apple inte bara kunde matcha vad Intel och AMD gjorde med sina egna processorer, utan faktiskt överträffa dem.

4. iPhone 4 (2010)

Vad vi skrev 2010: "Vi gillade nästan allt med iPhone 4"

(Image credit: Sean Locke Photography / Shutterstock)

Det råder ingen tvekan om att iPhone 4 är en av de mest betydelsefulla telefonerna i Apples historik: den hade en premiumkänsla (med ett steg bort från den böjda plasten hos sina föregångare), en skarp Retina-skärm med hög upplösning, Apples egna anpassade silicon och en frontkamera för första gången.

Minst lika viktigt var lanseringen av iPhone OS 4 som följde med iPhone 4. Med stöd för multitasking för första gången innebar det att appar kunde köras i bakgrunden och telefonen var förstås också den första enheten där FaceTime någonsin demonstrerades. Inte ens vissa problem med mottagningen (som fick smeknamnet "Antennagate") hindrade oss från att ge den 4,5 stjärnor tillbaka 2011.

Läs mer: vår recension av iPhone 4

3. iPod Classic (2007)

Vad de skrev 2007: "För det här priset är den ett kap" (CNET)

iPod Classic (Image credit: Future)

Man skulle kunna hävda att iPod Classic, som lanserades sex år efter den ursprungliga iPod, var när musikspelaren nådde sin slutliga form. Den hade ett helt nytt metallhölje, upp till 160 GB lagring (tillräckligt för att rymma 40 000 låtar) och upp till 40 timmars batteritid.

Den behöll färgskärmen och videouppspelningen från sina närmaste föregångare och även om den mer slimmade och modernare iPod Touch lanserades samtidigt var det här modellen som seriösa musikälskare förlitade sig på för att lagra sina musikbibliotek i många år.

Läs mer: Jag hittade min gamla iPod Classic i en skokartong

2. iPod 1:a generationen (2001)

Vad de skrev 2001: "Världens coolaste – och vågar vi säga bästa – MP3-spelare" (PCMag)

Den allra första iPod. (Image credit: Shutterstock / MarleyPug)

Apple hade inte varit där företaget är idag utan iPod. Det kan man säga om flera av dess produkter, men den här musikspelaren förändrade digital musik, bärbar elektronik och hur vi konsumerar media och hjälpte till att lägga grunden för den första iPhone som skulle komma senare.

Ja, modellen i första generationen fungerade bara med Mac-datorer och sålde till en början inte i enorma volymer, men den visade hur smidig och genomarbetad en bärbar musikspelare kunde vara, med scrollhjulet och sloganen "1 000 låtar i fickan" som båda var geniala drag från Apple.

1. iPhone (2007)

Vad vi skrev 2007: "Det iPhone gör rätt gör den enastående bra"

Den allra första iPhone-modellen. (Image credit: Getty Images / Shaun Curry)

Ja, det är den första iPhone – en enhet som man med all rätt kan hävda förändrade världen. Det var inte den första telefonen i kategorin, men den omdefinierade vad en telefon kunde vara och satte mallen som nästan alla mobiltelefoner fortfarande följer, nästan 20 år senare.

Multitouch-skärmen (bara 3,5 tum stor), mjukvarutangentbordet och riktigt mobilt internet var revolutionerande vid den tiden och när App Store lanserades året efter ("there's an app for that") var iPhones framträdande plats i Apples historik säkrad.