Recension: Apple MacBook Pro 14" (2021)

MacBook Pro 14" (2021) är den bästa bärbara datorn för kreatörer som går att köpa just nu. Den erbjuder otroligt bra prestanda, även på batteri, och har den bästa skärmen du kan hitta i en bärbar dator idag. För vanlig enkelt bruk så är den klart överpresterande och kanske inte vad du behöver lägga pengarna på, men redigerar du video, musik, bilder eller programmerar, då är det här just nu det bästa som går att köpa.

MacBook Pro 14" (2021) är den bästa bärbara datorn för kreatörer som går att köpa just nu. Den erbjuder otroligt bra prestanda, även på batteri, och har den bästa skärmen du kan hitta i en bärbar dator idag. För vanlig enkelt bruk så är den klart överpresterande och kanske inte vad du behöver lägga pengarna på, men redigerar du video, musik, bilder eller programmerar, då är det här just nu det bästa som går att köpa.

Tvåminutersrecension

MacBook Pro 14" (2021) är den mindre av de två nya MacBook Pro som Apple lanserade och den drivs nu av Apples mest imponerande kretsuppsättning hittills, antingen M1 Pro eller M1 Max beroende på konfiguration.

Det Apple har skapat är tveklöst den bästa bärbara datorn för kreatörer, åtminstone utifrån de vi har testat. Apple har tidigare fått kraftig kritik för att ha prioriterat design över funktionalitet mot dess användares önskemål, något som bland annat medfört ett synnerligen begränsat utbud portar för att kunna skapa en så tunn dator som möjligt. Med den här generationen har Apple inte bara lyssnat utan även tagit till sig utav kritiken.

Den nya MacBook Pro 14" kommer med ett utmärkt utbud av portar och erbjuder bland annat tre Thunderbolt 4, en HDMI-utgång, SDXC-kortläsare och återkomsten av MagSafe för laddning. Detta innebär alltså till stor del slutet av livet med donglar för att kunna koppla in skärmar eller läsa minneskort, något som sannerligen är uppskattat av många. Med ett större fokus på professionella användare som söker en kraftfull arbetshäst till dator så lämnar MacBook Pro den ultratunna och superlätta designen till MacBook Air-serien, något som onekligen leder till en mer nischad produkt men som samtidigt även innebär en bättre produkt för väldigt många.

(Image credit: Future)

För väldigt många så innebär detta dock att det här är en dator som inte kommer vara rätt val och med prestanda som de allra flesta aldrig kommer behöva. Med priser som börjar på 23 995 kr så kommer den även kosta mer än den smakar för väldigt många.

Behöver du däremot denna typ av prestanda, om du redigerar 8K-video, jobbar med tung musikproduktion eller kompilerar komplex kod, då finns det i dagsläget ingen bättre bärbar dator än det här.

Inte nog med att hårdvaran fått en ordentlig uppgradering genom de nya M1 Pro och M1 Max-kretsarna, så har även skärmen förbättrats kraftigt. Den är nu större än i 13"-modellen och är nu en Liquid Retina XDR-skärm som baseras på Mini-LED, samma teknik som finns i nya iPad Pro. Precis som i iPad Pro så är det en ordentligt imponerande teknik med ett enormt kontrastförhållande på 1 000 000:1. Arbetar du med foton och HDR-video så kommer ditt material kort och gott se bättre ut än någonsin tidigare.

Utöver det hittar vi även ProMotion-teknik som erbjuder uppdateringsfrekvens på upp till 120 Hz och som anpassar sig utifrån vad som visas på skärmen. Inte nog med att video ser fantastiskt ut, även så enkla saker som att scrolla genom webbsidor drar nytta av denna teknik och känns mjukare och mer responsivt än någonsin tidigare. Som med tidigare MacBook Pro finns även stöd för färgprofilen P3 wide color gamut.

Som grädde på moset får vi dessutom kraftigt förbättrad batteritid och med 14"-modellen kan vi få ut hela 17 timmars drift på batteri, något som är otroligt bra för en så högpresterande dator som detta. Inte nog med det, MacBook Pro 14" kan även fortsätta jobba i högpresterande läge under batteridrift, istället för att begränsas som många andra bärbara datorer i syfte att spara batteritid.

(Image credit: Future)

Det är här som Apples kontroll över både hård- och mjukvara verkligen lönar sig, med företagets egna M1-kretsar i Pro- och Max-variant i fin symbios med macOS Monterey. Detta låter företaget finjustera prestanda och strömförbrukning och därmed skapa en kraftfull bärbar dator som både presterar bättre och lever längre än konkurrerande datorer.

Rundar av allt gör en förbättrad webbkamera som levererar 1080p-upplösning och ytterligare förbättrade högtalare, saker som är nog så viktiga i ett samhälle där många fortsatt jobbar hemifrån och som kompletterar det som blir en otroligt imponerande professionell och bärbar arbetsdator. Är du i någon form av kreativt yrke och behöver en ny bärbar dator att jobba med, då är MacBook Pro 14" (2021) det bästa du kan köpa just nu.

Pris och tillgänglighet

Spec Sheet Det här är den konfiguration på MacBook Pro 14" (2021) som TechRadar har testat: Processor: Apple M1 Pro (10-kärnor)

Grafik: Integrerad 16-kärnig GPU

RAM: 32 GB enhetligt minne

Skärm: 14,2", 3024 x 1964 Liquid Retina XDR (Mini-LED, 1000 nits bibehållen ljusstyrka, wide color P3 gamut, ProMotion-teknik)

Lagring: 512GB SSD

Portar: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kortläsare, 3.5mm-hörlursuttag, MagSafe 3

Trådlösa anslutningar: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 1080p FaceTime HD webbkamera

Vikt: 1.6 kg

Mått: 31,26 x 22,12 x 1,55 cm (B x D x H)

Den nya MacBook Pro 14" (2021) är en otroligt ambitiös bärbar dator både sett till hårdvara och design, tydligt inriktad mot kreativa proffs som behöver en kraftfull men ändå portabel dator. Allt detta innebär även att det är en dyr dator, en väldigt dyr dator.

Instegsmodellen av MacBook Pro 14" (2021) med en M1 Pro som har 8-kärnig processor, 14-kärnig grafikprocessor, 16 GB enhetligt minne och 512 GB SSD-lagring kommer att kosta dig 23 995 kr. Steget upp till 10-kärnig processor, 16-kärnig grafikprocessor, 16 GB enhetligt minne och 1 TB SSD-lagring innebär en prisökning till mastiga 29 995 kr.

Du kan även anpassa din MacBook Pro 14" med mer RAM och lagring, med antingen 16 GB, 32 GB eller 64 GB RAM och upp till 8 TB SSD-lagring. Samtliga alternativ då med en tillhörande prisökning.

Det går även att välja den kraftfullare M1 Max-processorn, något som innebär snabbare minne och dubbla grafikprestandan. Att välja till M1 Max med 10-kärnig processor och 24-kärnig grafikprocessor kostar dig ytterligare 6000 kr. Vill du ha maximal kraft finns även en variant av M1 Max med 10-kärnig processor och 32-kärnig grafikprocessor, något som kostar dig 8500 kr mer än instegsmodellen.

Maximerar vi precis allt så får vi en M1 Max med 10-kärnig processor, 32-kärnig grafikprocessor, 64 GB RAM och 8 TB SSD-lagring och för det nöjet så får du leta fram hela 72 495 kr.

Det är en enorm summa pengar för i stort sett alla, så du vill noga överväga om du faktiskt behöver den typen av prestanda som nya MacBook Pro 14" erbjuder. Gör du inte det men ändå vill ha en modern MacBook för videoredigering och andra kreativa sysslor så finns alltid MacBook Pro 13" (M1, 2020) att tillgå. Den kommer med den något mindre kraftfulla M1-processorn men är ändå ordentligt imponerande prestandamässigt för det, även för videoredigering med 8K-material. Med en prislapp som börjar på 15 995 kr för 256 GB SSD/8 GB RAM och M1 med 8-kärnig processor och 8-kärnig grafikprocessor, så är det här ett klart mer plånboksvänligt alternativ.

För de allra flesta så är det ett mer realistiskt alternativ som erbjuder all prestanda du kan behöva men utan den stora prislapp som medföljer de nya modeller. Behöver du mer än så, då är MacBook Pro 14" det givna valet.

(Image credit: Future)

Design

Många har efterfrågat en ny design på MacBook Pro-serien under många år och med MacBook Pro 14" (2021) så får de äntligen det. Detta är den största förändringen i serien på många år och det känns som att Apple återigen hittat passionen och glädjen i MacBook Pro, något som helt klart är smittsamt.

Den kanske mest märkbara skillnaden är i den nya skärmen på 14,2", nästan 1" upp från föregående modells skärm på 13,3". Denna extra skärmyta används väl och erbjuder en mycket större yta att arbeta på jämfört med i 13"-modellen, utan att det för den delen innebär en alltför stor ökning i storlek totalt. Tycker du att MacBook Pro 16" känns för stor och MacBook Pro 13" för liten, då kan den nya modellen med 14" vara en perfekt kompromiss.

Utöver den något större skärmen så har även upplösningen ökat, från 2560x1600px i 13"-modellen till 3024x1964px i 14"-modellen. Detta innebär även en ökning av antalet pixlar per tum, från 227 PPI till 254 PPI, något som gör den större skärmen skarpare än sin föregångare.

(Image credit: Future)

Kanterna runt om skärmen har minskat sedan tidigare generationer och därmed försvinner ett av våra tidigare klagomål kring MacBook Pro, med stora skärmkanter som gjorde att datorn såg större och föråldrade ut jämfört med exempelvis datorer från Dell som levererades med mycket smala kanter runt om skärmen.

De tunnare skärmkanterna på 14" MacBook Pro är extremt välkomna och gör inte bara att den ser mer modern ut, de innebär även att allt fokus hamnar på denna fantastiska skärm som medföljer. De tunnare kanterna innebär även att Apple fick plats med en större skärm utan att för den delen öka de fysiska måtten nämnvärt.

MacBook Pro 14" mäter in på 31,26 x 22,12 x 1,55 cm vilket inte är direkt märkbart mycket större än de 30,41 x 21,24 x 1,56 cm som 13" MacBook Pro står för, inte med tanke på ökningen i skärmstorlek på det.

De minskade skärmkanterna medför dock en kontroversiell förändring, introduktionen av en flärp i skärmen där webbkameran bor, mycket likt den vi ser på iPhone sedan ett antal generationer tillbaka.

(Image credit: Future)

Den nya flärpen (som även återfinns på nya MacBook Pro 16") är tveklöst märkbar då den går ner i menyraden som går längs med överkanten på skärmen. Detta är något som Apple ska ha tagit höjd för i macOS Monterey som kommer förinstallerat på MacBook Pro 14". Menyraden ska nämligen anpassa sig och visa menyrubrikerna så att de inte döljs under flärpen, även om muspekaren försvinner in under den om du drar den längs övre kanten.

Det är helt klart inte en särskilt elegant lösning och Apple har inte direkt förklarat i detalj varför denna nya flärp behövs. Även om webbkameran har ökat i upplösning till 1080p så finns det gott om andra bärbara datorer med webbkameror som har den upplösningen, små skärmkanter och ingen flärp. Till skillnad från iPhone så har inte de nya MacBook Pro heller stöd för Face ID, något som annars kunde varit en del av förklaringen.

Flärpen är dock inte direkt det enorma hinder som vissa försöker få det att verka som. Den tillåter på sätt och vis mer skärmyta eftersom menyraden nu hoppat upp en smula och att applikationen man kör därmed kan få nyttja maximalt met utrymme undertill.

Använder du appar i fullskärm eller tittar på videoklipp så lär du inte heller märka av den, eftersom den blir en del av skärmytan som ändå är svart.

När du öppnar MacBook Pro 14" så lägger du även märke till en annan stor designförändring, avsaknaden av Touch Bar i övre kanten utav tangentbordet. Denna tunna display som varit inkluderad i MacBook Pro sedan 2016 och som då ersatte de fysiska funktionstangenterna. Istället visades interaktiva knappar utifrån vilket program du använde, något som sannerligen haft sin beskärda del av hatare som hyllare.

(Image credit: Future)

Touch Bar har beskyllts för att vara mer av en gimmick och antalet tredjepartsutvecklare som dragit nytta av den har varit relativt få.

Med de nya MacBook Pro så är Touch Bar en del av historien och är nu ersatt av fysiska funktionstangenter igen. Kvar är dock en Touch ID-knapp för inloggning och verifiering med fingeravtryck och den fortsätter att fungera riktigt bra. Gillade du inte Touch Bar så kommer du uppskatta denna förändring, gillade du den så lär du bli besviken.

Resterande delar av tangentbordet är samma Magic Keyboard som vi ser i de senaste generationerna av MacBook Pro och det är sannerligen inte en dålig nyhet. Det känns responsivt och trevligt att skriva på och har visat sig vara tillförlitligt med, något som är nog så viktigt efter problemen som de gamla Butterfly-tangentborden upplevde. Vi behöver inte längre vara oroliga för att smulor eller damm ska innebära trasiga tangentbord och behov av reparationer i tid och otid.

Ytterligare en stor förändring handlar om utbudet av portar. Med den nya MacBoook Pro 14" (2021) får vi tre Thunderbolt 4-portar, en HDMI-utgång, SDXC-kortläsare och en MagSafe 3 för laddning.

Med alla dessa portar tillgängliga så kan du exempelvis ansluta upp till tre Pro Display XDR och en 4K TV med M1 Max, eller två Pro Display XDR med M1 Pro.

Ökningen av antalet portar är en extremt välkommen förändring och täcker det kanske vanligaste klagomålet på MacBook Pro. Detta är datorer som riktar sig mot professionella användare och även om Apple kommer undan med endast USB-C i exempelvis MacBook Air, så har ofta professionella användare ett större behov av att koppla in mer extrautrustning.

(Image credit: Future)

Det tycks som att Apple har lyssnat på sina kunder och drastiskt ökat utbudet av tillgängliga portar på MacBook Pro. SDXC-kortläsaren kommer säkerligen vara ett välkommet tillskott framförallt för fotografer som snabbt vill kunna flytta sina bilder från kamera till MacBook Pro för att kunna redigera i fält. Den fullstora HDMI-porten innebär att det blir enkelt att koppla MacBook 14" (2021) till en skärm, TV eller projektor utan att behöva en adapter till.

Vi uppskattar verkligen att Apple lyssnar på sina kunder och på detta sätt tar hand om några av de största och vanligaste klagomålen som kunderna hade på föregående modell av MacBook Pro.

De återvändande portarna innebär dock att MacBook Pro 14" är något tjockare än tidigare modeller och det känns nästan lite retro att se en fullstor HDMI-port på en bärbar dator, men det här är en maskin för professionella och därmed är det värt det. Vill du ha en minimalistisk och lätt laptop som lägger mer vikt i stil än funktion så finns dessutom alltid alternativet med MacBook Air (M1, 2020) som fortsätter vara ett toppalternativ i kategorin bästa laptop just nu.

(Image credit: Future)

Du har säkert lagt märke till att MagSafe har gjort en återkomst, nu i tredje generationen. Denna laddningsport unik för Apple som låter dig ansluta laddkabeln via magnet till din dator. Detta låter dig enkelt ansluta kabeln och kanske viktigast av allt, fastnar du i kabeln så lossnar den utan att dra med din dator i fallet. Det är ett mycket välkommet återseende, allra helst eftersom du fortfarande har möjlighet att ladda din MacBook Pro 14" via USB-C om du så skulle önska, även om det inte är lika snabb laddning som via MagSafe 3. Allt handlar om alternativ och MacBook Pro 14" ger dig gott om just alternativ.

Överlag så anser vi att den nya designen i MacBook Pro 14" är en succé och Apple ger oss en mängd finesser vi länge efterfrågat, exempelvis tunnare skärmkanter och fler portar samtidigt som vi även fått en fantastisk ny skärm. De nya kommer i samma färger som tidigare, silver och rymdgrå, något som kanske lämnar en del besvikna efter alla färgalternativen som erbjuds till nya iMac. Oavsett vilket, så behåller de det klassiska, trogna och ikoniska MacBook-utseendet även framöver.

Prestanda

Prestandatester Såhär presterade MacBook Pro 14" (2021) i vår serie av prestandatester: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1533; Multi-Core: 12 370

Geekbench 5 Single-Core: 1766; Multi-Core: 12 514

Batteritid (TechRadar filmtest): 15 timmar och 58 minuter

Handbrake (1080p, Fast): 71,32 fps

PugetBench Photoshop: 804 poäng

Även om den nya designen för MacBook Pro 14" (2021) är en av de mest intressanta sakerna med produkten så är nog ändå förbättringarna som Apple gjort i sina kretsar under huven mer spännande. Förra året chockade Apple teknikvärlden i och med lanseringen av M1-kretsen som debuterade i bland annat fjolårets MacBook Pro 13". Det var första försöket med egna kretsar efter många år med Intel som leverantör och de imponerade i hur de gav MacBook Pro 13" och MacBook Air möjligheten och kraften att redigera 8K-video samtidigt som de fick utmärkt batteritid.

När Apple nu lanserade inte mindre än två kompletterande kretsuppsättningar i samband med lanseringen av de nya MacBook-modellerna så lyssnade vi noga. Såväl M1 Pro som M1 Max finns som alternativ i MacBook Pro 14" och de båda erbjuder prestanda långt över den ursprungliga M1.

Oavsett vilken av de två processorerna du väljer så levererar både M1 Pro och M1 Max otroligt bra prestanda jämfört med M1 och det är intressant med tanke på hur mycket prestanda M1 i sig levererar.

I vår testenhet sitter det en M1 Pro som erbjuder upp till 32 GB enhetligt minne och en minnesbandbredd på 200 GB/s, nästan tre gånger så mycket som i M1.

(Image credit: Future)

Processorn har åtta högpresterande och två högeffektiva kärnor och M1 Pro kommer byta mellan dessa för att optimera prestandan utifrån vad du gör. För grafik så kommer M1 Pro med en 16-kärnig grafikprocessor med 2048 beräkningsenheter och 5,2 teraflops i prestanda, något som Apple säger är två gånger så snabbt jämfört med M1.

Det finns även en version av M1 Pro till MacBook Pro 14" med åtta kärnor totalt, sex högpresterande och två högeffektiva sådana, samt en 14-kärnig grafikprocessor.

Har du gott om pengar som bränner hål i plånboken eller helt enkelt riktigt tunga applikationer att köra så finns alltid möjligheten att välja en M1 Max istället. Denna flaggskeppskrets ger möjlighet till dubbelt så mycket enhetligt minne jämfört med M1 Pro och utgörs av 57 miljarder transistorer, nästan dubbla mängden mot M1.

Det är värt att notera att M1 Max kommer med samma 10-kärniga processor som M1 Pro men med andra fördelar. Vad gäller grafikprestanda så får vi 32-kärnig grafikprocessor, dubbelt upp jämfört med M1 Pro.

Grafikprocessorn ger även dubbla mängden beräkningsenheter, 4096 st, jämfört med M1 Pro och dubblar även antalet samtidiga beräkningstrådar, 98 304 jämfört med 49 512.

Den variant vi har haft för test kommer med 10-kärnig M1 Pro, 32 GB enhetligt minne och 512 GB SSD-lagring, en specifikation som fungerat exceptionellt väl under vår tid tillsammans.

(Image credit: Future)

För vardagligt bruk så är macOS Monterey otroligt snabbt och responsivt. Även vid enkla saker som att slösurfa så innebär Pro Motion-tekniken och dess upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens att scrollande på webbsidor eller i dokument upplevs mjukare och trevligare än någonsin tidigare.

Självklart vill du dock använda en bärbar dator av denna kaliber till mer än bara slösurfande och när det gäller tyngre uppgifter så formligen briljerar MacBook Pro 14" på alla sätt.

Den oerhörda kraften i M1 Pro ger oss möjligheten att skapa och redigera komplexa miljöer i Cinema 4D otroligt enkelt. Med det enhetliga minnet får vi dessutom bra möjligheter att hantera riktigt intensiva uppgifter otroligt väl. Vi får prestanda likt en stationär arbetsstation fast i formatet av en bärbar dator. Utöver detta drog vi även igång Final Cut Pro för att redigera 8K-video och hela processen var imponerande smidig. Vi kunde hoppa fram och tillbaka över tidslinjen utan att det mycket högupplösta materialet ens pausade. Inte ens när vi slängde på fyra samtidiga 8K-strömmar i en scen fick vi problem med uppspelningen, något som är otroligt imponerande.

Inte nog med att vi imponerades utav den råa prestandan när vi arbetade med dessa projekt på MacBook Pro 14", det hela såg även fantastiskt bra ut rent visuellt.

Detta tack vare den nya skärmen, en Liquid Retina XDR-skärm med Mini-LED som kan leverera upp till 1000 nits av bibehållen ljusstyrka, upp till 1600 nits maximal ljusstyrka och ett kontrastförhållande på 1 000 000:1 och färgprofilen P3 wide color gamut.

Slutresultatet är en otroligt imponerande bildkvalité när man jobbar med video- och fotomaterial. Det material vi redigerade i 8K var dessutom i HDR och skärmen i MacBook Pro 14" visade upp det hela i all sin prakt. Det egentligen enda sättet att göra det hela bättre på, vore om det visades i 8K-upplösning, men det är lite väl mycket begärt.

Det är tveklöst en av de bästa skärmarna vi någonsin sett i en bärbar dator. Vid ett tillfälle när vi redigerade en 3D-scen i Cinema 4D och flyttade runt en ljuskälla blev vi alldeles överväldigade av hur ljusstark och livfull skärmen är. Under några år nu har MacBook fått se sig omsprungna vad gäller bästa skärm, i takt med att företag som Dell och Gigabyte levererat 4K-upplösa OLED-skärmar i bärbara datorer. Den tiden är förbi och Apples MacBook Pro 14" (2021) och MacBook Pro 16" (2021) håller återigen tronen över bästa skärm i en bärbar dator.

MacBooks är inte bara ett populärt arbetsredskap för video- och fotoredigerare, även musiker har haft en förkärlek till produkterna och även på den här fronten levererar MacBook Pro 14" otroligt väl. Vi har experimenterat med ett komplext projekt i Logic Pro med en orkester utspridd över 1500 spår som Apple har försett oss med, eftersom vi inte har tillräckligt med talang för att själva åstadkomma något sådant. Återigen får M1 Pro briljera när den laddar in hela projektet på imponerande kort tid och låter oss hoppa runt bland spåren utan en antydan till väntetider. Det är en fröjd att redigera och finjustera spåren utan att behöva oroa sig över lagg eller annat strul.

Inte nog med att MacBook Pro 14" klarar av att göra det hinderfritt, det låter även otroligt bra tack vare den nya uppsättningen av totalt sex högtalare i chassit.

(Image credit: Future)

Det som kanske är mest imponerande av allt med det här, är att även när MacBook Pro 14" körs på batteri innebär det ingen märkbara skillnad i prestanda. Det är anmärkningsvärt eftersom bärbara datorer väldigt ofta stryps prestandamässigt under batteridrift, för att ge en längre batteritid. Detta var normalt ansett som en oundviklig kompromiss och något som väldigt många accepterade, att man helt enkelt var tvungen att köra sin dator på nätanslutning för att göra tyngre uppgifter.

Tack vare det man gjort i form av M1 Pro och M1 Max så kan MacBook Pro 14" fortsätta köra tyngre uppgifter även på batteridrift utan att det påverkar prestandan nämnvärt och utan att det drastiskt påverkar batteritiden. Att kunna rendera komplexa 3D-scener eller kompilera och testa kod på batteridrift är på alla sätt och vis imponerande. Tillsammans med en fantastisk skärm, välljudande högtalare och ett bra utbud av portar så innebär det att vi här har en portabel arbetsstation som inte kräver närhet till ett eluttag, något som ger dig en större frihet än med någon annan högpresterande bärbar dator.

Vi är väl medvetna om att vi kanske missbrukat en hel del superlativ i vår recension av MacBook Pro 14", men det om något summerar intrycken vi har av det Apple levererar i den här datorn. Är du kreatör på ett eller annat sätt och söker en kraftfull dator du kan ta med dig vart som helst, då är det här datorn du behöver, utan tvivel och tvekan!

Under våra tester har vi dessutom inte ens noterat om fläkten startat någon gång, något som i sig är oerhört imponerande med tanke på allt vi har utsatt den för. Apple har helt klart lagt ner mycket tid och möda på att få till en bra termisk design för att hantera värmeutvecklingen i nya MacBook Pro 14", något som uppenbarligen har gett goda resultat.

Skärmen är definitivt en höjdpunkt och även när du inte skapar något utan endast lutar dig tillbaka och njuter av film eller annat videomaterial så får du en fantastisk upplevelse. Föga förvånande, Apple TV+ och dess originalinnehåll som stödjer Dolby Vision ser och låter särskilt imponerande med MacBook Pro 14".

Vi har även gett oss på att testa att spela med MacBook Pro 14" och även om Apple aldrig gjort någon särskild gaminginriktad bärbar dator så är det här bra nära, tack vare kraften i M1 Pro och M1 Max-kretsarna i kombination med hög uppdateringsfrekvens i skärmen. Vi körde en runda Metro Exodus på vår MacBook Pro 14" och imponerades av hur väl den hanterade spelet på ultrahöga inställningar. Visst, det fanns vissa ryck där antalet bilder per sekund föll under några sekunder, men Metro Exodus likt de flesta andra spel, har aldrig anpassats för Apples egna kretsar utan körs via kompatibilitetslagret Rosetta 2. Med lite finjusteringar av inställningarna och förbättrat stöd för M1 i framtiden så skulle dessa nya MacBooks utgöra utmärkta spelmaskiner, allra helst de med M1 Max. Där har vi helt klart något vi aldrig trodde vi skulle säga om en MacBook.

Det är värt att påpeka att om du vill ha absolut bästa prestanda ur en MacBook så behöver du köpa den större modellen av MacBook Pro med 16"-skärm och M1 Max, eftersom den kommer med ett exklusivt högpresterande läge som är designat för att ge absolut maximal prestanda. Det är bra synd att det läget inte finns att tillgå ens på M1 Max-utrustade versioner av MacBook Pro 14".

Webbkamera och mikrofon

Webbkamera och mikrofon är viktigare än någonsin i tider då distansarbete är det nya normala och när vi spenderar mer tid än någonsin innan i videosamtal med vänner, familj och kollegor. I och med detta är det extra skönt att se hur Apple äntligen gjort förbättringar på den här fronten, med en ny 1080p-upplöst webbkamera, en välbehövlig uppgradering från den gamla 720p-upplösta varianten. Inte nog med att upplösningen ökat, webbkameran har även fått en större bländaröppning vilket släpper in mer ljus och därmed ska ge mindre bakgrundsbrus i bilden.

Tillsammans med en större bildsensor som har fler effektiva pixlar så ska webbkameran ge två gånger så bra prestanda i dåligt ljus, något som minskar behovet av att komplettera med extern ljussättning för att synas i videomötet. Det hade onekligen varit trevligt att se Face ID implementerat och därmed få inloggning genom att titta i kameran som på moderna iPhone eller Windows Hello-kompatibla enheter, men det kanske kommer i en senare generation längre fram?

När det gäller ljudinspelning så har Apple inkluderat något de kallar för mikrofoner med "studiokvalité". Detta är en förbättring av de mikrofoner som sitter i utgående generation av MacBook Pro 16" från 2019, mikrofoner som i sig var ordentligt imponerande. Det är en uppsättning på tre mikrofoner med förbättrad brushantering, något som ger otroligt bra klarhet i ljudet.

För videosamtal och möten så gör de jobbet utmärkt och i kris kan de även nyttjas för att spela in röst och instrument till podcast eller en improviserad musiksession, om man inte har bättre utrustning med sig för jobbet. Extern mikrofon är kort sagt ytterligare en sak man inte måste komplettera sin dator med.

(Image credit: Future)

Batteritid

När Apple lanserade MacBook Pro 13" (M1, 2020) så skröt de vida om att den erbjöd bästa batteritiden någonsin i en MacBook, något som våra tester bekräftade. När Apple då avslöjade att nya 14" skulle ge hela 7 timmar ytterligare batteritid blev vi snällt sagt upphetsade och sugna på att få sätta det på prov.

Apple hävdar att MacBook Pro 14" kan leverera upp till 17 timmar batteritid när man spelar upp video i fullskärm eller upp till 11 timmar trådlöst surfande på internet. I våra egna batteritidstester så kör vi en 1080p-upplöst videofil på om och om igen tills batteriet tar slut. När vi testar det så håller datorn sig vid liv i imponerande 15 timmar och 58 minuter, något som inte alls är långt ifrån de 17 timmar Apple utlovar. Jämförelsevis håller MacBook Pro 13" (M1, 2020) i samma test 13 timmar och 22 minuter.

Denna förbättring i batteritid är fantastiskt trevlig, allra helst sett till hur kraftfull den är. Apple har uppenbarligen jobbat hårt med att förbättra effektiviteten i sina M1 Pro och M1 Max-kretsar och det här innebär att du har en kraftfull bärbar dator du kan arbeta med en hel dag och fortfarande ha batteri kvar för nöjen. Som vi tidigare nämnt så påverkas dessutom inte prestandan nämnvärt genom att köra den på batteridrift, något som innebär att det för första gången går att nyttja all kraft även utan att vara kopplad till fast nät. Inte ens de bästa Windows-baserade datorerna klarar av att tävla mot det.

Den nya strömadaptern som medföljer MacBook Pro 14" (2021) kan dessutom ladda batteriet till 50% på endast 30 minuter. Detta innebär att när du så småningom tömt batteriet, så behöver du inte vänta längre än en kort lunchrast innan du kan jobba vidare i många timmar till.

Ska du köpa nya MacBook Pro 14" (2021)?

Köp den om...

Du vill ha en portabel arbetshäst

Inte nog med att MacBook Pro 14" (2021) är en otroligt kraftfull dator, den erbjuder även oerhört bra batteritid. Tillsammans med en imponerande skärm, utmärkta högtalare och inbyggd mikrofon så är det här en arbetshäst som klarar sig utan extra tillbehör.

Du är en kreatör

De förbättrade specifikationerna för MacBook Pro 14" (2021) gör det här till en fantastisk laptop för tyngre, kreativa sysslor som inkluderar såväl 3D-animation, musik- som video- och fotoproduktion.

Du vill ha den bästa skärmen som går att hitta i en laptop Efter att under några år ha tappat tronen av skärmar så är Apple nu tillbaka, skärmen i MacBook Pro är den utan tvekan bästa du kan hitta i en bärbar dator just nu.

Köp den inte om...