Jeg tester teknologi på heltid – her er de syv dingsene jeg synes alle burde pakke med seg til ferien

Vi er midt i en (veldig varm) sommer, og jeg antar at mange av dere snart skal på ferie. Men før dere hopper på et fly eller pakker bilen, er det verdt å sørge for at dere er så forberedt som mulig. Og vet dere hva som gjør reising både smidigere og morsommere? Virkelig god teknologi.

Jeg jobber fulltid som skribent hos TechRadar og har testet hundrevis av teknologiske dingser gjennom årene – fra førsteklasses støydempende hodetelefoner til powerbanks og bærbare vifter. Så jeg har en god idé om hvilke dingser som faktisk er verdt å pakke for å gjøre sommerreisene så komfortable som mulig.

Jeg har valgt ut syv uunnværlige ting, inkludert en kompakt høyttaler, reiselader og til og med en bærbar klesdamper. Alt på listen har enten blitt testet av meg eller noen andre i TechRadar-teamet, så jeg føler meg trygg på at hvert produkt vil være en pålitelig følgesvenn under sommereventyrene dine – og i tilværelsen ellers. La oss nå komme i gang med mine favoritter!

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1. Støyreduserende hodetelefoner: Sony WH-1000XM6

(Image credit: Future)

Sony WH-1000XM6, min absolutte favoritt. Etter min mening – og mange av oss hos TechRadar – er dette de beste hodetelefonene du kan kjøpe akkurat nå.

WH-1000XM6 har virkelig alt. Støydempingen er blant de beste på markedet og fungerer utmerket selv på flyreiser, og demper effektivt motorstøy og skrikende barn. Lyden er fantastisk, med utmerket balanse i hele frekvensområdet, mens den dype bassen gir fartsfylt musikk ekstra energi og drivkraft. Hodetelefonene er også sammenleggbare, noe som gjør dem veldig enkle å pakke når du er på farten.

De leveres med et praktisk magnetisk reiseetui, tilbyr opptil 30 timers batteritid og har utmerkede berøringskontroller. Sonys Sound Connect-app gjør det også enkelt å finjustere lyden etter din smak og gjøre de små justeringene du ønsker. De er rett og slett de beste – men du må oppleve dette selv.