Jag testar teknik på heltid – här är de sju teknikprylar jag tycker att alla borde packa med sig på sommarresan

Vi är mitt i en (väldigt varm) sommar och jag gissar att många av er snart ger er iväg på semester. Men innan du sätter dig på flyget eller packar in dig i bilen är det värt att se till att du är så förberedd som möjligt. Och vet du vad som gör resan både smidigare och roligare? Riktigt bra teknik.

Jag arbetar heltid som skribent på TechRadar och har testat hundratals teknikprylar genom åren – från premiumhörlurar med brusreducering till powerbanks och portabla fläktar med vattendimma. Därför har jag bra koll på vilka prylar som faktiskt är värda att packa ned för att göra sommarens resor så bekväma som möjligt.

Jag har valt ut sju måsten, där du bland annat hittar en kompakt högtalare, reseladdare och till och med en portabel klädsteamer. Allt på listan har antingen testats av mig eller någon annan i TechRadar-teamet, så jag känner mig trygg med att varje produkt kommer att vara en pålitlig följeslagare under sommarens äventyr – och långt därefter. Nu sätter vi igång med mina favoriter!

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1. Hörlurar med brusreducering: Sony WH-1000XM6

(Image credit: Future)

Ah, Sony WH-1000XM6, min stora favorit. Enligt mig – och många av oss på TechRadar – är det här de bästa hörlurarna du kan köpa just nu.

WH-1000XM6 har verkligen allt. Brusreduceringen är bland de bästa på marknaden och fungerar utmärkt även på flyg, där den effektivt dämpar motorljud och skrikande barn. Ljudet är fantastiskt, med utmärkt balans genom hela frekvensregistret, samtidigt som den djupa basen ger musik med högt tempo extra energi och driv. Dessutom går hörlurarna att fälla ihop, vilket gör dem mycket smidiga att packa ned när du är på resande fot.

De levereras med ett praktiskt magnetiskt resefodral, erbjuder upp till 30 timmars batteritid och har utmärkta touchkontroller. Med Sonys Sound Connect-app är det dessutom enkelt att finjustera ljudet efter egen smak och göra de små justeringar du vill ha. De är helt enkelt bäst – men det får du upptäcka själv.