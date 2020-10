Apples tøysete Mac Pro-hjul til 4400 kroner mangler basal funksjonalitet

Apple mener man skal betale 4400 kroner for hjul på ultra-kraftige (og dyre) Mac Pro, men det ser ut til at disse ekstremt dyre hjulene mangler en ganske viktig funksjonalitet: Man får ikke med hjullås som kan forhindre at Mac Pro ruller avgårde.



Når Apple annonserte prisen på hjulene ble mange sjokkerte over at selskapet synes det var betimelig å ta såpass mye for det som i bunn og grunn er ganske basal funksjonalitet. Men når man nå også får i fleisen at hjulene ikke kommer med hjullås, hvilket gjør dem nær sagt ubrukelige, er det vanskelig å unngå å tenke at prisen i enda større grad fremstår som en dårlig spøk.

Mangelen på lås på hjulene ble påpekt av Marques Brownlee på Twitter, som med rette merker seg at om man er ute etter å plassere en Mac Pro på skrivebordet (eller et hvilket som helst annet sted man ikke vil at Mac Pro skal rulle vekk fra, egentlig), så er det liten vits i å kjøpe hjulene.

#protip don't get the wheels if you keep this thing on your desk. There's no locks. pic.twitter.com/NfkqQiNKYCFebruary 26, 2020

Man kan få Mac Pro til 68 990 kroner om man går for basismodellen. Det er en rimelig heftig pris, så det er relativt sannsynlig at man ikke har spesielt lyst til at maskinen skal rulle avgårde og bli skadet.

Ikke direkte rimelig

Hjulene til 4400 kroner er ikke første eksempelet på at Apple har fått så hatten passer takket være hvordan selskapet prissetter produktene sine.



På samme tid som Mac Pro ble avslørt i 2019 annonserte Apple også Pro Display XDR-skjermen, til den nette sum av 58 990 kroner, og det er uten stativ. Det må man kjøpe i tillegg – til 11 990 kroner.



Når det gjelder stativet kan man i det minste argumentere for at basisfunksjonaliteten er på plass. Verre er det med hjulene, som – om det faktisk er slik at man ikke får med lås som forhindrer at Mac Pro-maskinene ruller avgårde – ikke bare er overprisede, men også verdiløse.

