“Apple-kyrkogården”: 7 mytomspunna Apple-produkter från de senaste 50 åren som aldrig såg dagens ljus

Precis som andra teknikföretag har Apple haft sin beskärda del av nästan mytiska produkter. Det här är prylarna vi hörde om i viskningar under företagets första 50 år, men som aldrig blev verklighet och i stället snabbt hamnade på Apple-kyrkogården.

Men vad var de egentligen? Och varför blev de aldrig verklighet? Låt oss ta reda på det.

1. Apple Car (2014–2024)

Kodnamnet Project Titan användes för den mytomspunna Apple Car, som till slut hamnade på Apples skrothög efter ett decennium av experimenterande. Under den tiden ska projektet ha ändrat form fler gånger än Optimus Prime på en överdos av Energon.

Ena stunden var det ett halvautonomt elfordon som påminde om en gigantisk Magic Mouse. (Man kan bara hoppas att laddningsporten inte var placerad under bilen.) Senare beskrevs det som en futuristisk minibuss i stil med branschens mest avancerade koncept, eller, mindre smickrande, som en brödlimpa.

Till slut bestämde sig Apple för att hellre integrera sin teknik i andra bilar än att bygga en egen. Men inte innan en Apple Car-prototyp råkade ut för förödmjukelsen att bli påkörd bakifrån av en Nissan Leaf som rullade fram i 15 km/h.

2. Big Mac (1984)

BigMac was actually the main focus of this family, with a portrait display for pro workflows and high-end internals.After Steve was gone, Sculley killed BigMac—and threw the BabyMac out with the MacBathwater. The new strategy? Emulate IBM exactly with a big CPU box: the Mac II. pic.twitter.com/13hkbCP0VyFebruary 20, 2022

Om inte annat är det synd att den här produkten aldrig blev verklighet, eftersom det hade varit underhållande att se Apple och McDonald’s kasta advokater på varandra. Den här datorn var dock nästan motsatsen till billig snabbmat och var enligt uppgifter tänkt att få en elegant porträttskärm, betydligt mer kraft än en Mac och en Unix-baserad grund.

När Steve Jobs tvingades lämna Apple förvandlades Big Mac till Dead Mac och ett projekt som i hemlighet hade rullat på i bakgrunden dök till slut upp under det betydligt mindre roliga namnet Macintosh II.

Med tanke på att tidigare Apple-anställda senare avslöjat att Big Mac-prototypen aldrig kom längre än till ett kretskort monterat på en träskiva, var det kanske lika bra.

3. Apple Ring (från 2013)

Med Apples förkärlek för att vilja få datorer att “försvinna” hade Apple Ring kunnat vara ett logiskt nästa steg i företagets wearablesatsning. En sådan enhet skulle få till och med en iPod Shuffle (3rd generation) att kännas stor i jämförelse, även om det är svårt att säga exakt vad den skulle användas till. Hälsospårning? Geststyrning av andra Apple-enheter? Eller att ge dig en elektrisk stöt varje gång du vågar kritisera Apple?

Apple Ring finns fortfarande bara i ryktenas värld, förmodligen eftersom andra smarta ringar inte direkt har satt världen i brand, och eftersom Apple redan har löst de flesta tänkbara användningsområden med Apple Watch.

Dessutom är de flesta inte särskilt förtjusta i enheter som kan göra en massa saker men saknar skärm och kontroller. Fråga bara alla som ägde en iPod Shuffle från tredje generationen…

4. Apple TV (cirka 2010)

Apple som bygger en faktisk TV, alltså en riktig Apple TV. Marknadsavdelningen hade nog mycket att säga om det.

Steve Jobs ska ha sagt att Apple hade “knäckt koden” för en användarvänlig, integrerad TV som skulle eliminera krånglet med dåtidens TV-apparater. Den färdiga produkten skulle enligt uppgift ha funnits i tre storlekar och kostat dubbelt så mycket som jämförbara TV-apparater vid samma tid.

Det är dock tveksamt om den breda massan hade varit villig att betala dubbelt så mycket när de kunde få samma upplevelse genom att köpa en vanlig TV och koppla in en Apple TV (set‑top box), den lilla svarta boxen.

Det är troligen därför projektet lades ned efter några år, ganska abrupt. Passande nog, eftersom exakt samma sak ofta händer med TV-serier.

5. PowerBook G5 (2005)

Apples “Intel Inside”-era drevs till stor del av att samarbetet med IBM gick i stå. PowerPC G5-chippet i Mac-torn nådde aldrig de hastigheter som hade utlovats. Än värre var att det drog så mycket ström och utvecklade så mycket värme att det inte fungerade i bärbara datorer, som därför fastnade på G4-generationen.

Apple siktade tappert på det till synes omöjliga, medan internetkommentatorer gjorde mindre tappert arbete genom att skapa mockups av klossliknande PowerBooks och föreställa sig de enorma kylflänsar som skulle behövas för att köra ett G5-chip.

På ett sätt kan vi ändå föreställa oss hur en PowerBook G5 hade varit, eftersom den första MacBook Pro med Intel i princip var en PowerBook G4 med ett annat chip. Föreställ dig alltså en sådan, men med fläktar som låter som en jetmotor medan de desperat försöker hindra datorn från att smälta.

6. Apple Watch med kamera (2016–2025)

Inte ens kapten Kirks futuristiska handledskommunikator hade video. Men det hindrade inte Apple från att försöka bygga in en kamera i Apple Watch. En rad patent och rykten tyder på att funktionen nästan blev en besatthet, där Apple undersökte möjligheten att placera en kamera i Digital Crown, i en avtagbar modul eller i änden av ett böjbart armband.

Förespråkarna såg framför sig en Apple Watch som kunde användas för FaceTime och objektskanning. Kritiker oroade sig för att den (precis som smartglasögon) skulle kunna bli ett PR-problem på grund av smyginspelningar, och hade dessutom frågor kring batteritid och användbarhet.

Just nu verkar Apple nöja sig med att kameror finns på enheter som man naturligt riktar mot saker. Samtidigt finns det rykten om att AirPods med kameror fortfarande kan bli verklighet någon gång.

7. Apple Paladin (mitten av 1990-talet)

#MARCHintosh! Maybe the right time to start your home office… pic.twitter.com/R9flrotXdmMarch 10, 2023

Minns du begreppet “digital hub”? Det var Apples ganska framgångsrika idé om att placera en Mac i centrum av ditt digitala liv. Före det och före Steve Jobs återkomst fanns Apple Paladin, som nästan kan beskrivas som den digitala hubbens ondskefulla LinkedIn-tvilling.

Okej, det är kanske orättvist, men bara för att LinkedIn inte existerade då. Inte heller internet, egentligen. Paladin (som också gick under det något överdrivet spännande kodnamnet Project X) försökte därför kombinera en dator, en faxmaskin, en skanner och en telefon i en och samma enhet.

Enligt uppgifter ska några prototyper ha sluppit ut i det vilda, vilket gör att den här sista punkten kanske bara är halvt mytisk.