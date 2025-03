MWC 2025: los 10 mejores lanzamientos tecnológicos que hemos probado en la feria

Como les hemos compartido anteriormente, el equipo de TechRadar se encuentra en Barcelona, donde se celebra el MWC 2025. ¿Están listos para descubrir lo último y mejor de la tecnología móvil, informática y wearables?

El MWC es más conocido por acoger a algunas de las marcas más importantes de teléfonos inteligentes y tabletas, pero en los últimos años se ha ampliado para incluir más dispositivos portátiles, wearables e incluso dispositivos de audio; si es portátil, probablemente aparecerá en el MWC.

Este año no ha sido diferente, aunque con la inminente presencia añadida de la IA en el recinto ferial, se han visto menos dispositivos en favor de las demostraciones de conjuntos de herramientas de IA. Pero no hay que temer: Honor, Samsung, Lenovo y Xiaomi no se han quedado atrás.

Mejor smartphone

Xiaomi 15 Ultra

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

El mejor teléfono en general es el Xiaomi 15 Ultra, que en el análisis que publicamos a principios de esta semana calificamos de «otro bombástico participante» en la serie Ultra de la marca. Con unos potentes componentes internos que incluyen el Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, el Xiaomi es un teléfono con inteligencia artificial capaz de plantar cara a la competencia; pero su verdadera fuerza reside en su conjunto de cámaras respaldadas por Leica, que confieren al teléfono una gran capacidad fotográfica y videográfica.

Su cuádruple cámara está diseñada específicamente para recrear las herramientas de un fotógrafo profesional con sus cuatro cámaras: un gran angular de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles, un teleobjetivo 3x de 70 megapíxeles y un teleobjetivo 4x de 200 megapíxeles, y los resultados son sencillamente impresionantes.

El mejor smartphone de gama media

Nothing (3a) Pro

(Image credit: Future)

El Nothing Phone 3a Pro es más que una cara bonita con luces intermitentes. Es uno de los mejores teléfonos de oferta que puedes comprar, con las cámaras más versátiles y un diseño realmente único que destacará y llamará la atención. Ofrece una gran autonomía de batería con carga rápida, para que puedas pasarte horas marcando ritmos con las luces del glifo. También tienes la única cámara con zoom óptico 3x que puedes encontrar en un teléfono tan barato.

No es el mejor para jugar, pero el estilo minimalista de NothingOS está pensado para quienes no quieren distraerse con el teléfono, a no ser que sea reproduciendo uno de los ritmos que yo mismo he creado. El Nothing Phone 3a Pro estará disponible en todo el mundo a finales de este mes, y los fans de EE.UU. pueden encontrar el Nothing Phone 3a Pro y el Nothing Phone 3a a través del programa Nothing Beta.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El mejor smartphone asequible

Samsung A56 5G

(Image credit: Future)

La expectación por la gama media de Samsung, la serie A, a menudo se mezcla con la expectación por su buque insignia, la serie S (y con razón), pero el Galaxy A56 5G merece atención este año por abrir Galaxy AI -o al menos una versión recortada de la misma (llamada Awesome Intelligence)- a toda una nueva gama de precios.

Samsung no quiere meter a todos sus smartphones en el mismo saco de software, pero el Galaxy A56 5G permite acceder a funciones como Circle to Search y Object Eraser, por no hablar de One UI 7, que incluye funciones hasta ahora premium como la Now Bar. En cuanto al hardware, el teléfono cuenta con una pantalla FHD+ de 6,7 pulgadas del tamaño del Galaxy S25 Plus, un chipset Samsung Exynos 1580 y una decente configuración de cámara de tres lentes. En pocas palabras, el A56 5G es la opción ideal para los fans de Samsung que no necesitan biseles de pantalla finísimos ni una potencia que rompa los estándares de referencia.

El mejor smartphone plegable

ZTE Nubia Flip 2 5G

(Image credit: Future)

En TechRadar pasamos mucho tiempo probando (y alabando) los mejores teléfonos plegables, pero los modelos más asequibles como el Nubia Flip 2 5G también merecen atención.

Sucesor directo del Nubia Flip 5G, el modelo Nubia Flip de este año cuenta con un diseño más ligero y duradero, un chipset más potente y, ¡sorpresa! - un conjunto de funciones de IA que incluyen traducción de llamadas en tiempo real y la funcionalidad integrada Google Gemini. Sí, el precio es un poco más alto esta vez -en Europa, al menos, el teléfono cuesta 699 €-, pero sigue siendo equivalente a una cifra mucho más baja que la que pagarás por el Galaxy Z Flip 6 de aspecto similar.

La mejor laptop

Lenovo Yoga Solar PC

(Image credit: Future)

¿Una laptop que se carga con la luz del sol? ¿Por qué no se le ocurrió antes a nadie? El "Yoga Solar PC" de Lenovo es básicamente un portátil Yoga Slim convencional con un panel solar integrado en la parte posterior de la pantalla, y puede generar una hora completa de carga con sólo 20 minutos de luz solar directa.

Lenovo también ha diseñado un software inteligente de suministro de energía que prioriza la energía entrante de las células solares sobre la carga existente (ya que puedes seguir enchufando este cacharro a una toma de corriente) para preservar aún más la batería, y afirma que el portátil puede incluso mantener la carga de forma pasiva en condiciones de poca luz gracias a la altísima eficiencia del panel solar. Ah, y también hay un teclado independiente de tamaño completo que funciona con energía solar.

Más información: Me encantaría tener un portátil alimentado por el sol... y el Yoga Solar PC de Lenovo en el MWC 2025 parece un gran paso hacia ese sueño.

Mejor innovación de informática

Lenovo ThinkBook 'Codename Flip'

(Image credit: Future)

Sí, todos hemos visto antes pantallas de portátiles plegables, pero ¿qué hay de una que se pliegue hacia atrás? Eso es exactamente lo que hace el concepto «Flip» ThinkBook de Lenovo, que permite desplegar la pantalla para crear una enorme pantalla de orientación vertical y, a continuación, volver a plegarla para crear un portátil con pantallas a ambos lados de la tapa.

Es una solución más práctica que los anteriores portátiles plegables para aquellos a los que les gusta que quepan muchas cosas en la pantalla de su portátil. Además, incluye otras características ingeniosas, como un teclado numérico luminoso y controles multimedia ocultos en el panel táctil. También es notablemente más delgado que la mayoría de los plegables que he visto en el pasado, lo que sin duda es una buena señal para el futuro de esta tecnología.

Mejor smartwatch

Honor Watch 5 Ultra

(Image credit: Future)

El Honor Watch 5 Ultra es esa cosa rara: un smartwatch asequible, independiente del sistema y con una gran duración de batería. ¡Un ganador en todos los frentes! La mayoría de los smartwatches, fuera de los dispositivos de baja potencia como los mejores relojes para correr, ofrecen unos pocos días (como mucho) de duración de la batería. Conseguir una carcasa de titanio, una pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas y 15 días de batería, todo ello en un smartwatch que funciona bien con terminales Android y iPhone, y por aproximadamente el mismo precio que un Apple Watch SE 2, es francamente una excelente relación calidad-precio.

Honor no ha reinventado la rueda aquí, pero lo que ha hecho es crear un reloj versátil, duradero y con buenas críticas a un precio de ganga. Es absolutamente digno del mejor de la serie para 2025.

La mejor tecnología de salud y fitness

(Image credit: Future)

De vez en cuando, vamos a una feria y vemos un producto que nos hace babear, de la misma forma que babeábamos con el primer iPhone o con el salto gráfico de la PlayStation 3 respecto a la PlayStation 2. Una pantalla de visualización en una lente de contacto, o una equipada con biosensores de última generación, es tecnología como los saltos adelante antes mencionados: parece una especie de gadget de James Bond.

XPANCEO mostró un trío de nuevas lentes de contacto en una exposición interactiva en el MWC. En colaboración con universidades y centros de investigación de España, Suecia, Reino Unido y Francia, XPANCEO mostró una lente de contacto inteligente con microdisplay integrado, una lente biosensora que controla los niveles de glucosa y hormonas, y otra con un sistema no invasivo de gestión del glaucoma. Puede utilizarse para detectar los primeros signos de glaucoma y controlar la salud general del ojo.

Otros conceptos expuestos son las lentes de contacto para la lectura de datos, que «permiten transferir datos en tiempo real de la lente de contacto a un dispositivo complementario». Esencialmente, se mira algo y los datos se envían directamente al teléfono (o a Q Branch para su análisis). El futuro es ahora.

Mejor earbuds

Honor Earbuds Open

(Image credit: Future)

Los mejores auriculares abiertos son una de las categorías más candentes de la tecnología en este momento, y ya se está convirtiendo en un mercado saturado, pero siempre se puede destacar haciendo lo básico muy bien, y ese es el caso de los Honor Earbuds Open. Pero también tienen algunos trucos adicionales. Tuvimos la oportunidad de probar los Earbuds Open un tiempo antes de su presentación oficial, y estamos muy impresionados con su calidad de audio: los graves son más ricos que en la mayoría de los auriculares similares, ofreciendo un sonido más amplio y satisfactorio que la mayoría, con gran energía y equilibrio en todo el conjunto.

También incluyen cancelación activa del ruido, una herramienta de traducción automática en directo y un diseño atractivo, con una carcasa mucho más fina que la de la mayoría de auriculares de tamaño similar, lo que hace que sea más tentador llevarlos a todas partes. Parecen cumplir todos los requisitos esenciales, con un toque extra de elegancia: merecedores de este premio.

Mejor innovación de audio

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi

(Image credit: Future)

Hace poco oímos que Qualcomm prometía que pronto llegarían los primeros auriculares con Wi-Fi para un sonido Hi-Res Audio de élite... y aquí están. Los Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi son los primeros de su clase gracias a la inclusión del chip Qualcomm S7 Pro. Esto significa 24-bit Hi-Res Audio hasta una tasa de bits de hasta 4,2 Mbps - que es alrededor de cuatro veces más datos que la tecnología LDAC Bluetooth de alta resolución de Sony puede manejar, por ejemplo. Y prometen hacerlo sin reducir la duración de la batería en comparación con la transmisión Bluetooth.

Para aprovechar al máximo ese sonido de alta calidad, también hay un sistema de controladores de audio de tres vías, algo increíblemente raro en unos auriculares inalámbricos, además de funciones modernas como la cancelación activa del ruido y herramientas de IA. Las 10 horas de duración de la batería de los auriculares también son un gran resultado, lo que demuestra que el Wi-Fi no significa comprometer la longevidad. Realmente parecen los primeros de una nueva generación entre los mejores auriculares.