iPhone 17 Slim kan i stedet få navnet iPhone 17 Air

Den seneste lekkasjen antyder at Apple kan lansere sin første iPhone Air neste år.

Nå er iPhone 16-serien nesten her, men noen lekkasjer peker allerede frem mot iPhone 17. Det mest spennende vi har hørt om neste års Apple-mobiler er at det kan komme en iPhone 17 Slim – eller, ifølge den seneste lekkasjen – en iPhone 17 Air .

Dette kommer fra FrontPageTech (via NotebookCheck), som hevder at den slankere iPhone-modellen, som tidligere er lekket fra et par kilder, kan bli lansert som iPhone 17 Air.

Det er et navn som gir mening, siden Apple allerede har en iPad Air-serie som ligger mellom standard iPad-modellene og Pro-modellene, og en gang ble posisjonert som et tynnere alternativ (selv om den nyeste modellen ikke er fullt så tynn som den nyeste utgaven av iPad Pro). MacBook Air er på samme måte posisjonert som en slank enhet.

FrontPageTech har også delt noen renderinger de har laget av den antatte utformingen til iPhone 17 Air, og disse viser et velkjent iPhone-design, komplett med en Dynamic Island, men med en merkbart slankere konstruksjon og bare ett bakre kamera.

En uoffisiell rendering av iPhone 17 Air. (Image credit: FrontPageTech)

Kilden gjentar noen tidligere lekkede spesifikasjoner, og sier at den kan få mindre titan i rammen enn Pro-modellene og kanskje ikke får den beste prosessorbrikken som blir tilgjengelig i neste års iPhone-modeller. Rapporter antyder at den vil gjøre bruk av en A19-brikke – i stedet for A19 Pro som iPhone 17 Pro og Pro Max sannsynligvis vil bli utstyrt med.

Men iPhone 17 Air kan bli rundt 5 mm tykk. Til sammenligning er iPhone 15 og iPhone 15 Plus 7,8 mm tykke og iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max er 8,3 mm tykke, så det ville gjøre iPhone 17 Air betydelig tynnere.

FrontPageTech gjentar også noen skjermspesifikasjoner som er lekket andre steder. De sier at iPhone 17 Air kan få en 6,6-tommers skjerm med en oppløsning på 1 260 x 2 740, noe som betyr at den i så fall får samme størrelse som iPhone 15 Plus og dens skjerm på 6,7 tommer og en oppløsning på 1290 x 2796.

Prisen stemmer ikke

En tidligere lekkasje som FrontPageTech bestrider, er at iPhone 17 Air vil koste 1 299 dollar (ca. 13 500 norske kroner, direkte konvertert). Denne høye prisen ble antydet av lekkeren @UniverseIce som lastet opp et innlegg på Weibo, men FrontPageTech hevder at med de antydede spesifikasjonene – og spesielt hvis den virkelig blir lansert med navnet «Air» – ville den ha langt mer for seg som en mellomklassemodell. Den burde dermed prises deretter.

Når det er sagt, må vi ta iPhone 17 Air-navnet med en klype salt, ettersom det ser ut til at dette i stor grad er spekulasjoner. Men én ting er sikkert – de omtalte spesifikasjonene (med unntak av en tykkelse på 5 mm) samsvarer ikke med en prislapp på 1299 dollar. Så i det minste noe av det vi har hørt om denne telefonen er nesten helt sikkert feil.

Forhåpentligvis vil ting bli klarere snart, men med tanke på at iPhone 17 Air – eller Slim – sannsynligvis ikke vil bli lansert på over et år, kan det hende vi ikke får så mye klarhet i saken på en god stund ennå.

