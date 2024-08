Made by Google – 7 ting vi fikk vite om, inkludert Pixel 9 Pro Fold, Pixel Watch 3, Pixel Buds Pro 2 med mer

Årets første Made by Google-arrangement var stappfullt av kunngjøringer, med rekke nye Pixel-produkter, nye Google Gemini-funksjoner og en rekke smarte AI-drevne verktøy som spiller sammen med den nye maskinvaren.

Vil du ha en mer detaljert gjennomgang av lanseringsarrangementet, ta en titt på livebloggen vår for Made By Google-arrangementet. Men les videre for de syv største kunngjøringene som fanget vårt kollektive blikk under utstillingsvinduet.

1. Fold blir Pro

(Image credit: Google)

I stedet for å lage en enkel oppfølger til Pixel Fold, er Google Pixel 9 Pro Fold, som navnet antyder, en brettbar versjon av Pixel 9 Pro. Det betyr at den får den kraftige kamerapakken til den ikke-brettbare versjonen, sammen med en blanding av AI-drevne funksjoner, og legger dem i en pen sammenleggbar telefonpakke.

Så du får ting som en Tensor G4-brikke, 16 GB RAM og en 8-tommers OLED Super Actua Flex brettbar skjerm. Legg til AI-funksjonene og et tynnere og lettere design, og du ser på en brettbar telefon som har noen skikkelige «proffe» egenskaper.

2. Pixel Watch er blitt større og smartere

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Google Pixel Watch 3 er en overraskende omfattende oppdatering, inkludert den mest visuelt imponerende oppgraderingen i gjengen – et nytt alternativ i større størrelse. Den nye 45 mm Pixel Watch 3 XL-modellen har en skjerm som er lysere enn noensinne – den er 40 % større enn skjermen på Pixel Watch 2 – men det er mange nye funksjoner under glasset også.

Et 35 % større batteri i XL-enheten opprettholder en heldags batteritid, selv med en kraftigere skjerm og alltid-på-skjerm aktivert, mens på helsesiden kan Loss of Pulse Detection identifisere om hjertet ditt stopper og sende en melding til nødetatene. Det er også en rekke nye Fitbit-treningsverktøy, inkludert en fornyet Daily Readiness-score og forbedret løpeinformasjon. Pixel Watch 3 ser absolutt ut til å bli Googles beste kroppsnære enhet så langt.

3. Vil du ikke ha en brettbar telefon? Pixel 9 Pro har blitt XL

Man kan hevde at Google Pixel 9 Pro har en kjempestor skjerm – og kanskje større faktisk er bedre. Da kommer Google Pixel 9 Pro XL på banen. Det nye tilskuddet til Pixel-sortimentet tar kjernen til Pixel 9 Pro og øker skjermen til 6,8 tommer og batteriet til 4700 mAh. Og det er alt.

Som sådan får du en ny Pixel Pro-telefon med en skjerm som bare er 0,1 tommer større enn skjermen på Pixel 8 Pro. Det er ikke akkurat en stor økning, men litt plass kan gi deg mye når du holder en telefon horisontalt og ser Netflix på den. Men på den andre siden har Pixel 9 Pro nå en mindre 6,2-tommers skjerm, noe som gjør den enklere å bruke enhendig for folk som vil ha «proffe» funksjoner, men ikke en stor og omfangsrik mobil. Men for deg som gjør det, fyller XL det tomrommet.

4. Google Pixel Buds Pro 2 har krympet, men kan nå «eliminere dobbelt så mye støy»

(Image credit: Google)

Aktiv støyreduksjon som er blitt «to ganger så sterk» som i den eldre modellen er en dristig påstand. Men det er akkurat dette Google sier de har oppnådd, takket være Tensor A1-brikken plassert i Pixel Buds Pro 2. Det er første gang Google har satt sin egen brikke i øreproppene, og den behandler tilsynelatende lyd 90 ganger raskere enn lydhastigheten – noe som betyr at ANC-algoritmen kan tilpasse seg miljøet ditt (og ikke fjerne den fremmede støyen) opptil tre millioner ganger per sekund.

De er også de «minste premium-øreproppene på markedet» ifølge Google – og med en vekt på 4,7 g og en størrelse 27% mindre enn det utgående settet, er de virkelig små.

I tillegg til en gjennomsiktighetsmodus, aktiv trykkavlastning i øret og en ny funksjon for samtalegjenkjenning (den kan oppdage når du snakker og skifter automatisk til transparensmodus) får du også en ekstra øretupp, slik at det nå er fire totalt. Du får dessuten tilgang til Google Gemini, som besvarer hva du måtte ha av spørsmål, med transkripsjoner lagret på Google-telefonen din for senere referanse.

5. Det er mer ved Pixel 9 og Pixel 9 Pro enn øyet kan se

(Image credit: Philip Berne / Future)

Google Pixel 9 og Pixel 9 Pro var de mest forutsigbare av de fire Pixel 9-telefonene som ble lansert på Googles Made by Google-arrangement, men begge modellene har en rekke verdifulle oppgraderinger i forhold til sine respektive forgjengere. Kort fortalt får Google Pixel 9 de samme 50 MP hoved- og 48 MP ultravide kameraer som Pixel 9 Pro, i tillegg til en mer holdbar utforming, en lysere skjerm og en kraftigere brikke enn forgjengeren.

Pixel 9 Pro får i mellomtiden hele 16 GB RAM for å drive en mengde Google Gemini-triks, for ikke å nevne forbedret kameraytelse og et lignende, men likevel ikke helt likt design som standardmodellen Pixel 9. Disse oppgraderingene virker iterative (på papiret, i det minste), men særlig Google Pixel 9 Pro vil nesten helt sikkert vise seg å være en av årets beste AI-telefoner.

6. Gemini Live oppmuntrer deg til å være uhøflig mot AI

(Image credit: Google)

Vi har sannsynligvis alle hatt et øyeblikk da vi har vært ufine mot Siri eller Alexa, og Google ser ut til å vite at det finnes en iboende tilbøyelighet til å være litt frekk mot AI-drevne assistenter. Så med Gemini Live, en funksjon av Gemini-assistenten designet for å svare på uformelt språk og gi deg nye ideer, kan du avbryte assistenten og bytte emne midt i samtalen.

Nå er det ikke så frekt som å brøle uanstendigheter mot en virtuell assistent for å ha misforstått en kommando, men det er heller ikke den mest høflige måten å gjennomføre en samtale på. Likevel betyr en slik tilnærming at bruk av AI-drevne chatbots og verktøy kan føles mer naturlig, snarere enn som om du bare snakker inn i en sjelløs maskin.

7. Og Gemini kan gjøre veldig mye mer ...

(Image credit: Philip Berne / Future)

Gemini Live løfter AI-stemmeinteraksjon til et helt nytt nivå, slik at du kan ha en samtale med telefonen din om komplekse emner akkurat som om du snakket med en ekte person.

Så er det de nye multimodale funksjonene. Gemini kan analysere et bilde du har tatt og bruke informasjonen det inneholder til å svare på spørsmål, mens en Skjermbilde-funksjon analyserer skjermbildene dine for å hjelpe deg med å finne informasjon i dem. Gemini integreres også i Google-apper, slik at den kan se i innboksen og kalenderen din for å finne ut detaljer om livet ditt, hvis du tillater det. Pixel Studio bruker Gemini AI til å generere bilder på telefonen – du skriver bare inn noen AI-meldinger og lar Gemini gjøre resten.

En annen AI-bilderelatert funksjon er Add Me, som kan legge et eget bilde av deg inn i et bilde av vennene dine, slik at du ikke lenger trenger å gi den dyre telefonen din til en fremmed for å ta et gruppebilde. Google har også lagt til Call Notes, som bruker Gemini til å ta opp telefonsamtalene dine og produsere transkripsjoner, og Gemini er nå et skikkelig forskningsverktøy som lager Google Docs-dokumenter av det emnet du vil at det skal undersøke.

Hvis du kjenner en ekte person som er så hjelpsom, er du virkelig heldig.