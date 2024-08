Samsung Galaxy S24 FE kan ennå være to måneder unna

Den seneste lekkasjen antyder at vi ikke får se Samsung Galaxy S24 FE før i oktober, og røper også noen spesifikasjoner.

Fra vi fikk se en lekkasje som antydet at Samsung Galaxy S24 FE kan bli lansert «i sommer» og at telefonen til og med får en brukerstøtteside på en Samsung-nettside, begynner det å se ut som om Samsung Galaxy S24 FE kan bi lansert veldig snart, men den seneste lekkasjen antyder at det fortsatt er en stund å vente.

I følge det sørkoreanske nettstedet ET News (via Phone Arena) blir Samsung Galaxy S24 FE faktisk ikke lansert før i oktober, og en annen Samsung-telefon – den enda billigere Samsung Galaxy A16 – skal tilsynelatende følge etter i desember.

Og selv om vi burde ta denne påstanden med en klype salt (spesielt med tanke på de andre lekkasjene vi nevnte ovenfor), hevdet en annen lekkasje som dukket opp nylig også å vente Samsung Galaxy S24 FE i oktober eller senere.

Så vi er ikke helt sikre på hvilken kilde vi skal tro på akkurat nå, men vi heller mot oktober. Dette med tanke på at Samsung Galaxy Z Fold 6 og Samsung Galaxy Z Flip 6 ble lansert ganske nylig, så det ville ha tillatt Samsung å spre lanseringene litt mer.

Solide spesifikasjoner

Uansett inkluderer denne siste lekkasjen også noen spesifikasjoner til Samsung Galaxy S24 FE. Ifølge ET News får telefonen en 6,7-tommers skjerm med en maksimal lysstyrke på 1900 nits, en Exynos 2400e-brikke (som vil være en variant av Exynos 2400 vi har sett brukt i noen Samsung Galaxy S24-modeller), og et 4565 mAh batteri.

De hevder også at Samsung Galaxy S24 FE vil få et trippelkamera på baksiden, med et hovedkamera på 50 MP.

Disse spesifikasjonene er stort sett ting vi har hørt fra tidligere lekkasjer, og de vil bety at Samsung Galaxy S24 FE får en større skjerm og batteri enn standardutgaven av Galaxy S24, om enn med en lavere maksimal lysstyrke og muligens en litt mindre kraftig prosessorbrikke.

Nøkkelfaktoren vil imidlertid være prisen, og vi er ikke sikre på hva den blir ennå, men hvis denne lekkasjen er korrekt, burde vi finne ut dette om et par måneder.