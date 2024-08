Google Pixel 9 Pro Fold kan bli den tynneste og største brettbare telefonen når den kommer

En ny lekkasje hevder at Pixel 9 Pro Fold vil bli betydelig lettere enn den gamle modellen og få en 8-tommers skjerm.

Vi er rundt én uke unna Googles neste Pixel-arrangement, og det har ikke hindret innsidere i å oversvømme internett med nye lekkasjer, mens selskapet selv tipser om sine kommende enheter.

I følge Android Headlines vil Pixel 9 Pro Fold ha en interessant design ettersom den vil være en av de tynneste, men tyngste sammenleggbare telefonene på markedet.

Kilden deres hevder at enheten måler 155,2 x 77,1 x 10,5 mm når den er lukket og 155,2 x 150,2 x 5,1 mm når den er åpen. Når den er brettet sammen, er den 1,6 mm tynnere enn den første Pixel Fold og utbrettet er den 0,7 mm tynnere. Rapporten opplyser også at den kommende brettbare telefonen har gått litt ned i vekt, og veier 257g, som er nesten 30g lettere enn forrige generasjon.

Men som nevnt tidligere, vil Pixel 9 Pro Fold uansett bli en av de tyngre moderne brettbare telefonene. Android Headlines påpeker at Galaxy Z Fold 6 og OnePlus Open begge veier mindre, og veier inn på 239g hver.

Stor innvendig skjerm

Ikke bare blir telefonen lettere enn før, men den vil også få «den største skjermen på en brettbar» når den slippes. Nettstedet sier at den interne skjermen vil være en «8-tommers Super Actua Flex Display» som kan nå en maksimal lysstyrke på opptil 2700 nits. Foreløpig er den seneste brettbare telefonen med den største innvendige skjermen Xiaomi MIX Fold 4 på 7,98 tommer, selv om MIX Fold 2 er enda større på 8,02 tommer, hvis du tar eldre modeller med i regnskapet.

På den annen side er Pixel 9 Pro Folds ytre skjerm en 6,3-tommers Actua-skjerm. Den er absolutt større enn på Pixel Fold, men den er ikke en gigant i denne bransjen. Samsungs Galaxy Z Fold 6 har en ytre skjerm i samme størrelse.

Nå tenker du kanskje: «Hva er haken?» Måtte Google inngå noen store kompromisser under utviklingen for å kunne lage en stor, men likevel lett brettbar telefon? Ser vi på lekkasjene, ser det ikke ut til å være noen store ulemper, så vidt vi kan se. Pixel 9 Pro Fold vil bli et av de tyngre alternativene blant alle moderne brettbare telefoner, men den veier i det minste mye mindre enn Pixel Fold.

En annen rapport fra Android Headlines hevder at telefonen har et batteri på 4560 mAh, som kan bli det minste i Pixel 9-serien. Den sies å vare i 24 timer på en enkelt lading, men med Extreme Battery Saver kan den strekke seg opp til 72 timer. Det er ikke dårlig batteritid i seg selv, men de tre andre modellene i serien kan ha bedre batterilevetid, da de kan nå 100 timer i samme modus.

I tillegg ryktes det at den brettbare telefonen får begrenset lagringskapasitet, med en maksimal lagring på 512 GB, mens Pixel 9 Pro og Pro XL kan tilby opptil 1 TB lagringsplass.

Som alltid anbefaler vi at du tar disse opplysningene med en klype salt. Vi vet ikke sikkert hvordan det tynne designet eller den store innvendige skjermen vil påvirke telefonen før vi får en sjanse til å teste den selv og Google offisielt avslører alle detaljene. Sørg for å stille inn på TechRadar 13. august for alt det siste fra lanseringsarrangementet.