Windows 11 kan bli lansert tidligere enn du tror

Windows 11 kan være på vei ut døra i slutten av oktober, eller muligens i november, hvis de ferskeste ryktene medfører riktighet.



Det er det teoretiske lanseringsvinduet Microsoft ser ut til å gå for, i alle fall om man skal gå etter ny informasjon funnet av Windows Latest. De seneste hintene om dato kommer i form av et Microsoft-innlegg som omtaler innsending av drivere til Windows 11, og gir en frist til maskinvareprodusenter, om de vil ha med sine drivere i lanseringsversjonen av operativsystemet.

Microsoft skriver: «Partnere som ønsker å ha kompatibilitet i systemer som selges med Windows 11, versjon 21H2 Release, kan implementere drivere for komponenter som hadde kompatibilitet med Windows 10, versjon 2004, frem til 24. september, 2021.»



Microsoft vil selvsagt at drivere skal være klare og sendt inn i god tid før lanseringen av Windows 11, slik at de kan få tid til testing og forsikre seg om at de er klare til bruk.

Som Windows Latest merker seg pleier slike frister typisk sett å være rundt fire uker før lansering, noe som kan tyde på at Windows 11 vil lanseres i slutten av oktober.



Videre er det et annet potensielt avslørende aspekt med teksten, i at denne tidsluken passer sammen med hint vi har fått fra andre kilder, for eksempel et lekket Intel-dokument (notater til en skjermkortlansering), som mener å vite at lanseringsversjonen til Windows 11 skal hete «October 2021 Update». I tillegg har Walmart tidligere lagt ut en oppføring som referer til en Windows 11-lansering i oktober.

Mange ting tyder på oktober

Vi har nå sett en rekke hint om at slutten av oktober er den planlagte lanseringsdatoen for Windows 11, eller i det minste at dette er Microsofts plan per nå. Dette er likevel ikke en garanti. Selv om dette er nåværende plan, så kan alltids uforutsette problemer gjøre at operativsystemet ender opp med å utsettes til november (eller senere.)



Dette er årsaken til at Microsoft har holdt seg til å si at Windows 11 skal lanseres i den amerikanske feriesesongen (som starter rundt Thanksgiving), en ganske ullen indikasjon om tilgjengelighet i slutten av 2021.



Ofte betyr den amerikanske feriesesongen («holiday season») desember, eller muligens sent i november, og det er mulig at Microsoft ønsker at det er denne tidsperioden forbrukere skal forvente lansering, for sikkerhets skyld, snarere enn å komme med lovnader om at Windows 11 kommer tidligere på året – i slutten av oktober – i tilfelle det blir utsatt. Det å kunne overraske med en «tidlig lansering» er bedre enn å skuffe ved å utsette OS-et.



Som alltid i slike tilfeller kommer alt an på hvordan de siste periodene med testing fortoner seg. Hvis det plutselig dukker opp store programvarefeil i siste sekund – og dette kjenner vi igjen fra Windows 10-oppdateringer, som tross alt er mindre kompliserte enn Windows 11-oppdateringen – så vil det innebære noen dager, eller uker, med ekstra testing.



Samtidig vet vi nå at det later til at det faktisk er oktober, eller tidlig november, Microsoft sikter på, hvis alt går som det skal. Det er forresten også én annen brikke som passer godt inn i dette scenarioet: Ryktet om at den neste Alder Lake-prosessoren fra Intel kommer til å bli lansert i slutten av oktober, og at Windows 11 har fått en del finjusteringer som gjør at nettopp disse CPU-ene skal fungere bedre med det nye OS-et, noe som kan vitne om at de to produktene skal lanseres samtidig.