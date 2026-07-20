Dansk startup får kapital til at udvikle system til undervandsovervågning af fjendtlige droner på havets bund

Det Københavnske firma Triton Depth, der blev grundlagt i 2025 af tre ingeniørstuderende fra DTU, har rejst 1 million euro i en pre-seed-finansieringsrunde

Virksomheden ønsker at tage fat på et af EU’s mest forsømte sikkerhedsområder: havbunden, i takt med at sabotage mod kabler i Østersøen, aktiviteter fra den såkaldte skyggeflåde og undervandsdroner udgør et stadig større sikkerhedsproblem

Triton Depth planlægger at opbygge et skalerbart netværk af passive akustiske sensorer, kaldet »Triton Nodes«, som ved hjælp af AI skal kunne identificere skibe og andre objekter i realtid

Den danske virksomhed med tre ansatte er grundlagt af DTU-studerende og bevæger sig nu ind på et noget usædvanligt område for en europæisk startup: Undervandsforsvar.

Triton Depth har rejst 1 million euro (ca. 7,5 millioner kroner) i pre-seed-finansiering fra investorer som det London-baserede The Creator Fund og Danmarks statslige Export and Investment Fund (EIFO). Virksomheden vil bruge akustik til at imødegå det, der kan blive en af Europas største sikkerhedstrusler i de kommende år: dronebaseret søkrigsførelse og sabotage.

I takt med at bekymringen vokser over EU’s – og dermed også Danmarks – sårbarhed over for forskellige typer trusler til søs, kan EIFO’s investering i Triton Depth være mere end blot en økonomisk beslutning. Den kan også ses som et tegn på, at Danmark erkender behovet for at styrke sit eget forsvar, samtidig med at NATO’s fremtidige rolle opleves som mere usikker, og USA fremstår som en mindre forudsigelig partner end tidligere.

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Prisvenlig akustisk teknologi med to anvendelsesområder skal fungere som første forsvarslinje

Triton Depths’ løsning er særligt interessant for en national forsvarsindustri, der ikke råder over de samme økonomiske ressourcer som større sømagter som USA, Rusland eller Kina. Grundidéen er enkel, men elegant, og selvom virksomheden kun skulle lykkes med at opfylde en del af sine ambitioner, kunne teknologien bidrage til at beskytte både Danmarks og EU’s regionale interesser.

Virksomhedens løsning bygger på de såkaldte »Triton Nodes« – et skalerbart klynge af passive akustiske sensorer med lavt vedligeholdelsesbehov. Sensorerne registrerer lyd under vand og sender derefter informationen videre til en AI-model, der analyserer og klassificerer de akustiske signaturer i realtid.

Triton Depth planlægger at markedsføre teknologien som en løsning med dobbelt anvendelsesområde. Virksomhedens administrerende direktør og medstifter Carl Borg siger, at målet er at opbygge »et intelligenslager for havene«, der kan anvendes både civilt og militært.

Fokus på forsvaret har sin baggrund i Danmarks egne sårbarheder i Østersøen, hvor sabotage tidligere har forårsaget betydelige økonomiske skader, blandt andet gennem sprængningerne af Nord Stream 1 og 2.

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I takt med at en stadig større del af den kritiske infrastruktur – herunder elkabler mellem lande, datakabler og havbaseret vindkraft – befinder sig under vandet, kan EIFO’s investering ses som en måde for den danske stat at beskytte sine egne maritime sikkerheds- og efterretningsinteresser ved at investere i et intelligent tidligt varslingssystem.

Også andre europæiske regeringer søger aktivt efter skalerbare og omkostningseffektive løsninger til overvågning af kystnær og undervandsbaseret infrastruktur. Samtidig fortsætter forsvarsbudgetterne i Norden med at vokse, hvilket betyder, at Triton Depth – sammen med mange andre virksomheder inden for forsvarsinfrastruktur – kan drage fordel af det øgede fokus på maritim sikkerhed i regionen. Akustisk overvågning anses desuden for at være en pålidelig måde at overvåge en række forskellige typer kritisk infrastruktur på.

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