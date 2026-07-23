Ny undersøgelse: Generation Z mener, at de er betydeligt mere produktive, når de arbejder hjemmefra

Over halvdelen af Generation Z angiver, at de er mere produktive, når de arbejder hjemmefra

34 % af Generation Z mener, at deres arbejdsplads ikke giver dem mulighed for at koncentrere sig ordentligt

Resultaterne stammer fra en undersøgelse gennemført af Diamond Interiors og YouGov

En ny undersøgelse viser, at medarbejdere fra generation Z oplever, at de er mest produktive, når de arbejder hjemmefra frem for på kontoret. Resultaterne strider dermed mod mange arbejdsgiveres ambition om at få flere medarbejdere til at vende tilbage til kontoret.

Ifølge rapporten fra Diamond Interiors er evnen til at kunne fokusere en af de vigtigste faktorer for høj produktivitet, hvilket kan forklare, hvorfor mange yngre medarbejdere foretrækker fjernarbejde. Hjemmet tilbyder ofte et roligere miljø, hvor det er nemmere at holde forstyrrelser i skak og skabe en arbejdsplads, der fremmer koncentrationen. Det kan igen gøre det muligt at færdiggøre arbejdsopgaver hurtigere – og nogle gange endda afslutte arbejdsdagen tidligere. Det bliver sværere, når man skal pendle til et travlt kontor.

Hele 53 % af de adspurgte i Generation Z angiver, at de er mere produktive derhjemme end på et støjende kontor. Det tyder på, at udfordringen måske ikke primært handler om at få folk tilbage på arbejdspladsen, men snarere om, hvad dagens kontor rent faktisk tilbyder.

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Kontormiljøerne har ændret sig meget gennem årene – fra separate kontorrum til åbne kontorlandskaber, der undertiden dækker hele etagen uden vægge. Støjniveauet kan være højt, især på arbejdspladser som kundeservice eller callcentre, og der er mange muligheder for distraktion. Dertil kommer perioden med omfattende fjernarbejde mellem 2020 og 2023, hvor mange i Generation Z også studerede på universitetet hjemmefra, og resultatet er en generation, der måske ikke er vant til at arbejde i støjende kontormiljøer.

Rapporten viser, at 53 % af deltagerne i Gen Z-gruppen mener, at de arbejder mere produktivt hjemmefra, mens 34 % mener, at arbejdspladsens indretning er den vigtigste årsag til, at de har svært ved at fokusere.

"Resultaterne belyser en vigtig udfordring for arbejdsgivere", siger Rebecca Waller, designchef hos Diamond Interiors. "Kontorerne spiller stadig en vigtig rolle for samarbejdet, men mange medarbejdere oplever, at de ikke altid har det rette miljø til at kunne fokusere på individuelle arbejdsopgaver".

Hun fortsætter: "I mange tilfælde handler det ikke om, at medarbejderne foretrækker at være hjemme, men om at hjemmemiljøet ofte giver større kontrol over støjniveau, afbrydelser og den generelle komfort".

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Er det her slut med kontorarbejdet?

Det store spørgsmål er måske ikke, hvordan vi skal lægge kontoret bag os – i hvert fald ikke endnu. Resultaterne tyder snarere på, at mange kontorer ikke tilbyder det niveau af ro og fokus, som Generation Z efterspørger. De yngre medarbejdere foretrækker simpelthen at arbejde hjemmefra, fordi hjemmemiljøet giver bedre komfort og bedre kontrol mht. støj og forstyrrelser.

Hun mener, at fremtidens arbejdspladser skal understøtte forskellige måder at arbejde på. Åbne kontorlandskaber bør suppleres med mere stille zoner, hvor medarbejderne kan arbejde uforstyrret. Hvis arbejdsgivere ønsker, at Generation Z skal yde deres bedste, handler valget derfor ikke kun om kontor eller fjernarbejde, men om at skabe arbejdsmiljøer, der fremmer produktivitet i stedet for distraktioner.

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