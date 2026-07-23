Ny studie: Gen Z anser att de är betydligt mer produktiva när de jobbar hemifrån

Över hälften av Gen Z uppger att de är mer produktiva när de arbetar hemifrån

34 % av Gen Z anser att deras arbetsplats inte ger dem möjlighet att fokusera ordentligt

Resultaten kommer från en undersökning genomförd av Diamond Interiors och YouGov

En ny undersökning visar att anställda i Generation Z upplever att de är som mest produktiva när de arbetar hemifrån snarare än på kontoret. Resultaten går därmed emot många arbetsgivares ambition att få fler medarbetare att återvända till kontoret.

Enligt rapporten från Diamond Interiors är förmågan att kunna fokusera en av de viktigaste faktorerna för hög produktivitet, vilket kan förklara varför många yngre medarbetare föredrar distansarbete. Hemmet erbjuder ofta en lugnare miljö där det är enklare att kontrollera störningsmoment och skapa en arbetsplats som främjar koncentration. Det kan i sin tur göra det möjligt att slutföra arbetsuppgifter snabbare – och ibland även avsluta arbetsdagen tidigare. Med en pendling till ett livligt kontor blir det betydligt svårare.

Hela 53 % av de tillfrågade i Generation Z uppger att de är mer produktiva hemma än på ett bullrigt kontor. Det tyder på att utmaningen kanske inte främst handlar om att få människor tillbaka till arbetsplatsen, utan snarare om vad dagens kontor faktiskt erbjuder.

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Kontorsmiljöer har förändrats mycket genom åren – från separata kontorsrum till öppna kontorslandskap som ibland upptar hela våningsplan utan väggar. Ljudnivån kan vara hög, särskilt på arbetsplatser som kundtjänster eller callcenter, och möjligheterna till distraktion är många. Lägg därtill perioden med omfattande distansarbete mellan 2020 och 2023, då många i Generation Z även studerade på universitet hemifrån, och resultatet blir en generation som kanske inte är van vid att arbeta i stökiga kontorsmiljöer.

Rapporten visar att 53 % av deltagarna i Gen Z-gruppen anser att de arbetar mer produktivt hemifrån, medan 34 % menar att arbetsplatsens utformning är den främsta orsaken till att de har svårt att fokusera.

– Resultaten belyser en viktig utmaning för arbetsgivare, säger Rebecca Waller, designchef på Diamond Interiors.

– Kontoren spelar fortfarande en viktig roll för samarbete, men många medarbetare upplever att de inte alltid har rätt miljö för att kunna fokusera på individuella arbetsuppgifter.

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Hon fortsätter:

– I många fall handlar det inte om att medarbetarna föredrar att vara hemma, utan om att hemmiljön ofta ger större kontroll över ljudnivå, avbrott och den allmänna komforten.

Är det här slutet för kontoret?

Den stora frågan är kanske inte hur vi ska lämna kontoret bakom oss – åtminstone inte än. Snarare pekar resultaten på att många kontor inte erbjuder den nivå av lugn och fokus som Generation Z efterfrågar. Som Waller uttrycker det handlar det inte nödvändigtvis om att yngre medarbetare föredrar att arbeta hemifrån, utan om att hemmiljön ofta ger bättre kontroll över buller, störningar och komfort.

Hon menar att framtidens arbetsplatser behöver stödja olika sätt att arbeta. Öppna kontorslandskap bör kompletteras med tystare zoner där medarbetare kan arbeta ostört. Om arbetsgivare vill att Generation Z ska prestera på topp handlar valet därför inte bara om kontor eller distansarbete, utan om att skapa arbetsmiljöer som främjar produktivitet i stället för distraktioner.

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