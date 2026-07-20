"Vi har inte längre råd att vara blinda": Dansk startup tar in kapital för att bygga undervattensövervakning likt CCTV för att spåra drönare och annat
Övervakar havsbotten med hjälp av akustik.
- Köpenhamnsbaserade Triton Depth, som grundades 2025 av tre ingenjörsstudenter från DTU, har tagit in 1 miljon euro i en pre-seed-finansieringsrunda
- Företaget vill ta itu med ett av EU:s mest eftersatta säkerhetsområden: havsbotten, i takt med att sabotage mot kablar i Östersjön, aktivitet från den så kallade skuggflottan och undervattensdrönare blir allt större säkerhetsproblem
- Triton Depth planerar att bygga ett skalbart nätverk av passiva akustiska sensorer, kallade "Triton Nodes", som med hjälp av AI ska kunna identifiera fartyg och andra objekt i realtid
Ett danskt företag med tre anställda, grundat av studenter, ger sig nu in i ett något ovanligt område för en europeisk startup: undervattensförsvar.
Triton Depth har tagit in 1 miljon euro i pre-seed-finansiering från investerare som Londonbaserade The Creator Fund och Danmarks statliga Export and Investment Fund (EIFO). Företaget vill använda akustik för att möta vad som kan bli ett av Europas största säkerhetshot under de kommande åren: drönarbaserad sjökrigföring och sabotage.
I takt med att oron växer över EU:s – och därmed även Danmarks – sårbarhet för olika typer av hot till havs kan EIFO:s investering i Triton Depth vara mer än bara ett ekonomiskt beslut. Den kan också ses som ett tecken på att Danmark inser behovet av att stärka sitt eget försvar, samtidigt som NATO:s framtida roll upplevs som mer osäker och USA framstår som en mindre förutsägbar partner än tidigare.
Prisvärd akustisk teknik med dubbla användningsområden ska fungera som första försvarslinje
Triton Depths lösning är särskilt intressant för en nationell försvarsindustri som inte har samma ekonomiska resurser som större marinmakter som USA, Ryssland eller Kina. Grundidén är enkel men elegant, och även om företaget bara skulle lyckas uppfylla en del av sina ambitioner skulle tekniken kunna bidra till att skydda både Danmark och EU:s regionala intressen.
Företagets lösning bygger på de så kallade "Triton Nodes" – ett skalbart kluster av passiva akustiska sensorer med lågt underhållsbehov. Sensorerna registrerar ljud under vatten och skickar sedan informationen vidare till en AI-modell som analyserar och klassificerar de akustiska signaturerna i realtid.
Triton Depth planerar att marknadsföra tekniken som en lösning med dubbla användningsområden. Företagets VD och medgrundare Carl Borg säger att målet är att bygga "ett intelligenslager för haven" som kan användas både civilt och militärt.
Fokus på försvar har sin grund i Danmarks egna sårbarheter i Östersjön, där sabotage tidigare orsakat betydande ekonomiska skador, bland annat genom sprängningarna av Nord Stream 1 och 2.
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I takt med att en allt större del av den kritiska infrastrukturen – däribland elkablar mellan länder, datakablar och havsbaserad vindkraft – finns under vatten kan EIFO:s investering ses som ett sätt för den danska staten att skydda sina egna maritima säkerhets- och underrättelseintressen genom att investera i ett intelligent tidigt varningssystem.
Även andra europeiska regeringar söker aktivt efter skalbara och kostnadseffektiva lösningar för att övervaka kustnära och undervattensbaserad infrastruktur. Samtidigt fortsätter försvarsbudgetarna i Norden att växa, vilket gör att Triton Depth – tillsammans med många andra företag inom försvarsinfrastruktur – kan gynnas av det ökade fokuset på maritim säkerhet i regionen. Akustisk övervakning ses dessutom som ett tillförlitligt sätt att övervaka en rad olika typer av kritisk infrastruktur.
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Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Rahim AmirContributor