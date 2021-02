Microsoft kommer med nye detaljer om kommende Windows 10 PC-as-a-Service

Den måde, som du og din virksomhed bruger Microsofts Windows 10-operativsystem kan ændre sig fuldstændig da softwaregiganten nemlig i al hemmelighed har udviklet en ny service kaldet PC-as-a-Service.

Indtil videre har brugere kunne købe nye enheder med deres forudinstallerede operativsystem eller selv installeret det, efter der har bygget en ny PC. Den nye retning, som Microsoft ser ud til at bevæge sig ind i, er helt anderledes. Virksomheden distribuerer sit operativsystem og apps som et SaaS-tilbud over skyen.

I et jobopsalg, som nu er fjernet, søgte virksomheden en programleder for Cloud PC-teamet. Her gav Microsoft mere indsigt i sit kommende PC-as-a-Service-tilbud og skrev:

"Microsoft Cloud PC er et strategisk nyt tilbud, som er en videreudvikling af Windows Virtual Desktop, så vi nu kan levere Desktop as a Service. I sin simpelthed betyder det, at Cloud PC giver forretningskunder en moderne, fleksibel og cloud-baseret Windows-oplevelse, så virksomheder kan holde sig opdaterede på en mere forenklet og skalerbar måde."

Ifølge en række nye supportdokumenter fra Microsoft har virksomheden afsløret, at Cloud PC i øjeblikket er i gang med at blive testet. Softwaregiganten er nu i færd med at tilføje Cloud PC API'er til Microsoft Graph.

Vi har også fundet ud af, at Microsoft vil tilbyde flere "serviceabonnementer" til sine kunder, som de kan vælge imellem, og som giver dem adgang til forskellige hardwarekonfigurationer.

Ifølge Windows Latest inkluderer mellemkonfigurationen 2 vCPU'er, 4 GB RAM og en 96 GB SSD, mens den tungere konfiguration kommer med 2 vCPU'er, 8 GB RAM og en 96 GB SSD. Mere krævende brugere vil dog være i stand til at opgradere til en mere avanceret konfiguration, som omfatter 3 vCPU'er og 8 GB RAM.

Microsofts Cloud PC-tjeneste vil blive optimeret til personlig computing, hastighed og ydeevne til generelle formål, mens virksomheden vil fokusere på skalerbarhed og databehandling, når det kommer til forretningskunder.

Når Microsofts PC-as-a-Service-tilbud lanceres senere i år, kan brugerne få adgang til deres Cloud-PC fra alle enheder, der kan køre Microsoft Remote Desktop-klienten.

