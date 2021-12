Windows 11: Fordele og ulemper for virksomheder

I et stykke tid har Windows 11 været tilgængelig til download og installation på kompatible enheder. En stor del af disse vil også blive brugt til arbejdsrelaterede aktiviteter.

Udover den nye, buede æstetik, omorganiseret startmenu og den nye proceslinje, er der også funktionalitet i Windows 11, der måske fanger virksomhedernes interesse lidt ekstra.

Det nye styresystem er tydeligvis optimeret til hybride arbejdspladser, der giver medarbejderne mulighed for at dele tiden mellem at arbejde hjemme og på kontoret. Nye indstillingsmuligheder gør det nemt for brugeren at gøre flere ting på samme tid og frem for alt nemt at kunne fortsætte, hvor de slap.

Ifølge Microsoft er Windows 11 benchmark for ydeevne og sikkerhed, noget der vil hjælpe virksomheder med at optimere deres produktivitet og beskytte medarbejderne mod de stadigt skiftende cybertrusler.

"Windows er en innovationsdrevet og vedvarende platform, der tilbyder et hjem til over en milliard mennesker, lader dem arbejde, udleve deres drømme og forbinde dem med deres kære," sagde Panos Panay, produktchef hos Microsoft.

"Med fokus på hybride arbejdspladser i konstant forandring, fokuserer vi på vigtigheden af at have et operativsystem, der er fleksibelt, konsistent, sikkert og fungerer, som du ønsker."

Med det sagt, vil Windows 11 sandsynligvis forårsage lejlighedsvis hovedpine for virksomhedsejere med. Forvirringen over hardwarekravene er stadig stor, og brugerne rapporterer stadig fejl fra lanceringen. Der er al mulig grund i verden til at tænke opgraderingen til Windows 11 rigtig godt igennem.

Samarbejde og produktivitet

Et primært fokus hos Microsoft forud for lanceringen af Windows 11 har været den tætte integration med samarbejdsværktøjet Teams, en service, der er blevet integreret tæt på kernen af systemet og samtidig har fået en visuel overhaling af kuppet.

I Windows 11 kan brugeren hurtigt komme ind i Teams med et enkelt tryk på en knap på et ikon, der er mere eller mindre midt i fokus på aktivitetslinjen. Derudover finder vi også bedre genveje til hurtigt at slukke mikrofonen, noget der forhåbentlig vil rette en af de hyppigere fejl under pandemien.

Ny integration med Microsoft Teams i Windows 11 (Image credit: Microsoft)

Microsoft har også tilføjet en række forskellige funktioner for at hjælpe brugeren med at maksimere deres produktivitet. For eksempel finder du i Windows 11 en ny funktion kaldet Snap Layouts, en funktion, der giver brugeren mulighed for at vælge mellem flere forskellige muligheder for at sprede og vedhæfte de fleste vinduer og apps på tværs af skærmen.

Når du gentilslutter en bærbar eller tablet til en ekstern skærm, skal en anden funktion kaldet Snap Groups sikre, at vinduer havner, hvor de var, da skærmen sidst blev afbrudt, hvilket skulle gøre det nemmere at komme hurtigt tilbage i arbejdsgangen.

"Disse nye funktioner er designet til at hjælpe dig med at organisere og optimere din skærmplads, så du kan se, hvad du har brug for på en visuel måde," siger Microsoft.

Brugerdefineret vinduesvisning i Windows 11 (Image credit: Microsoft)

Ydeevne og sikkerhed

Under udviklingen af Windows 11 arbejdede Microsoft også hårdt på to andre meget vigtige områder; Ydeevne og sikkerhed.

Selvom virksomheden ikke har vist nogle faktiske tal, hævder de, at Windows 11 starter væsentligt hurtigere og det samme gælder for autentificeringstjenesten Windows Hello.

Navigation på nettet og webbaserede tjenester bør også være hurtigere end før, og ikke kun i Microsofts egen Edge-browser. Det nye styresystem bliver ifølge oplysninger også mindre energikrævende, hvilket skulle betyde en lidt længere levetid for batteridrevne enheder.

Udover dette optimerer Microsoft sikkerhedsfunktionerne i Windows 11 med beskyttelse via både chip- og cloudfunktioner for at sikre, at virksomhedens aktiver holdes beskyttet, uanset hvor medarbejderne vælger at arbejde fra.

"Nøglefunktioner såsom hardwarebaseret isolering, kryptering og malwarebeskyttelse er slået til som standard. Vi har også gjort det nemmere at droppe adgangskoder ved at forenkle processen med at implementere Windows Hello for virksomheder," siger Microsoft.

"Alle disse komponenter arbejder sammen i baggrunden for at holde brugeren sikker uden at gå på kompromis med kvalitet, ydeevne eller brugeroplevelse."

Med sikkerhed i tankerne har Microsoft også sat visse hardwarekrav til Windows 11. For eksempel kræves understøttelse af TPM, sikker opstart, virtualiseringsbaseret sikkerhed (VBS) med mere, for at processoren kan anses for at være kompatibel med det nye styresystem.

Selvom disse krav har til formål at beskytte brugeren mod angreb (især på hardware-relaterede niveauer), vil de også forårsage nogle hovedbrud for virksomheder.

Hardware-krav

Microsoft har forvirret stort set alle med sine minimumskrav til Windows 11. Fokus for forvirringen er en teknologi kaldet Trusted Platform Module, kort fortalt TPM.

Formålet med denne TPM-chip er at udføre kryptografiske beregninger, der vil tilbyde sikkerhed på hardwareniveau og verificere systemet ved opstart.

Ud over dette har de også indbygget støtte til at modstå forskellige former for manipulation. Ud over andre krav til hardware, RAM og lagerhardware kræver Windows 11, at hardwaren understøtter TPM 2.0, enten direkte i processoren eller i form af en ekstra chip, der forbindes til computerens bundkort.

TPM chip (Image credit: Quiet PC)

Ifølge en rapport fra firmaet Lansweeper kan kun omkring 44 % af alle aktive arbejdsstationer være kompatible til at få en automatisk opgradering til Windows 11. Selvom det er teknisk muligt at installere Windows 11 på en inkompatibel enhed, kræver det en manuel installation (en gigantisk engagement for it-afdelinger) og risikoen er, at de ikke får support fra Microsoft efterfølgende.

Det bliver endnu værre, når det kommer til virtuelle maskiner, hvor kun 0,23% understøtter TPM 2.0, og hvor kun få af softwaren, der producerer virtuelle maskiner, tilbyder support til de nødvendige krav til at køre Windows 11.

Ifølge Microsoft skulle virtuelle maskiner, der er oprettet med virksomhedens egen service, kunne køre Windows 11 uden problemer, forudsat at de er konfigureret korrekt som anden-generations virtuelle maskiner. Derudover kan det også nævnes, at VMware Workstation Pro skal være kompatibel med TPM-kravet.

Andre virksomheder vil højst sandsynligt opdatere deres respektive software for at tilpasse sig kravene. Oracle fortæller TechRadar Pro, at de arbejder på en ny version af deres VirtualBox VM-software, mens Citrix endnu ikke har svaret med svar på vores spørgsmål om kommende kompatibilitet.

Alt i alt betyder det dog, at en opgradering til Windows 11 risikerer at medføre en del bump på vejen undervejs for en meget stor del af potentielle kunders vedkommende.

At installere eller ikke installere

Udover hardwarekravene fortæller Microsoft, at de har gjort alt, hvad de kan for at gøre det nemmere for it-afdelingerne, når det kommer til at opgradere fra Windows 10 til Windows 11. Virksomheden har for eksempel været omhyggelig med at sikre ensartet adfærd i forskellige administratorværktøjer såsom Endpoint Manager og Windows Update for virksomheder, så alt vil føles velkendt for administratorer.

Som altid når nye styresystemer lanceres, vælger mange virksomheder at vente med at opgradere hele maskinparken. Selvom Windows 11 har gennemgået ordentlige tests både i laboratoriemiljøet og blandt tidlige brugere, er der masser af fejlrapporter, der er faldet ind efter lanceringen.

Indtil videre har brugere rapporteret om en flora af forskellige problemer, der er opstået efter installation af Windows 11. Disse omfatter dårlig ydeevne af trådløse netværk, dårligt fungerende startmenu med ødelagte elementer, ødelagt søgefunktionalitet, mens nogle har problemer med stifinderen. Det, der måske er mest bekymrende, er dog nogle rapporter, der siger, at Windows 11 lider af hukommelsesproblemer, som med tiden betyder, at alt bliver langsomt.

Ikke desto mindre er der masser af ting i Windows 11, der kan hjælpe virksomheder med at skifte til hybride arbejdspladser, fra ny funktionalitet til forbedring af produktiviteten til sikkerhedsfunktioner, der vil lette sikkert fjernarbejde. Hvis Microsoft kan leve op til sine løfter, er der meget at hente ved en opgradering, når den tid kommer.

Når det er sagt, skal it-afdelinger og virksomhedsledere tænke over, om disse fordele opvejer de ulemper, der unægtelig påvirker de tidlige brugere.