Anmeldelse: Jabra Panacast 20

Jabra Panacast 20 leverer fremragende billedkvalitet. Vi er også begejstrede for, hvor nemt der er at have med i det lille, medfølgende etui. Lyden fra de tre mikrofoner er dog ikke lige så imponerende som billedet.

Jabra Panacast 20 er et fremragende webcamera. Jabra er kendt for deres lydudstyr i form af høretelefoner til private og professionelle og tilbehør til online-møder og konferencer. Her passer deres kvaltiets-webcam Panacast 20 fint ind. For kameraet leverer video i 4K-kvalitet, kommer med kunstig intelligens og kan pakkes sammen i et lille etui, der er virkelig nemt at have med i tasken. Der findes mange andre webcameraer, som er små, men Panacast 20 er samtidig udført i hårdfør aluminium, så det også føles virkelig robust. Så hvis du er typen, der vil kunne arbejde og holde møder hvor som helst, så vil du helt sikkert blive glad for dette kamera.

Jabra Panacast 20 er meget mobilt (Image credit: Peter Hoffmann)

Jabra Panacast 20 - Anmeldelsen kort

Jabra Panacast 20 er et webkam, der henvender sig til brugere, som har brug for god billedkvalitet. Prisen betyder, at det nok mest vil være professionelle, der køber dette, kamera, der er velegnet til brugere, der r holder mange online-møder eller indholdsskabere, der har brug for at tage kameraet med ud i verden. Jabra Panacast 20 kommer i et lille, fladt etui, der gør det nemt at tage det med sig i tasken.

Kameraet er generelt supernemt at bruge. For at tænde og slukke for de smarte funktioner skal du installere den tilhørende Jabra Direct software, og så er kameraet sådan set køreklart. Med Jabra Direct kan man tænde/slukke for de intelligente funktioner og styre zoom på kameraet. Det hele er ret overskueligt, og app'en er utrolig simpel i sin opbygning.

Kameraet har en opløsning på 4K. Det har også indbygget kunstig intelligens, som gør det muligt at gøre brug af en "Intelligent Zoom"-funktion, hvor kameraet følger brugeren og sørger for at zoome ind og holde brugeren i fokus, så længe de bevæger sig inden for kameraets samlede synsfelt. Den kunstige intelligens kan også sørge for at optimere lys og billede, så andre kan se dig tydeligt, selv om lysforholdene ikke er optimale. Kameraet har også et indbygget cover, du kan skubbe foran linsen, så dit privatliv er sikret.

Jabra Panacast 20 - Pris og tilgængelighed

Kameraet har været på markedet noget tid, og det er godt nyt for købere. Selv om prisen hos Jabra ligger på 2.189 kr (Åbner i nyt vindue)., så kan du finde kameraet nogle hundrede kroner billigere, hvis du shopper rundt på nettet.

Jabra Panacast 20 er nemt at sætte på skærmen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Jabra Panacast 20 - Specifikationer

Jabra Panacast 20 Specifikationer Video opløsning: 4k Ultra-HD: 3840 x 2160 med 30 fps, 1080p fuld HD: 1920 x 1080 med 30 fps, 720p HD: 1280 x 720 med 30 fps

USB: USB-C til USB-A. Kan tilsluttes til USB 3.0 eller USB 2.0 med minimum 500mA power

Synsfelt: Vandret: 90°, lodret: 75°, diagonalt: 117°

Zoom: 3x digital zoom i 720p

Blænde: 2.25

Mikrofoner: 3 stk

Sensor: 13 megapixel

Tilbehør: Etui til webcam og ledning

Montering: Med clip-on på kanten af computerskærm. Kan også skrues på standard kamera-mount/trefod.

Design

Der findes mange web-kameraer på markedet. Men der er ikke mange, som er så enkle og smukke som Jabras version her. Jabra Panacast 20 er bygget i aluminium. Det giver en følelse af at stå med et kamera, der er meget robust. Samtidig ligner det ikke de andre webcameraer på markedet, og jeg er rigtig begejstret for den følelse af kvalitet og power, kameraet udstråler. Det er lykkedes Jabra at ramme et design, der er meget stilfuldt og og enkelt. Det er sort og ret lille, så det fylder ikke ret meget i synsfeltet, når det sider på computerens skærmkant.

Den medfølende ledning er aftagelig og skal monteres bagerst i bunden af kameraet. Kameraet kan klipses på skærmkanten med en ret robust klemme, der holder vinklen, så kameraet ikke sidder løst og kan skifte position. Det tager to sekunder at pakke ud eller ned i det medfølgende etui, som ikke fylder ret meget i tasken.

Kameraet har et gevind i bunden, så det kan monteres på et standard kamerastativ eller andre holdere. Det er en fantastisk funktion, som betyder, at det er nemt at bruge kameraet fleksibelt.

Panacast 20 fylder ikke meget og det samme gælder etuiet. (Image credit: Peter Hoffmann)

Jabra Panacast 20 i brug

Kameraet er køreklart efter få minutter. Det passer til alle UC (Unified Communication) stystemer og egner sig fint til de fleste platforme til online-møder. Vi brugte det til møder med Google Meet og Microsoft Teams, og her fungerer det virkelig godt.

Når vi slår Intelligent Zoom-funktionen til (i Jabra Direct-app'en), zoomer kameraet ind og sørger for, at vi er i fokus, også når vi bruger andre apps til online-møder.

Det er dog værd at bemærke, at kameraet "beholdt" enkelte indstillinger, som vi slog til i Team eller Meet. Når vi f.eks. valgte en sløret baggrund i Team, og skiftede til et andet møde i Meet, så var baggrunden stadig sløret.

Videoen virkede klar og tydelig for vores møde-partnere. De oplevede en skarp billedkvalitet og kunne også se forbedringer, når vi tændte for

Lyden var til gengæld ikke imponerende. De kunne sagtens høre, hvad vi sagde, men lyden var lidt ulden og kunne godt have været meget bedre. Det er bestemt ikke den bedste lydkvalitet, vi har oplevet fra et webcamera.

Kameraet er simpelt og superflot. Her har Jabra virkelig ramt rigtigt med designet. (Image credit: Peter Hoffmann)

Kameraet brugte som udgangspunkt ikke de indbyggede webcam-mikrofoner til lyd. Det skyldes måske, at computeren allerede havde andre tilsluttede mikrofonter. Derfor skulle vi ind i Jabra Direct og slå Panacast 20s mikrofoner til. Det krævede, at kameraet slukker og genstarter, og den proces virker unødigt omstændig, så her bør Jabra måske komme med en opdatering.

Med et kamera i den kvalitet, mobilitet og med mulighed for at montere det på stativ, vil det være oplagt at bruge det til f.eks. at lave optagelser på computeren, hvis man producerer indhold. Vi prøvede at lave optagelser med Streamlabs. Men her spillede de to systemer ikke sammen. Når vi tændte for kameraets mikrofon, stoppede videofunktionen med at virke, hvilket ikke er optimalt, for så er man tvunget til at have en ekstern mikrofon med. Vi prøvede dog kun med Streamlabs, så måske fungerer det fint med andre apps til videooptagelse.

Det er også muligt at lave to forskellige presets, så du nemt kan skifte imellem to kamera-indstillinger for zoom og placering. Du kan for eksempel have et preset, hvor du står foran kameraet i et totalbillede, og et andet preset, hvor kameraet er zoomet ind på dit ansigt. Du kan så skifte imellem de to perspektiver i Jabra Direct-app'en. Det er en god funktion, selv om vi godt kunne have tænkt os at kunne lave flere presets.

Generelt set er billedkvaliteten høj, og hvis man bruger interne mikrofon, så er det et udmærket setup. Bruger man en ekstern mikrofon, så blive kvaliteten virkelig god.

Jabra Panacast 20 (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe Panacast 20

Køb det, hvis..

Du vil have et virkelig mobilt webcam

Det flade design og det smarte etui, gør det virkelig nemt at have Panacast 20 med i tasken. Det er super velegnet til den mobile medarbejder, der skal være klar til online møder.

Du har brug for høj billedkvalitet

4K video ser bare bedre ud, og Panacast 20 leverer virkelig høj billedkvalitet til dine online møder.

Du vil have et kamera, der er nemt at bruge

Jabra Direct-app'en er nemt at bruge, og det samme gælder kameraet. Det fungerer så snart du forbinder det til computeren, uden at du behøver at pille ved indstillingerne. Men hvis du vil, kan du nemt justere de forskellige muligheder i den medfølgende app.

Køb det ikke, hvis...

Du vil have et billigt webcam

Jabra Panacast 20 er rettet imod business-brugere, så prisen er i den høje ende. Du får lækker aluminium og flot design sammen med den gode kvalitet, men du er du på budget, kan du sagtens finde et billigere webcam derude.

Du vil have sprød lyd

Lydkvaliteten matcher ikke billedkvaliteten, så hvis du har behov for den bedste lyd, uden brug af ekstern mikrofon, bør du finde noget andet.

Du er indholdsskaber og vil lave optagelser

Selv om kameraet leverer video i 4K kvalitet, så fungerer det ikke optimalt med alle tredjepart apps til videooptagelse/streaming på computeren.