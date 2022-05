Google Docs crasher, hvis du gentager dette ord

Har du nogensinde prøvet at sidde foran skærmen og stirre på et tomt Google Docs-dokument, fordi det er svært at få taget hul på opgaven og komme i gang? Uanset om det er et essay, en arbejdsopgave eller en nyhedsartikel, har du måske tastet tilfældige ord i et forsøg på at få skriveprocessen i gang.

Det viser sig, at Google har opdaget en pinlig fejl i sin tekstbehandlingssoftware, som gør, at Google Docs crasher, hvis du skriver et specifikt og meget almindeligt engelsk ord gentagne gange.

Ifølge Googles supportsider crasher programmet, hvis du skriver ordet "And" gentagne gange i begyndelsen af et dokument.

Google Docs crasher

Fejlen blev opdaget af Pat Needham, som har skrevet et opslag i forummet Hjælp til Google Docs-editorer. Han fandt ud af, at Google Docs crasher, hvis man skriver "And. And. And. And. And." i et nyt dokument.

Google Docs kommer med sin sædvanlige fejlmeddelelse "Noget gik galt" og en pop-up om, at den "ikke kunne indlæse filen". Genindlæsning af dokumentet gav samme resultat, og brugeren var nødt til helt at afslutte Google Docs.

Needham fortæller, at problemet opstod i Googles Chrome-browseren og at resultatet var det samme med 3 forskellige Google-konti (personlig, G Suite Basic og muligvis Enterprise).

En Google-medarbejder svarede på Needhams opslag og sagde, at virksomheden var klar over problemet, og at de i øjeblikket arbejder på en løsning. "Tak, fordi du opdagede dette problem og deler det med os. Vi holder dig opdateret!" skrev medarbejderen.

Da vi forsøgte at fremprovokere fejlen, så det ud til, at problemet var løst, så nu kan du desværre ikke længere bruge den undskyldning.

Pudsigt nok opstod problemet ikke længe efter, at Google Docs udrullede en række nye skrivehjælpefunktioner som bl.a. forslag til synonymer og sætningsstrukturer, der skal være med til at hjælpe brugerne med at forbedre kvaliteten af deres skrivning.

Tjenesten vil også markere "upassende" sprog og situationer, hvor det muligvis er bedre for brugeren at bruge aktive snarere end passive sætninger.

Via Engadget