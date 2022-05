Tinder-ejer sagsøger Google

Moderselskabet til den populære datingapp Tinder, Match Group, har sagsøgt techgiganten Google over et krav i forbindelse med sidstnævntes appstore, Google Play. Det oplyser Match Group i en pressemeddelelse.

Match Group er utilfredse med, at Google kræver, at betalinger for eksempelvis et Tinder-abonnement skal ske gennem Google Play. Ifølge pressemeddelelsen tager Google et honorar på 15 pct.på hvert abonnement og op til 30 pct. på engangskøb i appen.

Og hvis Match Group fortsat vil tilbyde deres apps i Google Play, må de altså ikke flytte deres betalingssystem over i deres egen app. Google Play er den dominerende appstore på androidtelefoner.

”For ti år siden var Match Group Googles samarbejdspartner. Vi er nu dets gidsel,” påstår Match Group i søgsmålet.

Ifølge søgsmålet blev Match Group lokket på Google Play med løfter om, at brugere selv kunne bestemme, om de ville betale i Google Play eller på Match Groups datingapps.

”Tidligere på året var jeg håbefuld, da Google luftede idéen om brugerens eget valg. Jeg var håbefuld for, at de ville føre an til et mere retfærdigt Google Play.”

”Desværre har deres krav frataget brugeren dets valg,” siger Match Groups adm. direktør, Shar Dubey.

Ifølge hende må retten erkende, at Google Play er den eneste pålidelige distributionsplatform for apps på androidtelefoner.

På androidtelefoner kan man imidlertid godt hente apps fra nettet, som man kan installere på sin smartphone, men det argument holder ifølge Shar Dubey ikke.

”De (Google, red.) lader som om, at appudviklere sagtens kan nå ud til forbrugerne på Android ad andre veje.”

”Det svarer lidt til at sige, at man ikke behøves at tage elevatoren til 60. sal, for man kan jo altid klatre op langs siden af bygningen. Det holder ikke,” siger hun.

Match Group er verdens største ejer af datingapps. Ud over Tinder driver selskabet apps som OkCupid, Match og Hinge. Det skriver MediaWatch.