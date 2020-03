5 gode tips til indretning af dit hjemmekontor

Med en eskalerende global coronaepidemi er hjemmearbejdet gået hjem og er blevet noget af det mest naturlige. Vi vil derfor gerne hjælpe lidt på vej, og gøre dette nemmere at tage springet fra kontoret til hjemmekontoret. Dertil har vi lavet en checkliste med fem trin, som du bør gå igennem, når du første gang skal opsætte dig hjemmekontor.

Det er ikke altid lige let at arbejde hjemmefra, og du vil nok spørge dig selv: ”hvordan får jeg overhovedet lavet en hel dags arbejde?” Du skal være i den rette ”zone” for at være produktiv, effektiv og glem ikke glad. Det er måske nærliggende at smide sig på sofaen med laptoppen i skødet, men det er ikke den ideelle løsning.

Nej, du skal hellere indrette et ekstra værelse til hjemmekontor. Du har ikke brug for meget plads. Hvordan du indretter pladsen har dog stor betydning for din produktivitet.

Ikke alle har dog den luksus, at et værelse står tomt og klart til at agere hjemmearbejdsplads. Det er der også en løsning på. Det handler om at skabe et ”rum” som er dedikeret til arbejde, som du kan kalde din arbejdsstation – om det så er køkkenbordet eller lignende, bør du gøre indsats, for at lave det om til et godt arbejdsområde. Sørg for at din plads bliver en produktiv zone.

Med det på plads, kan vi nu give os i kast med vores liste:

1. Lokale

Vi vil alle have mere plads, men heldigvis kræver det ikke ret meget at indrette et hjemmekontor. Det vigtigste er dit arbejdsområde, som betyder rimeligt med skrivebordsplads. Du bør kunne bruge de fleste borde, køb evt. noget billigt i IKEA, eller gå hele vejen og investér i en dyr ergonomisk korrekt løsning. Kommer du til at arbejde hjemme meget af tiden fremover, giver det mere mening at ofre lidt ekstra. Overvej eventuelt brugtmarkedet eller diverse kontorlagre, som kan have gode tilbud på ergonomiske kontormøbler i alle størrelser og former. Overvej også om du kun skal sidde eller om du måske kunne have fordel af et hæve/sænke-bord, som muliggør stående arbejde. Et bord der kan hæves og sænkes efter behov giver alsidighed i hverdagen og arbejdsstillingerne, hvilket kun er endnu vigtigere, når du arbejder hjemmefra og måske ikke kommer så meget ud.

2. Siddeplads

Dit næste mål på hjemmekontorstjeklisten gør være en god skrivebordsstol. Det kan her være nærliggende at snuppe enhver gammel stor, som ikke lige er i brug, men dette er ikke kun skridt for din ryg, men kan også påvirke din produktivitet. Du skal naturligvis sidde behageligt, så det er en god idé at se stolen som et stykke værktøj, som du bør ofre noget ekstra på. Du kommer til at sidde mange timer og dage på den, når du arbejder hjemmefra, så du skal sidde ordenligt. Stolen skal kunne justeres i højden, ligesom ryglæn skal kunne justeres op og ned, frem og tilbage. Det er vigtigt at især din lænd understøttes, så du ikke får ondt i ryggen.

Ud over at sidde behageligt bør du også overveje hvilket udstyr der ellers påvirker dit velbefindende. Har du en desktop PC bær du også overveje en god skærm. Det kan tænkes, at du får behov for mere end én, men tænk først over om den du vælger er stor nok. Bruger du en laptop, kan det være værd at købe en speciel holder til denne, som får skærmen op i højden og forbedrer din arbejdsposition.

3. Netværksforbindelse

Takket være vores smartphones, tablets og laptops er vi vant til at være online overalt. Med hjemmekontoret skal vi dog tænke i lidt anderledes baner. Vi har brug for en stabil internetforbindelse, men den dækker ikke nødvendigvis ordentligt i det lokale, som du nu indretter til kontor. Bor du i et lillle hus eller lejlighed, bør din signalet fra din Wi-Fi router kunne dække, men har du et større hjem, kan det være sværere at nå ud i alle krogene. Her kan det med fordel anbefales at investere i et Mesh-system, som giver dig flere hotspots rundt omkring i hjemmet, hvilket igen øger dækningen af dit Wi-Fi.

En helt anden løsning kunne være mobilt bredbånd, som efterhånden fås hos de fleste teleoperatører.

4. Hardware og software

Dit hjemmekontor bliver også base for al den hardware, som skal sikre din produktivitet og i sidste ende indkomst. Husk at regne forlængerledninger og stikdåser til skærm, laptop og lignende med i budgettet, hvis du ikke allerede har den slags hjemme. Det er måske en lille ting, men kabelrod er fast inventar i ethvert hjemmekontor. Det er ligeledes vigtigt med god belysning, så du ikke overanstrenger dine øjne.

En printer står næppe øverst på din ønskeseddel, men kan stadig være nødvendigt i ny og næ. Heldigvis domineres markedet efterhånden af emails, digitale dokumenter såsom PDF-filer og lignende. Selv en meget billig printer kan dog være bedre end ingen printer, hvis du i en snæver vending har behov for at udskrive et enkelt ark papir. Hvad angår emails og PDF-filer bør du have den rigtige og lovlige software på plads for at forblive produktiv.

Har du et stramt budget, kan du overveje nogle af de mange gratis alternativer til Microsoft Office og Adobe Creative Cloud.

5. Dig selv

I al forberedelsen kan du let glemme dig selv. Tænk over hvad du kan lide ved et normalt kontormiljø og forsøg at genskabe det derhjemme. Dit hjemmekontor vil ganske vist mangle noget så jordnært som fysiske kolleger, men der er ingen grund til, at du skal mangle en ordentlig kaffemaskine eller sågar en vandkøler. Når du først er oppe at køre med frisk kaffe, frugt og frokostordning, bliver du også langt mere produktiv. Overfor venner og familie vil du desuden syne mere seriøs i din tilgang til hele ideen om et hjemmekontor. Husk for øvrigt lige at tage et slips på, inden du svarer på de ugentlige videomøder med kontoret.