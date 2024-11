Black Friday kan være sidste chance for at købe et billigt Fitbit-ur

Black Friday 2024 (Image credit: Future) Hvis du vil se alle de bedste rabatter og tilbud fra dette års Black Friday, så tjek vores hovedartikel, hvor vi løbende samler de bedste tilbud fra dette års store udsalg.

De De bedste Black Friday-tilbud iomfatter ofte store rabatter på smartwatches og fitnessarmbånd. Med en bred vifte af produkter til både iPhone- og Android-brugere, med modeller, der passer til alle behov og budgetter, vil tilbuddene på Garmins, Galaxy Watches, Apple Watches, Fitbits og andre smartwatches strømme ind under udsalget.

Men for én bestemt serie af smartwatches kan Black Friday 2024 være en afgørende og sidste chance for rabatter af én vigtig grund. Nogle af de tidlige Black Friday-tilbud på Fitbit er allerede gået live, og flere forventes at følge, men tidligere i år bekræftede Google (Fitbits moderselskab), at de stille og roligt vil udfase Fitbit Sense og Fitbit Versa.

Dermed er det altså ved at være slut med Fitbit-smartwatches. Det har været tydeligt længe, at Google ikke har brugt kræfter på at udvikle Fitbit-enheder, siden de købte Fitbit. Det giver heller ikke meget mening, for Googles sortiment er ikke stort nok til både Versa, Sense og deres egen Pixel Watch-serie. Men Fitbit-smartwatches er populære som smartwatches. De var nogle af de første på markedet, og har haft masser af trofaste kunder igennem årene.

Siden nyheden har vi også set, at Google har lukket Fitbit.com og flyttede alle produkter til Google Store. For nylig er selv Fitbits X-konto (tidligere Twitter) blevet lukket ned, og deres sociale medier er blevet flyttet til @MadeByGoogle i stedet.

Afslutningen på en æra

Så hvis du er en dedikeret Fitbit-bruger, eller hvis du har overvejet at købe et Versa- eller Sense-smartwatch, kan Black Friday 2024 virkelig være allersidste chance for at få en stor rabat på disse modeller. Med Googles beslutning om at udfase dem til fordel for Pixel Watch er det kun et spørgsmål om tid, før de stille og roligt forsvinder fra online-hylderne.

Både Fitbit Versa 4 og Fitbit Sense 2 er allerede nogle år gamle. Så hvis du finder et godt tilbud på en af disse modeller, kan det meget vel være din sidste chance for at købe en til en god pris. Hvis du venter for længe, kan de begynde at blive udsolgt, og priserne kan endda begynde at stige.

Dette gælder selvfølgelig ikke for andre Fitbit-modeller, som Google beholder i sit sortiment. Virksomheden har tidligere meddelt, at de er engageret i Fitbit og deres kunder og siger, at vi »fortsat vil se nye produkter og innovationer fra Fitbit«. Disse innovationer vil bare ikke være smartwatches, mens fitnessarmbånd som Charge og Inspire sandsynligvis vil eksistere et stykke tid endnu.

Skal du købe en Fitbit på Black Friday?

Hvis du overvejer et Fitbit Sense 2 eller et Versa 4, er prisen den største fordel. De er betydeligt billigere end Pixel Watch og andre Wear OS-muligheder, og vi har set begge modeller falde til priser helt ned til henholdsvis 1.600 og 1.300 kroner, hvilket gør dem til nogle ret billige Android-ure på smartwatch-markedet.

Du finder næppe et Pixel Watch til den pris under Black Friday. Så hvis du ønsker et smartwatch uden at betale en formue er Fitbit måske eg godt valg for dig. Selvom de er et par år gamle og på vej ud, vil de være et godt køb for dem, der kan finde dem til en god pris.

Fitbits smartwatches har måske ikke de mere avancerede funktioner, som du får med Pixel Watch-serien, men de er perfekte til begyndere eller til dem, der bare vil have et billigt fitness-ur med en skærm. Men hvis du vil have mere avancerede løbefunktioner, dybere fitnessindsigt eller Pixel Watch-urets førsteklasses design, kan det være værd at investere i et af disse i stedet.

Bare husk, at hvis du ser et godt tilbud på Fitbit Sense eller Fitbit Versa denne Black Friday, kan det meget vel være din sidste chance for at købe et til en nedsat pris.