10 tips: Sådan får du mest ud af Black Friday 2020

Black Friday har indtaget hele verden, og til trods for coronaens indtog, bliver 2020 ikke anderledes. Den amerikansk inspirerede shopping-dag falder i år 27. november. Cyber Monday følger et par dage efter, den 30. november.

Der er ikke den store forskel på de to dage, men Black Friday er traditionelt den største af alle tilbudsdage på året.

Hos mange forhandlere er det ikke kun en enkelt dag, men derimod hele ugen, (23. - 29. november), hvor nogle tilbud er forbeholdt til fredagen.

Med så mange muligheder kan det være svært at bevare overblikket. Frygt ej! Med de her tips kommer du godt gennem det store tilbudsræs.

2. Lav en ønskeliste til Black Friday

Listen skal ikke nødvendigvis være super konkret, men det er godt med et overblik over, hvad du skal være på udkig efter i perioden omkring Black Friday. Måske går du og drømmer om den nye iPhone 12 eller PS5, der kommer i butikkerne bare otte dage før Black Friday?

Nogle webshops giver dig mulighed for at oprette ønskelister. Vi anbefaler dog, at du selv laver den, så ikke du binder dig til bestemte forhandlere.

(Image credit: Future)

3. Black Friday er blevet til Black Week

Black Friday startede som en enkelt dag. Nu er det flere steder forlænget til hele ugen - Black Week. Det giver dig bedre tid til at finde de gode tilbud, men der bliver også flere tilbud du skal forholde dig til.

Selvom mange forhandlere har tilbud i en uge, kan du sagtens risikere, at de bedste først kommer natten til fredag.

4. Overvej at vente til Cyber Monday

Skal du satse på Black Friday eller Cyber Monday? Det afhænger af, hvad du vil købe. Priserne på elektronik og hvidevarer kommer typisk endnu længere ned på Cyber Monday, mens eksempelvis tilbud på tøj er bedst på Black Friday.

Med i planlægningen hører så også, at udvalget ofte er mindre på Cyber Monday, fordi der er solgt en hel masse i løbet af Black Week.

5. Opret konti i god tid

For nogle år tilbage var Black Friday kun en enkelt dag. Der er selvfølgelig ikke kommet flere fredage på en uge, men flere webshops holder Black Week. Godt nok har du fået flere dage til at gøre de gode køb. Men der er stadig rift om de allerbedste tilbud. Så meget at hvert minut tæller.

Derfor bør du sørge for at oprette brugere på de webshops, du har en forventning om at komme til at bruge. På den måde slipper du for at bruge dyrebare minutter på at skrive navn, adresse osv.

Hvis du har en konto i forvejen, kan du tjekke om oplysningerne stadig stemmer.

Black Friday-nyhedsbreve er blevet ret almindelige. Tilmeld dig dem, hvis du vil have besked om tilbud før andre.

6. Lav research på forhånd

Når man føler sig presset, kan man nemt komme til at træffe uovervejede beslutninger. Det er sjældent godt. Heller ikke på Black Friday.

Så brug noget tid på at finde ud af, ikke bare hvilke typer af produkter, du går efter, men også hvad de skal kunne. Det er vigtigere end at lægge sig fast på et bestemt modelnummer. Ved at være godt forberedt på hvilke krav du har, og ikke bare kigge på produktnavne og modelnumre kan du finde fremragende tilbud, der løser dit behov.

Det kan være noget af en jungle. Heldigvis er der inspiration at hente i vores mange købsguides.

7. Lav et budget - og hold dig til det

Impulskøb kan blive dyre - også selvom der er masser af gode tilbud. En del af dit overblik bør dreje sig om penge: Hvor mange har du råd til at bruge på Black Friday og Cyber Monday-tilbud

Lav et budget og hold det. Spar gerne op inden, hvis det kan lade sig gøre.

Nogle forhandlere tilbyder rentefrie afdragsordninger. Det kan være værd at overveje, hvis du finder et tilbud med en kæmpe besparelse, men ikke kan betale hele beløbet på én gang.

Bare husk: Det er december lige om lidt - og den skulle du jo også helst have råd til.

8. Stå tidligt op eller gå sent i seng

Er du A eller B-menneske? Så skal du nok gå sent i seng natten til fredag eller stå tidligt op. Godt nok er der flere og flere tilbud i løbet af hele ugen op til Black Friday, men selve fredagen er stadig den største dag, og mange forhandlere afslører tilbuddene kl. 00:01.

Her gælder det som om at være hurtig på aftrækkeren. De bedste tilbud kan blive udsolgt i løbet af få minutter. Det sker dog også, at presset på bestemte websites bliver så stort, at de simpelthen går ned. For at undgå det, venter nogle forhandlere med deres tilbud til de tidlige morgentimer.

9. Pas på svindere

Danske dankort er rødglødende på Black Friday og Cyber Monday. Det har udspekulerede kriminelle desværre også opdaget, så de vil måske forsøge at franarre dig dine surt tjente penge.

Hold godt øje - især med mails og sociale medier: Ser det ud til at komme fra en troværdig afsender? Er det skrevet på perfekt dansk uden sproglige og grammatiske fejl?

Husk ikke at afgive oplysninger omkring dit NemID og betal altid med kort eller MobilePay. På den måde kan du lave en indsigelse, hvis noget går galt og få dine penge tilbage. Og så er der selvfølgelig den gode gamle regel: Hvis noget virker for godt til at være sandt, er det formentlig fup og fidus.

(Image credit: Sony)

10. Er du efter en spillekonstol? Kig efter bundles

Der kommer til at blive solgt rigtig mange spillekonsoller i år med både den nye Xbox og PS5 i butikkerne før Black Friday. Det er nok for optimistisk at håbe på kæmpeudsalg af de to nye kæmper i konsolkrigen.

Men det vil formentlig betyde gode priser på de lidt ældre udgaver af Xbox og Playstation; især hvis du kigger efter budles, hvor du både får selve konsollen og et eller flere spil.

