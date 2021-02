Philips in-ear sports-øretelefoner - til halv pris

Nu kan du optimere din træning - og samtidig barbere halvdelen af prisen - med disse trådløse in-ear sports-øretelefoner fra Philips, som du lige nu kan købe hos Proshop.

Uanset hvor hårdt du træner, bliver disse sportshovedtelefoner, hvor de skal. Fleksible vingespidser sørger for at sidde godt fast i kanten af øret. Udskiftelige ørepuder af gummi i small, medium og large sikrer, at du kan finde den perfekte in-ear-pasform.

De brugervenlige knapper gør det muligt at sætte afspilningslisten på pause og modtage opkald uden at røre ved din smartphone. Hovedtelefonerne er klar til at parre, i det øjeblik du aktiverer Bluetooth. Når de er parret, husker hovedtelefonerne den sidste enhed, de blev parret med.

Akustiske neodymdrivere, der er perfekt tunede, giver detaljeret lyd og kraftig bas. Du skal blot trykke på øreproppen for at sætte din afspilningsliste på pause og modtage opkald – alt sammen uden at røre ved din smartphone.

Disse sportshovedtelefoner har en IPX5-gennemblødningsklassificering, hvilket betyder, at de er modstandsdygtige over for langvarig gennemblødning. Sved kraftigt, træn i regnvejr, eller hav dem på brusebadet.

Smid et fuldt opladet etui i træningstasken, og få op til 24 timers spilletid.

Køb dem lige nu til halv pris hos Proshop.