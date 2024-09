Google har lanceret ny skærmteknologi med Pixel 9-serien

Hvis du har læst vores anmeldelse af Google Pixel 9, vil du vide, at vi allerede er meget imponerede over Googles nye flagskibstelefon, men vi hører stadig om nye funktioner, som enheden har at byde på - herunder Adaptive Touch-teknologi på skærmen.

Hvis du går ind i skærmsektionen i indstillingerne, er der en ny Adaptive Touch-mulighed i menuen for berøringsfølsomhed (via Android Authority). Når den er aktiveret, »justeres touchskærmens følsomhed automatisk i forhold til dine omgivelser, aktiviteter og skærmbeskyttelse« ifølge den officielle beskrivelse.

Og det opsummerer det ret godt: Adaptive Touch gør det nemmere at bruge skærmen, hvis du har våde fingre, hvis du bruger en skærmbeskyttelse, eller hvis du f.eks. har handsker på. Det ser ud til, at funktionen er aktiveret som standard på Pixel 9, Pixel 9 Pro og Pixel 9 Pro XL.

Tilbage i marts kom der rygter om, at Adaptive Touch var på vej til Pixel 9-enhederne i form af en kode, der var skjult i en betaversion af Android 14. Nu ser det ud til, at koden er live og aktiveret.

Der er mere på vej

Pixel 9 Pro. (Image credit: Peter Hoffmann)

Google har ikke officielt sagt noget om Adaptive Touch, men det er måske ikke så overraskende: De havde en masse information at komme med under deres Made by Google 2024-event for et par uger siden, hvor Pixel 9-serien blev afsløret.

Det ser ud til, at funktionen kræver en form for hardwaresupport, da der ikke er noget tegn på Adaptive Touch på de ældre Google Pixel 8-telefoner. Hvis det er noget, du tror, du vil finde nyttigt, skal du overveje at opgradere til 2024-telefonerne - Pixel 9 har en startpris på 6.999 kroner.

Selvom forbedringer af skærmene ikke formelt blev annonceret ved lanceringen af Pixel 9, er de vigtige funktioner, der gør telefonerne endnu mere attraktive at købe - og oven i disse får du selvfølgelig også en masse andre nye funktioner, herunder en lang liste af AI-tricks.

