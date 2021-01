De bedste tilbud på fitness-gadgets

I starten af et nyt år kan du have nok så mange ambitioner om, at det her skal være året, hvor du kommer i bedre form, spiser sundere og i det hele taget bare får en sundere livsstil. Det strander hvis du alt for ofte lader dig lokke af sofaens tilsyneladende magnetiske tiltrækning.

Også her er teknologien din ven, der kan hjælpe med alt fra den manglende motivation til at spore fremskridt. Den kan være forskellen på om du når dit nytårsfortsæt eller ej, så der er alle mulige gode grunde til at være på udkig efter fitness-gadgets netop nu. For at du kan spare tid og besvær, har vi her samlet nogle af de bedste tilbud på alt det, der kan hjælpe dig i gang i det nye år:

Til dig, der går ture

Til løberen

Smartwatches

Til svømmeren

Til cyklisten

Hvilke former for motion og sport dyrker du?

Der er rigtig mange smartwatches, aktivitetsarmbånd osv. at vælge imellem. Inden du beslutter dig for, hvad du vil købe, bør du overveje hvilke former for motion og sport, du dyrker nu eller forestiller dig at begynde på i fremtiden. Skriv gerne en liste. Listen kan du så bruge som stifinder i junglen med fitness-gadgets. Det kræver en forklaring:

Alle ure, armbånd osv. har funktioner, der egner sig til forskellige typer af motion og sport. Jo flere funktioner, desto højere pris, sådan helt generelt. Og der er ingen grund til at betale for funktioner og muligheder, du aldrig får brug for.

Består din motion af gåture, kan du formentlig klare dig med et simpelt armbånd, der kan vise antal skridt og kalorieforbrænding. Svømmer du, skal du bruge noget, der kan tåle vand. Løber du altid på løbebånd er det ikke nødvendigvis et must med indbygget GPS, men tager du også løbeture ude, kan det være godt at have med.

Mobilen med eller ej?

Langt det meste udstyr kobles sammen med din mobil, så du kan se hvor meget og hvor langt du har bevæget dig, om du har slået egne rekorder, været mere aktiv i dag end i går og meget andet. Hvis du helst vil lade mobilen blive hjemme, når du dyrker motion, skal du være opmærksom på det når du træffer dit valg. Så skal du nemlig vælge en enhed, som ikke er afhængig af din smartphone for at kunne fortælle dig hvordan det går.

Ur eller armbånd?

Rigtig mange smartwatches har grundlæggende fitness-funktioner. Og nogle er mere avancerede. Fordelen ved at vælge et ur er, at du altid har det på armen; til gengæld er det ofte dyrere end et armbånd. Vær også opmærksom på, at ure selvfølgelig bruger mere strøm

GPS

Egentlig kan det udtrykkes kort: Dyrker du altid motion i et fitnesscenter, har så sikkert ikke så meget at bruge en indbygget GPS til. Træner du af og til eller altid i naturen, kan det være en rigtig god ide med GPS. Så kan du få et præcist overblik over ruter, afstande og meget andet.

Søvn

Som et led i en sund livsstil er det vigtigt at sove godt. Nogle fitness-enheder bruger forskellige sensorer til at overvåge din søvn. Resultatet er ikke altid lige pålideligt og brugbart, men det kan give en indikation om dit søvnmønster.

Målsætninger

Det er altid godt at sætte sig mål for det, man vil opnå. Ikke bare ved at fortælle det til familie og venner, men også ved at indstille det i ure og armbånd. På den måde kan du eksempelvis få en pushbesked på mobilen eller en vibration i armbåndet, når du ikke har opfyldt målsætningen - omvendt kan du få besked, når du har opnået målet.