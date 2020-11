Fitbit: Bedste Black Friday-priser og tilbud

I takt med at fitness-trackere blev udviklet med flere og flere funktioner, blev det mere almindeligt at have om håndleddet. Det er en gadget, der ikke længere er forbeholdt tech-begejstrede sundhedsfanatikere. Også danskere med et mere afslappet forhold til den daglige træning har taget dem til sig.

Som en af verdens største producenter af wearables, har amerikanske Fitbit været med hele vejen. Der er kommet rigtig mange Fitbit-produkter på gaden, så her får du et overblik over nogle af de bedste priser på de mest populære produkter i øjeblikket - nemlig Fitbit Charge 4, Fitbit Charge 3 og Fitbit Versa 2.

Fitbit Charge 4: Et fabelagtigt produkt til prisen

Fitbit Charge 4

Den bedste fitness-tracker fra Fitbit lige nu - og en af de bedste på markedet i det hele taget. Du får indbygget GPS, forskellige aktivitetsmålere og helt op til en uges batteritid

Fitbit Charge 3: Til dig, der kan leve uden GPS

Fitbit Charge 3

Her får du mange af de samme funktioner som topmodellen ovenfor, men ingen GPS og batteritiden er en anelse dårligere. Til gengæld er det nogle hundrede kroner billigere.

Fitbit Versa 2: Til dig, der vil have flere muligheder

Fitbit Versa 2

Der er ingen indbygget GPS. Derimod kan du bruge apps fra en del andre producenter, der giver dig mere frihed over hvordan du vil bruge fitness-trackeren.

Fitness-tracker eller smartwatch?

Det er slet ikke alle Fitbit-produkter, der egner sig som smartwatch. Men de fleste moderne smartwatch er på den anden side habile fitness-trackere. Hvad skal du så vælge? Det afhænger af dit behov. Vil du have din smartphones funktioner lige ved hånden, passer et egentligt smartwatch nok bedst til dig. Vil du derimod gerne slippe for mobilens konstante notifikationer, bør du formentlig vælge en fitness-tracker med indbygget GPS, så du ikke behøver tage mobilen med på løbeturen.

Fitbit har i øvrigt lavet flere ure. Det bedste er Fitbit Sense Er du Apple-fan er Apple Watch 6 selvfølgelig en seriøs overvejelse værd.

Naturen eller fitnesscenteret?

I forhold til hvilke funktioner, du bør gå efter skal du tænke på dine træningsvaner: hvad plejer du at træne? Hvor? Hvor længe? Foregår træningen i et fitnesscenter, behøver du ikke nødvendigvis indbygget GPS. Hvis du løber eller cykler, kan det være praktisk at bruge GPS til at holde styr på ruterne - og så er det bare noget nemmere, hvis du ikke er afhængig af din mobil.

Svømmer du, skal du selvfølgelig holde øje med vandtætheden. Tager du altid fitness-trackeren af under bruseren, betyder vandtætheden ikke så meget.