Windows 11 udgivelsesdato, funktioner og alt andet du skal vide

Windows 11 er nu officielt med et nyt udseende og meget mere, efter at det blev afsløret ved Microsofts store event den 24. juni. Dog var det nye udseende og det nye navn allerede afsløret før det, men vi fik endelig lov til at se alt officielt, da Insider Build'et blev frigivet kort efter.

Der er stadig en vis forvirring omkring systemkravene til Windows 11 på din PC, primært på grund af en komponent kaldet TPM. Men det ser ud til, at Microsoft er ved at undersøge dette. Med det i baghovedet er her alt, hvad vi ved om udgivelsesdatoen, de nye funktioner og meget mere til Windows 11.

Nogle links i denne artikel henviser til artikler på engelsk. Vi arbejder løbende på at lave danske versioner af disse.

Til sagen

Windows 11 udgivelsesdato

Microsoft siger, at Windows 11 vil blive udgivet "i juletiden" - altså sandsynligvis engang mellem slutningen af november og jul. Der vil også komme en årlig opdatering af det nye styresystem i lighed med Apples indsats med macOS.

Microsoft frigav et værktøj, der gjorde det muligt at se, om din stationære PC eller bærbare computer vil kunne køre Windows 11. Men det blev bekræftet, at det var fejlbehæftet og gav fejlagtige resultater for maskiner, der ikke ville have problemer med at køre opdateringen. Der er imidlertid blevet frigivet et andet værktøj, som giver dig meget klarere detaljer for, hvor egnet din PC er.

Lige nu ser det ud som om, at Microsoft antyder en udgivelse af Windows 11 til oktober. Utallige screenshots har datoen 20. oktober, sammen med beskeder, der fortæller, hvor mange glæder sig til at "skrue op d. 11. i oktober!".

(Image credit: TechRadar)

Sådan downloader du Windows 11

Nu hvor Microsoft har frigivet testbygningen med navnet 22000.51 til Windows Insiders på udvikler- eller betaplan, har vi en guide til, hvordan du downloader den. Inden du gør det, er det dog bedst at sørge for, at din PC er tilmeldt Microsofts Insider Program, så længe den opfylder kravene. Vær dog opmærksom på, at vi kun anbefaler at køre den på en PC, der ikke er din hovedmaskine, da der er masser af små problemer indtil videre.

(Image credit: Future)

Minimum specifikationer

Der har været en del diskussion om, hvilke enheder der er berettiget til Windows 11. Uanset TPM-kravet spekulerer andre på, om de snart skal se at opgradere deres PC eller bærbare computer. Indtil videre har Microsoft offentliggjort kravene til opdateringen, men de kan ændres, efterhånden som vi nærmer os udgivelsen. Virksomheden tager også løbende imod feedback.

Processor: 1 gigahertz (GHz) eller hurtigere med mindst to kerner på en kompatibel 64-bit processor eller SoC

1 gigahertz (GHz) eller hurtigere med mindst to kerner på en kompatibel 64-bit processor eller SoC RAM: 4GB

4GB Lagerplads: 64GB

64GB System Firmware: UEFI, Secure Boot capable

UEFI, Secure Boot capable TPM: Trusted Platform Module 2.0

Trusted Platform Module 2.0 Grafikkort: DirectX 12 eller senere med WDDM 2.0 driver

DirectX 12 eller senere med WDDM 2.0 driver Display: 720p, 8 bit pr. farvekanal, mindst 9 tommer diagonal

720p, 8 bit pr. farvekanal, mindst 9 tommer diagonal Internetforbindelse og Microsoft-konto: Windows 11 Home kræver en aktiv internetforbindelse og en Microsoft-konto for at gennemføre den første installation af operativsystemet ved første brug, eller når du skifter en enhed ud af Windows 11 Home i S-tilstand.

Hvad koster Windows 11?

Windows 11 vil være en gratis opdatering for eksisterende Windows-brugere - du skal være online for at downloade, installere og aktivere Home-versioner, og du skal have en Microsoft-konto, når du installerer den eller opgraderer din PC eller tablet.

Indtil videre har Microsoft frigivet hardwarekravene til Windows 11, men der er forvirring omkring TPM (Trusted Platform Module), og om virksomheden presser hårdt på med at overskride minimumsgrænsen for, hvilke enheder der er berettiget til at blive opdateret til den nye version. Vi har en praktisk forklaring til dig, der går i dybden med TPM, men hardwareleverandørerne kan stadig tilbyde nye maskiner med Windows 11, der ikke behøver dette krav, omend der er god grund til det.

(Image credit: Microsoft)

Windows 11 funktioner

Der er forbedringer over hele linjen i Windows 11, og Microsoft lover, at opdateringerne vil være 40 % mindre, og fremhæver Windows 11 som "den mest sikre version til dato". Opgavebjælken er optimeret til touch- og musekomponenter og er nu omdøbt til dock. Der er også nye multitasking-funktioner takket være en funktion kaldet Snap Layouts, som gør det muligt at arrangere flere vinduer på skærmen, ikke bare side om side, men i kolonner, sektioner og meget mere.

En anden funktion er Snap Groups, hvor du kan gå tilbage til tidligere snappede vinduer fra dock'en, så du f.eks. kan gå til din e-mail-app, Edge-browservinduer eller andet uden at skulle snappe dem tilbage til den tidligere visning igen. Der er også forbedret understøttelse af flere skærme, så når du tilslutter en ekstern skærm igen, husker Windows 11 de tidligere positioner for de vinduer, der var på den pågældende skærm.

(Image credit: Microsoft)

Teams er også integreret i dock'en, så du nemt kan deltage i møder og familieopkald. Dette ligner den første antydning af, at Skype forsvinder fra Windows, især med Skype-lydene, der kunne høres i demoen, når der kom et opkald ind.

Microsoft Store får endelig et nyt design med bedre kurateret indhold og bedre muligheder for at administrere dine købte programmer, f.eks. ved at spejle dem på dit fjernsyn. Apps som Disney+, Adobe Creative Cloud, Pinterest og flere er allerede klar i denne redesignede butik til Windows 11. WPA-, EWP- og Win32-apps er nu alle i Microsoft Store. Hvis en udvikler har en commerce engine, kan han/hun beholde 100 % af indtægterne fra Microsoft Store.

Android-apps er også klar til Windows 11 og kan findes i Microsoft Store via Amazon App Store. Det betyder, at du kan downloade TikTok og meget mere, så du kan bruge dem på din PC eller tablet. Den nye butik åbner muligheder for, at andre applikationer kan komme til Windows 11, selv Apples iMessage, som kan følge iTunes og Safari.

(Image credit: Microsoft)

Det nye udseende

En af de største ændringer, som brugerne vil bemærke, er, at Start-menuen er flyttet til midten af skærmen. Den er nu "cloud-drevet", så den ændrer sig dynamisk afhængigt af tidspunktet på dagen og det indhold, du arbejder med. Light Mode og Dark Mode er officielle, med afrundede hjørner og et ensartet design i hele styresystemet, og der er også farverige baggrunde at vælge imellem. Der er også nogle vinduer, der ser Aero-agtige ud fra Windows Vista, og som viser dig information i bidform.

(Image credit: Microsoft)

Windows Widgets er tilbage i Windows 11 og er tilgængelige via dock'en. Microsoft fremhæver AI-drevne dynamiske funktioner, der gør det muligt for widgets, ligesom i Start-menuen, at ændre sig afhængigt af de apps, du bruger, og tidspunktet på dagen. På touchskærmen kan du glide fra venstre på skrivebordet for at få widgets vist. Der er masser at vælge imellem, f.eks. vejret, Bing-kort, nyheder og meget mere. Disse vil også være tilgængelige for tredjeparter, så du vil måske se lige så mange widgets, som der er på Apples iOS- og iPadOS-operativsystemer.

(Image credit: Microsoft)

Gaming på Windows 11

Spil vil være et meget større fokus på Windows 11. Den frustrerende Xbox-app til Windows 10 erstattes af en ny Game Pass-app, som gør det nemmere for dig at købe, administrere og fjerne spil. Det gør, at du nemmere kan få adgang til og downloade spil, fra Doom Eternal til - snart - Halo Infinite.

HDR vil også blive understøttet på kompatible maskiner, hvilket giver forbedret belysning og kontrast til spil og medievisning. Direct Storage gør, at du kan installere de vigtigste spilaktiviteter, så du kan spille dine spil endnu hurtigere end før.

(Image credit: Microsoft)

Touch-forbedringer

Tablettilstand har været et af Windows' svage punkter lige siden Windows 8. De nye tabletfunktioner, som Microsoft viste frem for Windows 11, kan være afgørende for styresystemets skæbne, især med fremtidige Surface-produkter i støbeskeen fra Microsoft. At have et nyt, nummereret styresystem til sine kommende tablets kan være et stort salgsargument for nye brugere.

På eventen pralede Microsoft med større touch-mål og nemmere måder at flytte vinduer rundt på samt bedre rotationsoptimeringer. F.eks. i forhold til hvordan vinduer omarrangeres, så du ikke mister overblikket over de programmer, du brugte.

Bevægelser, der bruges med trackpad'en på Surface-modellerne, kommer også til touch-skærmen, hvilket bringer en vis fortrolighed ind her. Haptics kommer også til Windows 11, når du bruger en stylus, så du får bedre feedback, når du tegner eller skitserer.

Touch-tastaturet er også blevet redesignet med et mindre tastatur og emojis. Microsoft siger, at diktering også vil blive forbedret, sammen med stemmekommandoer, med "slet det"-muligheder og meget mere.

(Image credit: Microsoft)