OnePlus Pad 2 kan være på vej

Der er gået mere end et år siden offentliggørelsen af OnePlus Pad i februar 2023, så det føles, som om OnePlus Pad 2 burde være på vej. Men vi har ikke hørt meget om den endnu, og det seneste læk tyder på, at vi stadig må vente i mindst et par måneder endnu.

Dette er et læk fra Max Jamborsom har uploadet et indlæg på X (via GSMArena), hvor han hævder, at OnePlus Pad 2 kommer på markedet i anden halvdel af året. Så vi får den tidligst at se om tre måneder, men der kan gå helt op til otte måneder, før den lanceres.

Det er en skuffelse, da den oprindelige OnePlus Pad er et godt alternativ til iPad 10.9 (2022). Den havde en skærm i høj opløsning, et stort batteri og en konkurrencedygtig pris, hvilket alt sammen førte til, at den fik fire stjerner i vores anmeldelse.

Alligevel er det lovende, at vi overhovedet hører om et udgivelsesvindue, da der har været meget lidt nyt om OnePlus Pad 2 indtil nu. Men det er virkelig en tablet, som vi gerne vil se i en fart. Den er faktisk så god, at OnePlus burde overveje at lave den i en lidt større udgave (hint, hint).

Et meget bedre chipsæt

Faktisk har vi ikke engang hørt noget om mulige specifikationer endnu, men vi har hørt en mulig specifikation for Oppo Pad 3, hvilket er relevant, fordi OnePlus Pad dybest set er en global version af den Kina-eksklusive Oppo Pad 2.

Så hvis OnePlus Pad 2 får lignende eller identiske specifikationer som Oppo Pad 3, kunne den have et Snapdragon 8 Gen 3-chipsæt, fortæller et læk fra Digital Chat Station.

Det ville være fantastiske nyheder, da dette er et førsteklasses chipsæt, som også findes i Samsung Galaxy S24 Ultra, og det ville sikre, at tabletten løser en af vores største udfordringer med originalen - nemlig at den ikke kommer i nærheden af de hurtigste tablets, der findes, selvom er kraftfuld.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig for at modtage daglige nyheder, anmeldelser, meninger, analyser, tilbud og mere fra teknologiens verden. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Andre specifikationer er uklare, men den originale OnePlus Pad har en 11,61-tommer 2000 x 2800 LCD-skærm med en 144 Hz opdateringshastighed, op til 256 GB lagerplads, op til 12 GB RAM, et 9.510 mAh batteri, et 13MP kamera på bagsiden og et 8MP på forsiden. Så det er sandsynligt, at OnePlus Pad 2 vil matche eller slå de fleste af disse specifikationer. Forhåbentlig finder vi ud af det om tre måneder i stedet for otte.