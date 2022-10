Anmeldelse: iPad 10.9 (2022)

Apple har med succes migreret den klassiske grundmodel af iPad med dens klassiske, første generation af Air-look til et iPad Pro-influeret design. Resultatet er en højkvalitets, alsidig tablet, der vil tilfredsstille de fleste brugere, lige fra underholdningselskere og indholdsforbrugere til dem, der ønsker at arbejde (med tilkøb af et separat tastaturcover). Selvom prisstigningen er markant, og manglen på Pencil 2-understøttelse ganske enkelt er forkert, er iPad 10.9 pengene værd og en værdig tilføjelse til vores liste over bedste tablets.

iPad 10.9 (2022) - den korte anmeldelse

Apples nyeste grundmodel af iPad, iPad 10.9 (2022), markerer et vendepunkt i udviklingen af



Apples tablet-linje. Selvom Apple stadig sælger den sidste generation af iPad med sin Lightning-port og Touch ID Home-knap, er dens dage helt sikkert talte. Dette er fremtiden for Apples tabletserie, og den markerer iPads modning som en enhed, der både er en enhed, der forbruger indhold og en produktivitetspartner.

Der er meget at elske ved den nye iPad (og alle dens fede farver). Den har nu den æstetik, der først blev introduceret med 2018-versionen af iPad Pro (Åbner i nyt vindue). Væk er de buede kanter og brede hvide rammer; de er blevet erstattet med en perfekt flad bagside og flad kant, der løber rundt om enhedens omkreds. Det er den mest markante designændring for linjen siden introduktionen af



iPad Air i 2013.

Den model barberede næsten et kvart kilo af det originale, nu årti-plus gamle iPad-design, og ændringen handlede sandsynligvis mere om bærbarhed end nogen aktivitet, du måtte ønske at bruge din tablet til.

Det mere seriøse udseende på iPad 10.9 (2022) er meget sigende for dens alsidighed og dens egnethed til så meget mere end blot indholdsforbrug. Siden vi fik iPad'en for et par dage siden, har vi læst artikler, surfet på nettet, set videoer, afholdt møder, redigeret artikler, skrevet noter, redigeret videoer, taget billeder og videoer, tegnet billeder og endda lavet nogle rudimentære animationer.

Vi er nået langt siden de dage, hvor vi kun så YouTube-videoer, tog nogle mindre gode billeder og brugte 2x zoomede iPhone-apps på iPad. Apples tablets har nu deres egen iPadOS 16-platform, som udover at gøre dem bedre til multi-tasking, gør det nemmere for brugerne at udføre mere laptop-lignende opgaver, såsom at tilslutte et flashdrev og få adgang til filer i filhåndteringen.

Apple har også parret sine iPads med et stadigt forbedret sæt Smart- og Folio-covers. Den nyeste er en todelt Magic Keyboard Folio, der overraskende nok er endnu bedre, takket være funktionstaster, end det tastatur du kan tilslutte til din iPad Air.

Der er også Apple Pencil. For amatørkunstnere som en af vores anmeldere var introduktionen af denne et skelsættende øjeblik i iPad-historien. Indtil da brugte vi analoge penne eller vores fingre til at tegne på iPad; Apple Pencil ændrede alt dette ved at tilføje hældning, trykfølsomhed og i det væsentlige en reel forbindelse til iPad.

Det er forståeligt, hvis du troede, du så på iPad Air

Desværre er netop Apple Pencil dog også kilden til de fleste af vores problemer med iPad 10.9 (2022). Vi bruger ikke Apple Pencil (anden generation) her, fordi den ikke understøttes, og dette er frustrerende af flere årsager, som vi vil nævne senere. Men på dette punkt kunne Apple have gjort det bedre.

Apples iPad-grundmodel har i de seneste år været omfattet af Apples 'god nok' kamerastrategi, og det gælder også for den seneste iPad. Bagkameraet er bedre end det på sidste års model, og der er det samme højkvalitets 12 MP Ultrawide FaceTime-kamera foran. Apple har også truffet den kærkomne beslutning om at flytte frontkameraet fra en af de korte kanter til rammen på en af de lange sider – og det er en game-changer for videoopkald. Vi garanterer, at iPad Pro- og Air-brugere vil være misundelige.

Prisen for ting som det bedre kameraopsætning, det nye design og en opgradering fra den aldrende A13 Bionic CPU til A14 Bionic er en prisstigning på omkring 1.200 kr., hvilket er ved at være tæt på den originale iPads pris på 5.000 kr. Det er også den første grundmodel af iPad med 5G-forbindelse, men du betaler også for det med en startpris på 5.999 kr. Wi-fi-modellen koster fra 4.499 kr.

På trods af prisen og Pencil-problemet elsker vi denne tablet for dens kraft, alsidighed og anvendelighed. Spørgsmålet vil være, vælger du denne iPad, eller bruger du mindst 1.500 kr. ekstra for den meget lignende iPad Air 5. generation? Det afhænger sandsynligvis af, hvor vigtig vægt, kameraplacering, ydeevne (M1-chip) og næste generations Pencil-support er for dig.

iPad 10.9 (2022) - pris og tilgængelighed

64 GB Wi-fi: 4.499 kr.

Wi-fi: 4.499 kr. 64 GB Wi-fi + cellular: 5.999 kr.

Wi-fi + cellular: 5.999 kr. 256 GB Wi-fi: 5.999 kr.

Wi-fi: 5.999 kr. 256 GB Wi-fi + cellular: 7.499 kr.

Da TechRadar anmeldte 9. generation af iPad, som har en mindre skærm og mindre kraftfuld, kostede den kun 2.799 kr., hvilket var spændende, fordi vi var ved at komme så tæt på 3.000 kr.-grænsen. Nu starter den grundlæggende iPad (tænk iPad for alle) ved 3.299 kr.

Tiderne har ændret sig, og vi lever nu i en verden, hvor Amazon lejlighedsvis sælger sine 7-tommer Fire-tablets til under 1.000 kr. Men det er ikkee et spor, som Apple går ned af - Apple tilføjer muligheder og beder om mange flere penge på et tidspunkt, hvor mange af os har mindre at bruge. Vi siger ikke, at iPad ikke er prisen værd, men lige nu virker disse prisstigninger bare en smule tonedøve.

Det er også værd at bemærke, at iPad 10.9 (2022)-modellen, vi testede, har 256 GB lagerplads og inkluderer 5G-understøttelse (som vi elsker), og den model vil koste dig 7.499 kr.

iPad 10.9 (2022) kan forudbestilles nu og kan fås fra den 26. oktober.

iPad 10.9 (2022) har en større skærm omgivet af en ensartet og tyndere kant

Værdi: 3,5/5

iPad 10.9 (2022) design og materialer

Helt nyt design, der er ret tæt på iPad Air

Kvalitetsmaterialer og -konstruktion

Bedre placering af FaceTime-kamera end selv på Air

Touch ID-knap er en god erstatning for Hjem-knap

Åh, hej, du gule iPad

Den største forskel mellem den tidligere iPad-grundmodel og denne iPad 10.9 (2022) er designet. Det er et helt nyt chassis, der skylder de fleste, men ikke alle elementer, til iPad Air 5. generation. Aluminiumskabinettet er ved første øjekast stort set ikke til at skelne fra Airs, men der er afgørende forskelle.

Ingen Hjem-knap? Intet problem. Nu har du et Touch ID og tænd/sluk-knap på siden af den nye iPad.

Apples 10. generation af iPad kommer i 248,6 mm x 179,5 mm x 7 mm). Den vejer 477 gram (den cellulære version vejer 481 gram). iPad Air 5. generation måler 247,6 mm x 178,5 mm x 6,1 mm og vejer 461 gram. Samlet set er den lidt mindre, lettere og mærkbart tyndere (den skal jo leve op til det 'Air'-navn).

Sammenlignet med den seneste iPad (9. generation) (Åbner i nyt vindue) er denne nydesignede tablet lidt kortere, en lille smule bredere og en halv millimeter tyndere. Den er endda 6 gram lettere.

Dette er den første iPad-grundmodel, der skiller sig af med med Lightning-porten til fordel for USB-C

Bortset fra de små forskelle mellem iPad 10. gen. og iPad Air 5. gen., kommer vi tilbage til et væld af ligheder, fra placeringen af 12 MP-kamera og LED-blitz bagpå til USB-porten og stereogitre langs den nederste kant (en af de korte). Lydstyrke- og Touch ID-knapperne er også placeret på samme måde.

Naturligvis havde den 9. generation af iPad en Touch ID-hjem-knap og brugte en Lightning-port. De er væk, og når den 9. generation af iPad udkommer til salg, forsvinder de fra iPad-serien for altid.

Vi kan godt lide den nye, i det mindste for denne model, Touch ID power/sleep-knap. Systemet guider dig faktisk til at registrere to fingre for de to forskellige måder (portræt og liggende), du vil bruge iPad'en. Vi sætter pris på denne omhu, og vi er glade for at kunne rapportere, at Touch ID'et fungerer lige så godt, som den originale hjem-knap gjorde, hvilket vil sige ganske godt.

Som tablet har denne et af de bedre og mere robuste designs. Den stive krop modstår vrid og føles fast, smart og glat, men ikke glat i hånden.

Design: 4/5

iPad 10.9 (2022) skærm

Fremragende skærmopgradering fra sidste grundmodel

Manglende reflekterende belægning kan være mærkbar

Flere pixels end 9. generation af iPad

Lysstyrke uændret

Apple iPad 10.9 (2022) Liquid Retina Display med Magic Keyboard Folio

iPad 10.9 (2022)-skærmen har i det væsentlige adopteret iPad Airs LED-baggrundsbelyste Liquid Retina-skærm. Med 2360 x 1640 pixels (264ppi) er det en fin opgradering fra iPad 9. generationens 10,2-tommer 2160 x 1620 skærm. Interessant nok er 264ppi det samme antal. Det samme er også de 500 nits (godt nok til anstændig, hvis det ikke er for solrigt udendørs), og TrueTone-skærmen, som justerer lysstyrke og billedtemperatur baseret på omgivelserne.

I modsætning til iPad Air er iPad 10.9's skærm dog ikke fuldt lamineret og inkluderer ikke en antireflekterende belægning – noget der var mærkbart, især da vi tog tabletten udenfor.

Den brede farveskærm er dog generelt fremragende i enhver situation. Den er lige så god til at vise billeder, som den afspiller HD Netflix-indhold, og opløsningen understøtter flere apps, uden at noget bliver ulæseligt. Det er en god og responsiv spilskærm, og handlingen udtværes aldrig eller ser mudret ud.

Den kan, når den bruges sammen med Apple Pencil, lave en ret god efterligning af et stykke papir, hvor digitalt blæk ser ud til at flyde direkte fra blyantens fine spids. Den er også responsiv, da vi aldrig kunne tegne hurtigt nok til at efterlade et blækspor. Dette er naturligvis også et produkt af A14 Bionic CPU - mere om det senere.

Skærm: 4/5

iPad 10.9 (2022) kameraer

12 MP bagkamera er en nyttig opgradering

Facetime-kameraets repositionering er en game changer

Stadig ingen portrættilstand på nogen af objektiverne

Ingen Cinematic-tilstand





iPad 10.9 (2022) bagkamera er et 12 MP vidvinkelobjektiv

Sammenlignet med kameraerne på iPad 9. generation er mindst et af iPad 10.9's to objektiver en stor opgradering. I stedet for et 8 MP vidvinkelkamera har vi nu et 12 MP vidvinkelobjektiv, f/1.8 på bagsiden.

Det minder meget om 12 MP bagkameraet på iPad Air, helt ned til autofokus med fokuspixel. Det er også et kapabelt videokamera, der optager op til 4K ved 60 fps (for det ultra-rigtige look).

På fronten er det 12 MP ultravidvinkel-kamera, som virker stort set uændret fra iPad 9. generationens FaceTime-kamera. Det understøtter stadig 1080p-video og tilbyder et 122-graders ultrabredt synsfelt, som kameraet bruger til CenterStage. Dette er en softwarebaseret funktion, der holder dig centreret på skærmen ved at flytte visningsporten rundt om den meget brede ramme. Det er ret effektivt, og hver gang vi foretog et videoopkald, var folk på begge sider af os overraskede over, hvordan vores kamera så ud til at være på en slags intelligent kardan.

Det er her, FaceTime-kameraet altid har hørt til

Apropos videoopkald og FaceTime-kameraet så er der markante forskelle mellem denne tablet og praktisk talt enhver anden i iPad-serien: Apple har endelig flyttet FaceTime-kameraet til en lang kant på enheden. I stedet for at skulle minde os selv om at se på venstre side af iPad'en, når den er i landskabstilstand, hvilket er sådan vi foretager alle vores videoopkald, kan vi blot se direkte på skærmen eller på den tynde kant lige over det. Det er så meget mere naturligt – og vi håber, at iPad air-ejere er misundelige.

Vi var lidt overraskede over, at ingen af kameraerne understøtter Portrættilstand eller den nyere Cinematic-tilstand til video. Ja, det plejede at kræve to kameraer at skabe disse bokeh-effekter, men nu kan selv entry-level, enkelt-bagkameraet iPhone SE (Åbner i nyt vindue) håndtere portrættilstand, og iPhone 14 (Åbner i nyt vindue) laver Cinematic-video. Er det en begrænsning ved A14 Bionic? Vi tvivler på det.

Hvad angår billedkvaliteten fra disse to kameraer, er den generelt meget god. Det er ikke Apples bedste kameraer eller dets bedste billedsignalprocessor, men de billeder, vi tog, så skarpe og detaljerede ud med høj farvenøjagtighed.

Kamera: 3,5/5

iPad 10.9 (2022) to kameraer

12 MP vidvinkel (f/1.8)

Frontvendt FaceTime-kamera: 12 MP ultravidvinkel(122-graders synsfelt, f/2.4)

Kameraprøver

iPad 10.9 (2022) Pencil- og Magic Keyboard-understøttelse

Ingen understøttelse af anden generation af Apple Pencil

Eksisterende Pencil er stadig en fremragende partner; sørg for ikke at miste den

Ny todelt Magic Keyboard Folio forvandler den til en produktivitetspartner

Magic Keyboard bør måske ikke være to stykker

Funktionstaster er en overvejende velkommen tilføjelse (glem låsetasten)

iPad 10.9 (2022) i et Magic Keyboard Folio fra siden, så USB-C porten kan ses

Der er ikke noget tydeligere tegn på, at iPad 10.9 er skabt til arbejde lige så meget som til leg end det nye Magic Keyboard Folio (2.399 kr.). Det er Apples første todelte Folio-cover, og det er for det meste en fremragende og værdifuld tilføjelse til dit iPad-sæt, især hvis du er en, der ønsker, at tabletten skal fungere som underholdningsenhed og arbejdsplatform (som os).

Et stykke af Magic Keyboard Folio dækker hele bagsiden af iPad. Den bruger stærke magneter til at omfavne chassiset og har en pilleformet udskæring til kamera og LED-blitz. To tredjedele af ryggen er et støtteben, der adskilles fra foliokroppen og sparkes ud i en vinkel på cirka 90 grader.

Magic Keyboard Folio-kameraudskæring

Tastaturets lange og tynde magnet klikker på den lange kant af iPad'en, der har det nye stik med tre kontakter (en anden forskel fra iPad Air), og den stive stang forbindes via en fleksibel strimmel til det nye tastatur. Dette er det første Folio-tastatur, der har et sæt funktionstaster langs den øverste række. Det er en funktion, vi kan lide, bortset fra 'lås'-tasten i øverste højre hjørne, som vi ramte flere gange, hvis vi (fejlagtigt) antog, at det var en backspace-tast.

Ellers er tastaturet rummeligt, og alle taster trykkes tilfredsstillende ned 1 mm. Touchpad'en er også stor og responsiv.

Vi er ikke sikre på, om disse skal være to stykker, men der er den fordel, at du kan tage tastaturet af, vende det rundt og derefter folde det på bagsiden af iPad'en og ikke have tastaturtasterne liggende på dit skød

Vi er ikke sikre på, om disse skal være to stykker, men der er den fordel, at du kan tage tastaturet af, vende det rundt og derefter folde det på bagsiden af iPad'en og ikke have tastaturtasterne liggende på dit skød (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det er værd at nævne, at vi stadig kan lide at bruge Apple Pencils første generation med iPad 10.9. Det er et dejligt digitalt tegne- og noteredskab... men det er også en førstegenerationsenhed, og den nye iPad 10.9 (2022) skriger næste generation, helt ned til den nye USB-C-port.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Den originale Pencil blev skabt til et Lightning-portsystem; den har bogstaveligt talt et Lightning-stik på sin falske viskelæderende. Det er da rart, at Apple tilgodeser dem, der har købt den originale Pencil, og som ønsker at opgradere til denne nye iPad, men det undskylder stadig ikke, at den nye iPad ikke også understøtter den nyeste Apple Pencil.

Der ville dog være nogle problemer med at understøtte den nyeste Pencil, hvilket måske forklarer denne beslutning. Apple Pencil 2 er en trådløst opladet enhed, og der er ingen trådløs opladning på iPad'en – Apple ville have været nødt til at tilføje dette og måske hæve prisen yderligere. Og alle de mennesker, der allerede ejer den populære originale Pencil, ønsker sandsynligvis ikke at bruge yderligere 949 kr. på en ny Pencil, noget de ikke ville behøve at gøre, hvis den nye iPad understøttede begge modeller.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vi forstår dilemmaet, men Apples løsning er ikke den bedste.

En del af dette stammer fra de iboende begrænsninger, den første Pencil har. Den kommunikerer ikke sin status lige så ubesværet som iPad – vi fandt ofte ud af, at vi ikke vidste, at den var død, før iPad’en holdt op med at reagere på den.

Da det så skete, var vi nødt til at oplade den, og den eneste måde at gøre det på er med den medfølgende Lightning-til-USB-C-adapter, som nu sendes med den gamle Pencil. Det er altså lidt af en klods.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hver gang vi satte den op til at oplade vores Pencil, var vi bekymrede for at miste dens viskelæderomslag. Selv når den ikke oplades, er vi blevet forkælet af Pencil 2, som altid har et sted at hvile: dens magnetiske ladestation oven på iPad Air eller iPad Pro. Den perfekt runde førstegenerations Apple Pencil har ingen sådan lagerplads og elskede at rulle af bordet.

Vi forstår, at Apple ikke ønsker at efterlade millioner af eksisterende Apple Pencil-ejere eller hæve prisen på iPad yderligere, men vi mener ikke, at dette var den rigtige løsning.

iPad 10.9 (2022) lyd

Den nye iPad har iPad Air's Landscape Stereo-højttalere, som er høje og tydelige. de høje toner lyder skarpe, og dehar et godt mellemområde; der er ikke meget bas, men den samlede oplevelse ved at se en film eller spille et spil er god.

Vi tilsluttede vores AirPods Pros 2 (Åbner i nyt vindue) til tabletten og lyttede til den på den måde, hvilket de fleste af vores kolleger satte pris på.

iPad 10.9 (2022) ydelse og batterilevetid

A14 Bionic er den samme processor som iPad Air 4. gen.

En opgradering i forhold til iPad 9. gen

Batterilevetiden kan holde hele dagen afhængig af aktivitet

Normalt ville vi være skuffede over, at en helt ny mobil gadget har en to år gammel CPU i sig, men Apples A-serie chips er ikke almindeligt silicium. iPads A14 Bionic understøttes af omkring 4 GB RAM, og det er et hurtigt system, der kan håndtere flere apps, der kører på én gang, videoredigering og spilydelse, som du gerne så fra en konsol.

Den har også nok kraft til nogle anstændige AR-apps og -spil. Det var underholdende at lege med Monster Park og en vred T-Rex, der vandrede ind på vores hjemmekontor.

Brug af AR på en iPad 10.9 (2022)

Batterilevetiden er stort set uændret fra den sidste iPad. Uden at justere nogen indstillinger og bruge tabletten på arbejde, under vores pendling, derhjemme, for derefter at lade den blive natten over, men ikke tilsluttet, og derefter genoptage brugen af den på en anden pendling, klarede iPad 10.9 (2022) det næsten 22 timer.

Når vi konstant brugte den til at streame video og deltage i videomøder, holdt den mellem otte og 10 timer. Som altid er vores vurdering, at batterilevetiden varierer afhængigt af brug.

Ved at bruge den medfølgende 20W oplader og et flettet USB-C-kabel opladede vi iPad'en fra 0 % til 26 % på 30 minutter. Det er ikke helt hurtigt, men du behøver i hvert fald ikke købe en adapter.

Ydelse: 4/5

iPad 10.9 (2022) tilslutninger

5G-forbindelse (fra samme udbyder) mere konsekvent end på iPhones

Wi-fi 6

iPad 10.9 er den første iPad-grundmodel, der inkluderer 5G (vores blev sat op med et eSIM-nummer, men der er også en standard SIM-slot). Du får dog ikke den forbindelse gratis – en 5G iPad 10.9 2022 iPad med 64 GB RAM starter ved 5.999 kr.

Den er dog det værd – der er intet som at tage iPad'en op af tasken, åbne Magic Keyboard Folio-coveret og bare komme i gang, uanset hvor du er. Forbindelsen på vores netværk var fremragende og konsekvent, endda bedre end hvad vi får på vores iPhone 14 Pro på det samme netværk.

Denne løsning er så meget renere. En 5G-forbindelse er naturligvis ikke gratis. og du betaler endnu et månedligt gebyr for at være i stand til at oprette forbindelse og arbejde stort set hvor som helst. Vi arbejdede dog ikke kun. På et tidspunkt nød vi en Netflix-stream af et af vores yndlingsprogrammer. Streamen mistede aldrig forbindelsen, og vi nød video i HD-kvalitet hele vejen hjem.

Batteri: 4/5

iPad 10.9 (2022) software

iPadOS 16 er solid opgradering

Ingen Stage Manager

Lift Subject er endnu sjovere på den store iPad-skærm

iPadOS 16 hjem-skærm

iPadOS 16 flytter iPad endnu et skridt tættere på at være en ægte hybridenhed, men den version, du finder på iPad 10.9 (2022), indeholder ikke en af de overordnede nye funktioner: Stage Manager. Det er en desktop- og multitasking-manager på næste niveau, der lader dig holde samlinger af åbne apps synlige i en venstre kolonne. Vi har brugt det i beta på andre systemer og synes det er nyttigt, selvom vi ikke er begejstrede for, hvordan det formindsker størrelsen af iPad-appens hovedskærm.

Fordi denne iPad kører en A14 Bionic og ikke Apples M1 eller M2, understøtter den ikke denne funktion.

Hvad du får, er smarte opdateringer som muligheden for at dele Safari-fanegrupper (nyttigt, hvis du f.eks. prøver at planlægge en rejse og vil dele destinationsresultater fra flere rejsesider).

iPadOS 16 Lift Subject lader dig løfte motivet ud af baggrunden og slippe det, hvor du har brug for det.

Der er også den utroligt smarte Lift Subject-billedfunktion. Med den kan vi holde fingeren på ethvert emne (eller emnegruppe) på ethvert foto fra praktisk talt enhver kilde (vi gjorde det med et årti gammelt billede), og løfte emnet ud af baggrunden og slippe dem i en e-mail, noter, beskeder og de fleste andre apps, der accepterer kopiering og indsæt.

Næsten al tekst i video er nu live.

Du kan nu få tekst ud af enhver video med Apples Live Text-funktion. Den lader dig kopiere, søge på og behandle tekst i en video som almindelig tekst på et dokument.

iPadOS 16 får også e-mail unsend, og Meddelelser kan fortrydes og redigeres. Det hele fungerer godt, men der er, som du måske forventer, begrænsninger. Ved unsend e-mail er indstillingen for eksempel kun tilgængelig i 20 eller 30 sekunder, før den forsvinder.

Mere generelt er iPadOS-platformen en ægte hybridplatform, der kan mange af de ting, der engang var desktops enemærker. Da vi ville redigere 10 år gamle videoklip, tilsluttede vi en USB-C-til-USB-adapter, tilsluttede et gammelt flashdrev og gennemsøgte derefter drevet efter videoklippene gennem Adobe Premiere Rush-appen. Det var ligesom at tilslutte en harddisk til en pc. På samme måde var det nemt at trække billeder fra Fotos til flashdrevet og derefter uploade dem til et andet system til denne anmeldelse.

Software: 4,5/5

Konklusion

Dette er helt klart en frisk start på, hvad der uden tvivl er Apples mest populære iPad. Det er nu en moderne tablet med de fleste, men bestemt ikke alle, funktioner, der gør for eksempel iPad Air så tiltalende.

Det nye rene, lidt mere industrielle look passer til iPad 10.9's mere seriøse formål, mens de nye farver, som den gule i vores anmeldelsesenhed og den blå og røde, der også er tilgængelige, reducerer dens tiltrækningskraft.

Det er en tablet, der spænder over grænsen mellem en sjov forbrugs- og underholdningsenhed og en ultralet produktivitetsplatform. A14 Bionic er ikke længere den bedste mobil-CPU i klassen, men den er stadig bemærkelsesværdig kraftfuld og har nok kraft til at drive både sjove og produktive aktiviteter.

Vi er ikke begejstrede for Pencil-situationen, og vi ville ønske, at Apple havde gennemtænkt en bedre løsning til at understøtte begge Pencil-generationer. For dem, der stadig har den originale Pencil (og selv dem, der ønsker at købe en og den medfølgende nye adapter med en ny iPad), er det stadig en fremragende digital stylus.

Vi er også fans af den nye Magic Keyboard Folio. Bare husk, at det vil koste dig 2.399 kr. at tilføje det.

Selvom vi er bekymrede over prisen, gør iPad 10.9's forbedrede kamera, design, overordnede ydeevne og anvendelighed det stadig til en god værdi for alle, der ønsker at opleve fremtiden for Apples iPad-linje.

iPad 10.9 (2022) karakterblad

Egenskab Bemærkninger Karakter Design Fremragende, øjeblikkeligt genkendeligt design med kvalitetskonstruktion og -materialer 4/5 Skærm God nok skærmteknologi og opløsning til de fleste iPad-kunder 4/5 Ydelse Apple får meget ud af en to generationer gammel CPU 4/5 Kamera Et godt sæt iPhone 13 Pro-transplantationer 3,5/5 Batterilevetid Batterilevetiden er ikke banebrydendeny vej, men forbliver klar hele dagen 4/5 Software iPadOS er en god og alsidig platform, lige så hjemme med indholdsforbrug og høj produktivitet 4.5/5 Værdi Apple mister nogle point for at hæve prisen på sin sandsynligvis mest populære iPad 3,5/5

Skal jeg købe en iPad 10.9 (2022)?

Køb den, hvis...

Du vil have en moderne iPad til en fornuftig pris

Ja, iPad-grundmodellen er dyrere nu, men dette er en fuldt moderne tablet, der bringer kvalitetsteknologi, design og en smuk skærm og grænseflade til den iPad, der startede det hele.

Du vil have en større skærm

iPad 10.9 tilbyder, som navnet antyder, en af de største skærme nogensinde på en grundmodel.

Du er klar til at forlade Lightning og hjem-knappen

Denne iPad viser, hvordan Apple går væk fra et par klassiske dele af hjemmedyrket mobilteknologi. Nu hvor hele industrien på vej mod USB-C, er dette nok også godt for iPad.

Køb den ikke, hvis...

Du vil have en tablet til under 4.000 kr.

At Apple hæver prisen på denne grundmodel er ikke et godt træk i disse trange tider.

Du vil bruge Apples nyeste Apple Pencil

Apples nyeste iPad fungerer ikke med virksomhedens bedste stylus. Det er en fejl fra Apples side, og en der kan gøre, at du køber en iPad Air i stedet.

Først anmeldt: October 2022