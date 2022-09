Du tror måske, at de nye AirPods Pro 2 ligner de originale AirPods Pro - men der sker en masse her, som betyder, at disse ægte trådløse øretelefoner (opens in new tab) vil være et stort trækplaster for mange mennesker.

Uanset om det er den nye og massivt forbedrede støjreduktion, de ekstra højttalere i kabinettet, så det er meget sværere at miste dem, eller den forbedrede gennemsigtighedstilstand til at chatte med dine venner, er der mange grunde til at opgradere fra den tidligere AirPods Pro (2019) (opens in new tab) her .

Selvom de deler den samme officielle pris som den tidligere AirPods Pro, er den ældre model i praksis faldet meget i pris (og vil blive ved med at falde, mens resterende lager sælges), så hvis du køber i dag, bliver du nødt til at betale en hel del for de mere avancerede nye funktioner – så det bliver et valg, om du virkelig har brug for dem.

Så du vil nok gerne vide, hvad vi synes om dem, ikke? Lad os komme i gang.

AirPods Pro 2: pris og lanceringsdato

(Image credit: TechRadar)

Hvis du ønsker at afhente den nye AirPods Pro, skal du betale 2.299,- kr., og du kan forudbestille dem fra den 9. september, hvor AirPods Pro-udgivelsesdatoen er fastsat til den 23. september.

Dette er nøjagtig den samme officielle pris som den tidligere model. Men som nævnt ovenfor er den ældre model altid nedsat i disse dage hos andre forhandlere end Apple, så mens begge er tilgængelige, koster den nye version mere i praksis.

I det nuværende klima er det at holde den officielle pris på samme niveau faktisk et mere aggressivt skridt fra Apple, end det ser ud til, fordi næsten alle andre nye flagskibs-øretelefoner har øget prisen.

AirPods Pro 2: design

(Image credit: TechRadar)

Designændringerne til AirPods Pro 2 er overraskende subtile i betragtning af, hvor mange forbedringer disse øretelefoners samlede ydeevne har fået.

Rygter inden lanceringen antydede, at disse ægte trådløse øretelefoner faktisk kunne droppe stilken og gå efter en lige 'pastiller' stil i øret, men stilkene forbliver og er i høj grad en del af styringen af Apples seneste hovedtelefoner.

(Image credit: TechRadar)

Selve AirPods Pro 2-øretelefonerne ser, bortset fra den lille ændring af mikrofonerne og andre små sorte covers, identiske ud med forgængerne. Hvis du har tænkt dig at købe disse for at vise, at du har det nyeste Apple-udstyr, vil du blive kedeligt overrasket over resultatet.

Og selvom etuiet har samme fodaftryk som forgængerne, er der også en række vigtige ændringer i det.

(Image credit: TechRadar)

For det første er der i bunden af AirPods Pro 2 coveret fire små prikker: en til højre og tre til venstre for Lightning-opladningsporten (hvilket helt sikkert vil være en af de sidste gange, Apple vil bruge dette stik).

Disse er en akustisk ventil og en højttaler, så hvis du mister din AirPods Pro 2, kan du aktivere en 'Find My'-anmodning fra din telefon for at finde dem. Den er ret høj i test, og i betragtning af at vi tidligere har mistet et etui som dette i næsten en uge, da vi ikke kunne høre dem i etuiet, er dette en nyttig forbedring.

Opbevaringsetuiet, som nu er IPX4-vandafvisende (hvilket betyder, at det kan modstå lette byger og sved) har også en lille snoreclips på siden, så du kan sætte en holder i og dingle AirPods Pro 2 på siden af en taske eller rem.

(Image credit: TechRadar)

Dette var en overraskende tilføjelse, som Apple har bragt baseret på 'brugerbekvemmelighed' - det er ikke noget, vi så komme, men hvis du kan lide at prale med din AirPods Pro eller vil bære etuiet rundt om halsen... så værsgo'.

Da vi så det første gang, forventede vi, at det ville blive brugt som base for et høreapparat, og fungere som en mikrofon for lettere at lytte til samtale... men det er ikke tilfældet, da der ikke er nogen mikrofon ombord.

AirPods Pro 2: lydkvalitet

(Image credit: TechRadar)

Apple har gjort nogle store fremskridt med lydkvaliteten på AirPods Pro 2, tilføjet nye drivere, forstærkere og massivt opgraderet aktiv støjreduktion – og effekten er ret opsigtsvækkende.

Efter at have brugt AirPods Pro i en årrække, er det klart, at lydkvaliteten er meget rigere end før, med især bassen er så meget mere levende.

Resten af lydbilledet føles bredt og ekspansivt, men 'rigt' er det bedste adjektiv, vi kan bruge, når vi lytter til disse nye AirPods Pro 2. Selvom det er trist, at de ikke understøtter tabsfri lyd, på trods af flere rygter om det modsatte, var den overordnede lydkvalitet, når man så video eller lyttede til Apple Music i vores test, en markant forskel fra den tidligere model (som stadig er ret god).

(Image credit: TechRadar)

Den anden imponerende ting var den førnævnte støjreduktion. Selvom den forbliver meget god på de originale AirPods Pro, er den blevet overhalet af andre rivaler i de tre år siden lanceringen - men takket være H2-chippen ombord kan du nu næsten ikke høre noget, du ikke vil, når ANC er tændt.

Effekten er virkelig opsigtsvækkende – hvis du lytter til musik, mens nogen taler til dig, vil du normalt høre en del af samtalen, men nu er de praktisk talt uhørlige. Når man testede med simulerede flylyde, var de fuldstændig umulige at høre.

Det gør musikken så meget mere medrivende, og Apples påstande om, at det er lykkedes at gøre støjreduktionen dobbelt så effektiv som før, er helt troværdige.

AirPods Pro 2: Adaptive Transparency mode

(Image credit: TechRadar)

Der er også sket nogle forbedringer til Transparency mode, hvor du kan høre omverdenen, når du trykker længe på en af stilkene under brug.

Stemmebehandling sker så meget mere naturligt nu, hvor det er muligt at føre en samtale uden selv at indse, at du har Apples nye øretelefoner på – selvom du måske virker enormt uhøflig. Dette er en funktion, som en række mærker tilføjer nu, hvor Sony gør noget lignende automatisk med sine over-ear-hovedtelefoner (opens in new tab), men det fungerer bestemt her.

Apple hævder også, at de takket være H2-chippen automatisk kan tilbyde 'Adaptive Transparency'. Så hvis du bruger Transparency, når du går ned ad vejen, og et køretøj med en sirene kører forbi, vil AirPods Pro automatisk tune lyden ned uden at slippe helt af med den (i tilfælde af at du har brug for at høre lyden som en advarsel).

Det er noget af en påstand, og en påstand vi faktisk skulle prøve i realtid, da det ikke var muligt i vores testsituation.

(Image credit: TechRadar)

Stilkene indeholder også en ny funktion: endelig kan du styre lydstyrken på din musik fra din AirPods Pro. Mens du griber stilkene, glider du en finger op eller ned ad kanten, som kan registrere din berøring gennem den nye kapacitive overflade.

Selvom det er godt at have denne funktion – og det var en af vores mest ventede tilføjelser, på trods af at det er en lille ændring – er det nok den svageste tilføjelse. For at ændre lydstyrken markant kræver det flere 'strøg' på øretelefonerne, og det ville have været fantastisk at have en situation, hvor længere strøg vil hæve eller sænke lydstyrken hurtigere, eller måske du kunne stryge og holde for kontinuerlig hævning og sænkning.

Vi fik ikke chancen for at prøve Personalized Spatial Audio på AirPods Pro 2, hvor du scanner dit hoved og øre og leverer forbedret personlig lyd. Denne funktion landede på den seneste iteration af 'standard' AirPods, og det vil være interessant, om den fungerer bedre på de nye Pro 2-øretelefoner, da vi ikke var så begejstrede ved den på de andre AirPods i test.

AirPods Pro 2: batterilevetid

(Image credit: TechRadar)

Den sidste forbedring af AirPods Pro er batterilevetiden: takket være den mere effektive H2-chip (sammenlignet med den originale H1 i de ældre AirPods) kan Pro 2-øretelefonerne holde seks timer på en enkelt opladning, når de bruger ANC, og syv timer uden.

Etuiet kan oplade AirPods Pro 2 fem gange, så du har 30 timers brug i ANC-tilstand – hvilket er et stort spring i forhold til 24 timers brug tidligere.

Og du kan også oplade etuiet på en ny måde: ved at bruge en Apple Watch-oplader. Dette er noget, der giver så meget mening, især da Apple er så opsat på at få folk til at tænke på AirPods som en vigtig del af at eje et ur, da du nemt kan lytte til og styre musik fra skærmen på dit håndled.

AirPods Pro 2: Foreløbig vurdering

(Image credit: TechRadar)

AirPods Pro 2 er, ligesom deres forgængere, ikke billige, men det, der tilbydes, er et reelt skridt fremad. Den lethed, hvormed de vil tilsluttes til alle dine Apple-gadgets, ville være nok for de fleste til at købe dem, men det faktum, at du får meget forbedret lyd, bedre støjreduktion, volumenkontrol og mere gør dem til et nemt køb. hvis du har råd til dem.

De nye AirPods Pro 2 er helt sikkert en 'stor gave', hvis du tænker på at købe dem til en, du holder af, eller en lang opsparing til en god opgradering af dine nuværende ægte trådløse øretelefoner – de er slet ikke billige.

Men – og vi er helt sikkert nødt til at lave nogle mere dybdegående tests for at bekræfte vores tid med dem ved Apple-lanceringsbegivenheden – det, der tilbydes, ser ud til at være en værdig investering, takket være det forbedrede funktionssæt og lydkvalitet. Disse ligner virkelig en udfordrer til vores liste over de bedste støjreducerende øretelefoner.