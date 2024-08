5 opgraderinger, som Apple AirPods 4 bør stjæle fra konkurrenterne

Apple AirPods 4 kan snart være på vej, men hvilke vigtige forbedringer skal de have for at slå Sony og Bose?

Apple AirPods 4 er tilsyneladende ... ahem ... forsinket. Der er gået næsten tre år siden lanceringen af Apple AirPods 3, men i skrivende stund er Apple endnu ikke kommet med nogen officielle udmeldinger om deres efterfølgere.

Heldigvis kan ventetiden snart være forbi, ifølge Bloombergs trofaste Apple-kommentator, Mark Gurman. Han forventer, at AirPods 4 vil blive lanceret i september eller oktober 2024. Denne forudsigelse har sat gang i spekulationer om, hvad den næste generation af Apples ægte trådløse øretelefoner vil byde på.

Vores engelske kolleger har allerede sammensat en omfattende Apple AirPods 4-guide, der dækker alle lækager, vi har set indtil nu, alle forudsigelser og alt, hvad vi håber at se. I denne artikel vil vi dykke dybere og ikke kun beskrive de funktioner, tekniske specifikationer og designforbedringer, vi ønsker fra AirPods 4, men også diskutere de innovationer, som Apple kan »låne« fra konkurrenter som Sony, Bose og andre for at holde sig foran på markedet for helt trådløse øretelefoner.

1. Støjreducerende teknologi fra Bose og Nothing

Bose QuietComfort Earbuds 2 er ikke de nyeste ørepropper fra Bose, men de er vores favoritter, når det gælder støjreduktion. (Image credit: TechRadar)

Hvis du vil have Apple-ørepropper med støjreduktion, skal du investere i et par Apple AirPods Pro (2019) eller AirPods Pro 2. De almindelige AirPods får måske aldrig ANC, uanset hvilken version vi taler om.

Men hvis Apple virkelig ønsker at hæve niveauet for sine almindelige AirPods, ville tilføjelse af støjreduktion være et fremragende sted at starte. Selv de bedste billige øretelefoner fra AirPods-konkurrenter kommer efterhånden med ANC i disse dage. Men hvor skal Apple hente inspiration fra? Når det gælder ANC, er Bose den ubestridte leder. Vores anmeldelse af Bose QuietComfort Earbuds 2 gav dem perfekte 5 ud af 5 stjerner og roste deres "klasseledende støjreducering". De nyere Bose QuietComfort Earbuds Ultra-øretelefoner fortsætter denne tradition. I vores anmeldelse skrev vi, at de »stadig har den bedste ANC i branchen«.

Det er vigtigt at bemærke, at disse Bose-ørepropper også kommer med en høj pris, som ligger over den pris, vi forventer for AirPods 4. ANC er dog ikke længere en funktion, der er forbeholdt dyre og avancerede ørepropper. I dag findes nogle af de bedste støjreducerende øretelefoner i mellemklassen og endda på budgetniveau.

Et godt eksempel er øretelefonerne Nothing Ear (a). Selv om de ikke er lige så gode som Boses støjreducering, giver de stadig en fordybende oplevelse til næsten en tredjedel af prisen på QuietComfort Ultra. Det viser, at Apple bør være i stand til at indarbejde ANC i den næste generation af AirPods, også selv når der ikke er tale om deres Pro-serie.

2. Bedre batterikapacitet fra Earfun og JBL

JBL Live Beam 3 har 12 timers batteri i øretelefonerne og 48 timer i ladeetuiet. (Image credit: Peter Hoffmann)

AirPods 4 forventes at få Apples nyeste H2-chip, som driver AirPods Pro 2. Hvis det er tilfældet, vil vi måske ikke kun se forbedret lydkvalitet gennem avanceret lydbehandling, men også et løft i batterilevetiden. Begge dele ville være yderst positive opgraderinger.

Da vi testede Apples ørepropper i forbindelse med vores anmeldelse af AirPods 3 i 2022, vurderede vi deres batterilevetid som god. Ørepropperne gav op til seks timers lyttetid med yderligere fire opladninger fra etuiet, i alt op til 30 timer. Det var imponerende på det tidspunkt, men spol frem til 2024, og den præstation er nu i bedste fald middelmådig. Selv om AirPods 3 stadig er standard for mange ANC-øretelefoner, er de begyndt at halte bagefter nogle af konkurrenterne, især når støjreduktion er slået fra. Det gør en forbedring af batterilevetiden til en vigtig forventning til AirPods 4.

Ligesom med ANC er god batterilevetid ikke længere forbeholdt dyre øretelefoner. Faktisk udmærker mange prisvenlige og mellemklassemuligheder sig på dette område. Tag for eksempel Earfun Air Pro 3, som giver 9,5 timers afspilning fra selve ørepropperne og i alt 36 timer med etuiet. Eller overvej JBL Live Beam 3, som har en imponerende batterilevetid på 12 timer i øretelefonerne og op til 48 timer med opladningsetuiet.

Apple AirPods 4 vil sandsynligvis være en bedre allrounder, især for iPhone-ejere, og batteritiden behøver ikke nødvendigvis at være deres primære salgsargument. Men Apple kunne helt sikkert tage ved lære af disse konkurrenter og sigte mod en betydelig forøgelse af batteritiden for at sikre, at de kommende ørepropper forbliver konkurrencedygtige på markedet.

3. Forbedret passform og komfort fra Bose, Sony og Technics

Technics EAH-AZ80 er et par utroligt behagelige, helt trådløse ørepropper. (Image credit: Future)

Med udgangspunkt i modeller som Bose QuietComfort Earbuds 2 bør Apple forbedre design, komfort og pasform på AirPods 4. I vores anmeldelse af AirPods 3 roste vi deres design og bemærkede, at det var en betydelig forbedring i forhold til tidligere versioner. De kortere skafter og konturerede skaller gav en mere behagelig pasform, og vi håber, at AirPods 4 fortsætter denne tendens med yderligere forbedringer.

Mens AirPods 3 var komfortable, manglede de den sikkerhed, der var nødvendig for mere energiske aktiviteter. I vores anmeldelse nævnte vi: »Vi tog dem med ud på en let joggingtur, og selv om AirPods ikke faldt ud af ørerne, ville vi ikke være villige til at satse vores liv på, at de blev på plads under en mere energisk træning.«

En enkel løsning ville være at tilpasse designet af AirPods til at omfatte udskiftelige ørepropper, hvilket også vil være afgørende, hvis ANC introduceres for at sikre en ordentlig forsegling. De fleste andre mærker tilbyder allerede ørepropper med tilpassede ørepropper, f.eks. Bose QuietComfort Earbuds 2 og Technics EAH-AZ80. Bose-ørepropperne går et skridt videre og leveres med en række forskellige ørepropper og stabilitetsbånd, der garanterer en sikker og behagelig pasform.

Ved at indarbejde disse designelementer kan Apple forbedre AirPods 4's pasform og komfort betydeligt, hvilket ikke kun gør dem mere komfortable, men også mere sikre til en bredere vifte af aktiviteter.

4. Understøttelse af lyd i høj opløsning fra Nothing, Samsung og Sony

AirPods 3 understøtter kun SBC- og AAC-codecs. Det betyder, at du ikke får lyd i høj opløsning. Og selvom Apple Music understøtter rumlig og tabsfri lyd, har den stadig det gamle trådløse AAC-lydkodeks. Det giver AirPods 3 en klar ulempe i forhold til andre konkurrenter, da mange lydelskere ønsker lyd i høj opløsning.

Apple burde lære af Sony og deres ørepropper - senest Sony WF-1000XM5 - og skabe et codec som Sonys LDAC. LDAC muliggør lyd i høj opløsning via Bluetooth og bringer lytterne tættere på lyd i studiekvalitet, når de er på farten. Ved at udvikle et lignende codec kan Apple tilbyde et mere konkurrencedygtigt produkt på markedet for trådløse ørepropper.

Understøttelse af lyd i høj opløsning er ikke kun forbeholdt premium-enheder. Nothing Ear(a) har også LDAC-understøttelse af lyd i høj opløsning. Og Samsung-brugere får understøttelse af lyd i høj opløsning med Samsung Galaxy Buds 2 Pro. For at forblive konkurrencedygtig er det på tide, at Apple hæver niveauet ved at understøtte et bedre codec til AirPods-serien.

5. Et mere fitness-venligt design fra Beats, Samsung og Sony

Beats Powerbeats Pro er designet til sport og beviser, at Apple-producerede ørepropper kan være meget stabile og vandafvisende. (Image credit: Future)

Bedre komfort og stabilitet ville gøre Apple AirPods 4 betydeligt mere attraktive som fitness-venlige øretelefoner. En anden afgørende forbedring ville være at opgradere deres vandtæthed. I øjeblikket har AirPods 3 en IPX4-klassificering, som giver grundlæggende beskyttelse mod sved og moderate vandstænk.

Men Apple kunne tage dem et skridt videre ved at forbedre både vand- og støvtætheden, hvilket ville gøre AirPods 4 til et mere attraktivt valg for fitnessentusiaster og udendørsbrugere. Selv om AirPods er designet til at være alsidige allroundere, og vi ikke forventer, at de kan konkurrere med de mest dedikerede fitness-ørepropper, er der unægtelig plads til forbedringer her.

For eksempel har Samsung Galaxy Buds 2 Pro en IPX7-klassificering, hvilket betyder, at de er vandtætte og kan nedsænkes i vand på op til 1 meters dybde. På samme måde er de sportsfokuserede Sony WF-SP800N en IP55-klassificering, hvilket giver bedre beskyttelse mod vand og støv end de nuværende AirPods. Derudover har Apples egne Beats PowerBeats Pro også en IPX7-klassificering, hvilket understreger potentialet for, at AirPods 4 får lignende funktioner for at imødekomme mere aktive brugere.