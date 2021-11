Apple AirPods (3. generation) repræsenterer et stort skridt op fra deres forgængere med hensyn til lyd ydeevne, tilslutningsmuligheder og design - og selvom de kommer med en prisstigning, synes vi, de er en værdig opgradering, hvis du har de ældre AirPods. Vi vil dog ikke nødvendigvis anbefale dem til Android brugere. AirPods 3 er ikke overraskende optimeret til brug i det bredere Apple økosystem, så Android brugere går glip af en masse af de ekstra funktioner, der adskiller dem fra andre trådløse høretelefoner på markedet, og manglen på støjreduktion betyder, at de ikke er de mest high-spec høretelefoner til denne pris.

To minutters anmeldelse

Apple AirPods 3 er de seneste i virksomhedens række af true wireless hovedtelefoner og over-ear hovedtelefoner, og de kommer med et væld af opdateringer, der gør dem til en værdig opgradering fra deres forgængere, AirPods 2.

Til 1549.- er de ikke billige, men de er heller ikke så dyre som Apples støjreducerende høretelefoner, AirPods Pro - og de er en brøkdel af prisen på over-ear AirPods Max.

Et forfrisket design bevarer det generelle udseende af de originale AirPods, men introducerer kortere stilke og knopper, som føles mere behagelige at have på end den tidligere model. Disse stilke har nu berøringssensorer med kapacitiv kraft, som du kan klemme for at styre din musikafspilning og acceptere og afslutte telefonopkald.

Deres lette konstruktion og IPX4 vandafvisende klassificering gør AirPods 3 velegnet til brug under træning; og selvom de ikke føles så sikre som øretelefoner som Powerbeats Pro, var de i stand til at modstå en blid løbetur uden at falde ud af vores ører.

Selvom disse nye designfunktioner er velkomne, var vi mest imponerede over de forbedringer, Apple har lavet til lyd ydeevnen af disse propper. Nye drivers og forstærkere giver en velafbalanceret lyd, mens Spatial Audio support lover at få den musik, du elsker, til at lyde mere medrivende end nogensinde før.

Uanset om du lytter til numre blandet i Dolby Atmos eller almindelige stereonumre, der er blevet opskaleret ved hjælp af Spatial Audio teknologien, er resultatet betagende. Oplevelsen øges kun, når du bruger AirPods 3 til at se film. Du behøver heller ikke en iPhone for at bruge Spatial Audio; så længe du har en Dolby Atmos-aktiveret telefon og adgang til en app, der understøtter funktionen, er du klar til at gå i gang.

(Image credit: TechRadar)

Du bør dog ikke forveksle AirPods 3 med audiophile-grade in-ear høretelefoner. Understøttelse af hi-res audio mangler, og diskant frekvenserne kan til tider være hårde – et problem, der var tydeligt med andengenerations AirPods.

Opkald lyder klart takket være et nyt akustisk mesh, der dækker AirPods' udadvendte mikrofoner og understøttelse af AAC-ELD codec.

Batterilevetiden på AirPods 3 er også blevet forbedret sammenlignet med AirPods 2, selvom forskellen er ubetydelig, hvis du bruger dem med Spatial Audio aktiveret. Har du dog slået denne særlige funktion fra, kan du forvente op til 30 timers afspilning, hvilket er mere end nok til en uges pendling.

(Image credit: TechRadar)

Snarere forudsigeligt er forbindelsen meget god - så længe du allerede har købt enheder fra det bredere Apple økosystem. At parre knopperne med en iPhone 13 mini var lige så let som at åbne det trådløse opladningsetui og trykke på den prompt, der dukkede op på vores skærm.

Ejere af iOS 15 enheder får også nogle ekstra tilslutningsfunktioner fra AirPods (3. generation), som inkluderer håndfri Hey Siri aktivering, Annonce notifikationer, Lyddeling, Gruppe Facetime med Spatial Audio og integration med Apples Find My network.

Disse ekstra livskvalitet funktioner er det, der adskiller AirPods 3 fra konkurrerende modeller – og de gør udelukkelsen af aktiv støjreduktion lettere at sluge.

Hvis du ikke har adgang til en iOS-enhed, oplever du desværre ikke alle disse funktioner. Som sådan vil vi ikke anbefale AirPods 3 til nogen, der ikke allerede har investeret i Apples linje af smartphones, laptops, tablets og smartwatches.

Men hvis du elsker alt Apple og vil have et par trådløse høretelefoner, der 'bare virker', så er AirPods 3 et fantastisk valg og et stort skridt op i forhold til AirPods 2.

Apple AirPods (3. generation) pris og udgivelsesdato

Ude nu

1549.-

Billigere end AirPods Pro

Du kan købe Apple AirPods 3 (2021) nu for 1549.-

Det er billigere end de støjreducerende AirPods Pro og lidt dyrere end andengenerations AirPods, hvor du dog skulle betale ekstra for et trådløst opladningsetui, der kommer som standard med AirPods 3.

Prisen på andengenerations AirPods er blevet reduceret siden lanceringen, og de vil sikkert blive yderligere nedsat til Black Friday.

(Image credit: TechRadar)

Sammenlignet med andre trådløse høretelefoner på markedet er AirPods (3. generation) billigere end mange af vores topvalg, såsom Sony WF-1000XM4 og NuraTrue earbuds. Høretelefoner til denne pris har dog en tendens til at komme med aktiv støjreduktion, hvilket AirPods 3 mangler.

Der er også masser af billigere trådløse høretelefoner til rådighed. For eksempel tilbyder Cambridge Audio Melomania 1 Plus og Lypertek PurePlay Z3 2.0 enestående lyd præstationer til deres priser, og modeller som Beats Studio Buds kommer endda med aktiv støjreduktion for 1190.-

(Image credit: TechRadar)

Design

Kortere stilke end AirPods 2

Nye bedre propper

Berøringsfølsomme kontroller

Designmæssigt afviger AirPods 3 ikke for langt fra tidligere AirPods modeller med en helt hvid minimalistisk æstetik, fremspringende stilke og blidt buede linjer.

Med kortere stilke og nye knopper ligner AirPods 3 mere AirPods Pro end anden generation af AirPods, hvilket giver dem et mere strømlinet, elegant udseende.

Disse stilke har berøringsfølsomme kraft sensorer - ligesom dem, der findes på AirPods Pro - der giver dig mulighed for at styre din musikafspilning med et klem på stilken. Du kan også klemme stilken for at acceptere eller afslutte opkald.

(Image credit: TechRadar)

Vi fandt, at kontrollerne var super responsive, og vi kunne godt lide den lille 'klik'-lyd, der fortæller dig, at din berøring er blevet registreret. Som med AirPods Pro ville noget haptisk feedback også være velkommen - en lille vibration fra selve knopperne i stedet for et klik, men det er på ingen måde en dealbreaker.

Det er en skam, at der ikke er nogen måde at styre lydstyrken på din musik via selve knopperne, måske ved at glide fingeren op og ned af stilkene. For det skal du spørge Siri eller grave din telefon op af lommen.

(Image credit: TechRadar)

I modsætning til AirPods Pro er der ingen udskiftelige ørepropper. At bevare det halvåbne design af anden generation af AirPods vil appellere til dem, der ikke kan lide følelsen af, at høretelefoner bliver skubbet ind i deres øregange, men det betyder, at lydisolering ikke er den bedste.

Du vil være i stand til at høre stort set alt, hvad der foregår omkring dig, mens du bruger AirPods 3, og der er også en vis grad af lyd, der lækker – noget du skal overveje, hvis du bruger dem i overfyldte omgivelser og ikke vil have, at alle lytter til din musik.

For at afbøde lyd tabet, der kommer med et semi-åbent design, er enderne formet til at lede lyden direkte ind i dine ører – og det ser ud til at være ret effektivt.

(Image credit: TechRadar)

AirPods 3 føles meget behagelige, noget der er hjulpet af høretelefonernes lette vægt. Med 4,28 g hver vil AirPods 3 ikke få dig til at føle, at du har to blyklumper skubbet ind i dine ører, og de bør heller ikke irritere mindre ører, takket være deres glatte, konturformede form.

Vi er dog ikke sikre på, hvor sikre de føles. Vi tog dem med ud på en let løbetur, og selvom AirPods ikke faldt ud af vores ører, ville vi ikke være villige til at satse vores liv på, at de forbliver i en mere energisk træning. Hvis du er bekymret for at miste dem, vil vi anbefale at vælge et par med indbyggede ørehængere eller et par nakkepropper, der har den ekstra sikkerhed af et kabel.

(Image credit: TechRadar)

Når vi taler om træning, så er AirPods 3 fuldt udstyret til at håndtere lidt sved gennem træning eller at blive fanget i regnen, takket være en IPX4 klassificering. Det gælder også for opladningsetuiet.

Selve opladningsetuiet minder mere om AirPods Pro opladningsetuiet med en let, kompakt konstruktion og et flip-top låg, der er let at åbne med én hånd.

(Image credit: TechRadar)

Åbning af etuiet får en lille LED på forsiden til at lyse: grønt, hvis AirPods er fuldt opladet; gul, hvis der er mindre end én fuld opladning tilbage. Dette lys vil også blinke hvidt, hvis AirPods er klar til at parre med en af dine enheder.

I bunden af opladningsetuiet er en Lightning port, selvom du kan fylde batteriet op ved hjælp af en Qi-certificeret opladningsmåtte eller en Apple MagSafe oplader. Du får et USB-C til Lightning kabel inkluderet i kassen, men du bliver nødt til at købe dit eget stik.

Samlet set repræsenterer designet af AirPods 3 en stor forbedring i forhold til deres forgængere. De er også slankere, mere underspillede og mere robuste.

(Image credit: TechRadar)

Lyd ydeevne

Spatial Audio support

Velafbalanceret lyd

God lydkvalitet til opkald

AirPods 3 føles som et væsentligt skridt op fra deres forgængere for lydkvalitet. De kommer med nye specialfremstillede drivers med lav forvrængning og high dynamic range forstærkere. Sidstnævnte formodes at levere "kraftig bas med sprøde, rene høje frekvenser", ifølge Apple.

De nye høretelefoner klarer sig bestemt bedre til at formidle bas frekvenser end AirPods 2, og de tilbyder en mere kraftfuld, varmere lyd. Disse er på ingen måde audiophile in-ear hovedtelefoner, men de er en perfekt fornøjelse at lytte med, uanset om du spiller musik eller lytter til podcasts.

Takket være understøttelse af Adaptive EQ (først set på AirPods Pro), bør AirPods 3 være noget lignende skræddersyet til dine ører. Denne teknologi tuner lyden af høretelefonerne i realtid, baseret på hvordan de passer i dit øre. Ifølge Apple overvåger en indadvendt mikrofon for lyd, og derefter indstiller den beregningsmæssig lyd, der driver Adaptive EQ-funktionen, de lave og mellemste frekvenser "for at tage højde for, hvad der kan gå tabt på grund af variationer i pasformen".

(Image credit: TechRadar)

AirPods 3 kommer med endnu et trick i ærmet: Spatial Audio understøttelse. Apples Spatial Audio teknologi tager 5.1, 7.1 og Dolby Atmos indhold og anvender retningsbestemte lyd filtre, der placerer lyd i en 3D-sfære. Dette gør det føles mere fordybende; som om lyden kommer til dig fra alle vinkler.

Den samme teknologi er på spil i AirPods 3, og effekten er super-imponerende. Vi startede med at lytte til et Dolby Atmos mix af The Doors’ Riders On The Storm på Apple Music.

(Image credit: TechRadar)

Når band medlemmerne taler med hinanden i starten af nummeret, får den rumlige lyd positionering af deres stemmer det til at føles, som om du er i rummet med dem.

Når trommeslageren tæller ind, hører vi lyden af en storm. Det føles, som om regnen falder over hovedet, med rullende torden fra højre mod venstre.

Placeringen af instrumenterne i rummet er subtil, men effektivt. Til højre for os er den bløde guitar, mens orglet spiller til venstre for os. På bagsiden af lydbilledet giver bas og trommer den rytmiske rygrad i nummeret, mens Jim Morrisons dystre vokal genlyder lige foran.

Hvert instrument har sin egen plads til at skinne, og bas-, mellem- og diskant frekvenserne føles velafbalancerede. Det er ikke den mest detaljerede eller rytmisk stramme gengivelse, vi har hørt af dette særlige nummer, men AirPods 3 gør et fantastisk stykke arbejde med at formidle en følelse af rum og placeringen af de forskellige instrumenter i en virtuel sfære.

(Image credit: TechRadar)

Michael Kiwanukas You Ain't The Problem er lige så imponerende i denne henseende – selvom vi fandt de elektriske guitarlinjer alt for fremtrædende i mixet, til det punkt, at 'la-la-la'-sektionen i begyndelsen af sangen lød afdæmpet. AirPods 3 ser ud til at dele de samme problemer med diskant hårdhed som deres forgængere, og mere travle numre kan til tider mangle klarhed .

Klassisk musik klarer sig meget godt i Spatial Audio. Når man lytter til Saint Saëns' Danse Macabre, synger hvert instrument virkelig, fra de buldrende tubaer til de legende klokkespilsmelodier. Djævelske violinmotiver og blid træblæser lyder detaljeret, og AirPods 3 klarer de rytmiske ændringer ret godt for et par høretelefoner til denne pris.

Lytning uden Spatial Audio aktiveret (du kan slå dette fra ved at gå til kontrolcentret på din iPhone), og adskillelsen mellem forskellige instrumenter er mindre imponerende. Ikke desto mindre er lydbilledet stadig ret velafbalanceret og behageligt at lytte til.

(Image credit: TechRadar)

Codec support er begrænset - du har SBC og AAC. Dette betyder, at AirPods 3 ikke kan håndtere hi-res audio streaming. Det er en skam, da Apple Music tilbyder Lossless audio – og selvom Bluetooth ikke tidligere har haft den nødvendige båndbredde til virkelig tabsfri musikstreaming, har de seneste innovationer såsom Qualcomm aptX Lossless gjort det muligt.

Spatial Audio til musik fungerer godt, men teknologiens bedste anvendelse er til film. AirPods 3 er mere end i stand til at håndtere komplicerede Dolby Atmos soundtracks. Da vi så Blush, en animeret kortfilm på Apple TV Plus, følte vi det, som om raketter virkelig zoomede forbi vores hoved.

Hvad angår telefonopkald, dækker et akustisk net de ydre stråleformende mikrofoner, som er designet til at reducere lyden af vind og få din stemme til at lyde klar. AirPods 3 understøtter også AAC-ELD codec, som Apple siger vil levere "Fuld HD stemmekvalitet" - hvad end det betyder. Når de foretog opkald ved hjælp af AirPods 3, sagde modtagerne, at vores stemme lød klar, og de bemærkede ikke nogen baggrundsstøj.

(Image credit: TechRadar)

Batterilevetid

30 timers maksimal batterilevetid

24 timer med Spatial Audio tændt

Trådløs opladningsetui

AirPods 3 kommer med forbedret batterilevetid ... sådan set. Mens 2019 AirPods tilbød 24 timers afspilning i alt (det er cirka fem timer fra høretelefonerne og yderligere 19 timer fra opladningsetuiet), tilbyder de nye AirPods 3 en maksimal batterilevetid på 30 timer.

Apple siger, at du får op til seks timers lyttetid eller op til fire timers taletid fra selve knopperne, med fire ekstra opladninger fra etuiet. Hvis du har travlt, vil en hurtig opladning på fem minutter give dig omkring en times afspilning. Som med AirPods Pro kommer AirPods 3 som standard med et trådløst opladningsetui, som er kompatibelt med Apples MagSafe økosystem.

Det lyder alt sammen godt, men den indbyggede batterilevetid falder til fem timer, hvis du har Spatial Audio aktiveret - hvilket er den samme tid som de ældre AirPods. Da Spatial Audio er en af hovedårsagerne til at købe AirPods 3 frem for AirPods 2, får du ikke rigtig fordelen af den længere batterilevetid.

(Image credit: TechRadar)

Tilslutning

Fungerer bedst med iOS enheder

Super hurtig parring

Ekstra funktioner til iOS 15

Ikke overraskende er AirPods 3 optimeret til brug med Apple enheder med en one-touch opsætning, der automatisk parrer knopperne med din iPhone, iPad, Mac eller MacBook.

Lyddeling betyder, at du også kan dele lyd mellem to sæt AirPods, AirPods Pro eller AirPods Max, mens du bruger din iPhone, iPad, iPod touch eller Apple TV – ret praktisk, hvis du vil dele din musik uden at dele dine venners høretelefoner. Vi fandt ud af, at denne funktion fungerede temmelig problemfrit, selvom vi bemærkede et fald i lydstyrken, når vi delte musik med en ven.

Der er også en ny hudsensor, der fortæller AirPods 3, om knopperne faktisk er i dit øre, i modsætning til på et bord eller inde i lommen. Så hvis de ikke er i dit øre, vil musikafspilningen blive sat på pause, hvilket formentlig vil spare dig for noget dyrebar batterilevetid.

(Image credit: TechRadar)

Som med 2019 AirPods kan du tilkalde Apples stemmeassistent blot ved at sige 'Hey Siri'. Og vi fandt ud af, at mikrofonerne var dygtige til at opfange vores stemme.

Hvis du har en Apple enhed, der kører iOS 15, får du adgang til et par ekstra funktioner med tredje generations AirPods, inklusive Spatial Audio og dynamisk head tracking i gruppe FaceTime opkald, sammen med integration med Find My network. Du får også adgang til funktionen Announce Notifications, som gør det muligt for Siri at læse opdateringer højt for dig fra apps såsom Beskeder, Påmindelser og Kalender – det er en praktisk funktion, hvis du kan lide at følge med i dine notifikationer uden at være klistret til din telefon.

Bør jeg købe Apple AirPods (3. generation)?

(Image credit: TecRhadar)

Køb dem hvis...

Du vil opleve Spatial Audio

Disse er de billigste AirPods der understøtter Spatial Audio, og det er værd at prøve med musik og film.

Du har en iPhone

Funktioner som Lyd deling, Announce Notifications og integration med Find My network gør AirPods 3 til de perfekte høretelefoner til brug med iPhone.

Du vil have trådløs opladning

Trådløs opladning kommer som standard med AirPods (3. generation), og de er også MagSafe kompatible.

Køb dem ikke hvis...

Du har brug for aktiv støjreduktion

AirPods 3 kommer ikke med ANC, og det halvåbne design betyder, at den passive støjreduktion ikke er særlig god - tjek AirPods Pro, hvis det er en dealbreaker.

Du vil have hi-res audio support

Med understøttelse af kun SBC og AAC codecs vil du ikke være i stand til at nyde hi-res audio med AirPods 3.

Du allerede gerne vil have AirPods Pro

Lige så meget som vi kan lide AirPods 3, er AirPods Pro stadig de mest high-spec trådløse høretelefoner fra Apple.