Google Assistant bliver sendt på pension til telefoner i år, og Gemini tager over

Gemini erstatter Google Assistant på telefoner i år

I øjeblikket kan de to AI-apps køre ved siden af hinanden

Opgraderinger til andre enheder bliver snart annonceret

Det har stået klart i nogen tid, at Gemini er fremtiden for AI-assistenter, hvad angår Google, og nu er det officielt: Google Assistant vil forsvinde fra smartphones inden årets udgang.

I en blog (via 9to5Google), forklarer Brian Marquardt fra Google: »I løbet af de kommende måneder opgraderer vi flere brugere på mobile enheder fra Google Assistant til Gemini; og senere på året vil den klassiske Google Assistant ikke længere være tilgængelig på de fleste mobile enheder eller tilgængelig for nye downloads i mobilapp-butikker.«

Hvis du har en telefon, der ikke opfylder minimumskravene til Gemini, vil Google Assistant-funktionaliteten »ikke ændre sig på nuværende tidspunkt« - men da disse krav er mindst 2 GB RAM og Android 10 eller ældre, vil de fleste brugere få opgraderingen.

Takket være sin generative AI er Gemini meget bedre til at chatte og slå oplysninger op end Google Assistant, og den har langsomt indarbejdet alle de andre opgaver, som Google Assistant kan udføre på mobile enheder. Overgangen er nu næsten færdig.

Smarte højttalere og andre enheder

Det er farvel til Google Assistent (Image credit: Shutterstock)

Indtil videre vil Google Assistant fortsat fungere på enheder som smarthøjttalere, smartskærme og tv'er, siger Google - men det vil kun være et spørgsmål om tid, før alle enheder også får Gemini-opgraderingen.

Hvad angår enheder, der forbindes direkte til telefoner - f.eks. infosystemer i biler, tablets, hovedtelefoner og smartwatches - tyder det på, at en Google Gemini-opgradering er mere nært forestående der, end den er for Nest Hubs og Nest Minis. »Vi ser frem til at dele flere detaljer med jer i løbet af de næste par måneder,« skriver Marquardt.

Blogindlægget kommer ind på den hurtige udvidelse af Gemini og dens muligheder: AI-botten er nu tilgængelig på mere end 40 sprog i mere end 200 lande, og Google siger, at den er bygget til at fortsætte den samme mission som Google Assistant.

Der er uden tvivl flere opgraderinger af Gemini på vej i de kommende måneder. »Vi har opdateret appen for at understøtte flere af de mest efterspurgte funktioner, såsom at afspille musik, indstille timere eller foretage handlinger fra din låseskærm«, skriver Marquardt.