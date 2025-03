Nyt læk af iPhone 17 Pro Max tyder på redesign

Endnu en iPhone 17 Pro Max-billedlækage er dukket op

Viser det forventede redesign af telefonen

iPhone 17-serien forventes at blive lanceret i september

Det virker mere og mere sandsynligt, at iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max vil få et større redesign i forhold til de modeller, de erstatter, og nu har en ny lækage givet os endnu et kig på kabinettet til den større model.

Den velkendte lækage @MajinBuOfficial har uploadet et billede af, hvad der ser ud til at være metalforme, der er klar til at blive brugt til produktionen af den kommende telefon - og vi ser også billedteksten »iPhone 17 Pro Max er klar« ved siden af billedet.

Vi kan se det store tredobbelte kamera i øverste venstre hjørne af bagpanelet samt en udskæring, der giver mulighed for magnetiske MagSafe-tilslutninger til opladning. Størrelsen på det kommende kameramodul svarer til et større kamera-setup, som forventes at blive introduceret.

Forhåbentlig vil det større kameramodul og den ekstra plads, kameraerne optager, betyde, at vi får endnu bedre foto- og videokvalitet. Apple plejer at forbedre kameraerne på en eller anden måde hvert år, og yderligere opgraderinger er selvfølgelig altid velkomne.

Hvad vi har hørt indtil nu

iPhone 17 Pro Max is ready pic.twitter.com/jFb9L4b1BHMarch 12, 2025

Dette læk giver os ikke meget mere end et nyt kig på bagsidens design og en opdatering om, at telefonen er »klar« - hvilket formentlig betyder, at den er klar til masseproduktion, da den forventede lanceringsdato i september 2025 nærmer sig med hastige skridt.

Der har allerede været mange rygter og lækager i omløb omkring disse telefoner. Ud over redesignet af Pro- og Pro Max-modellerne bør vi også se hurtigere chipsæt i disse enheder samt den endelige version af det endnu ikke annoncerede iOS 19.

Funktioner som omvendt trådløs opladning har også været nævnt i rygter, samt en stigning til 12 GB RAM i iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max – muligvis for at håndtere nye AI-funktioner fra Apple, som måske er på vej.

Det ser dog ud til, at der ikke kommer så mange spændende nyheder til den almindelige iPhone 17, men i stedet har vi en ny model, der hedder iPhone 17 Air at se frem til - en supertynd model, der efter sigende skal erstatte iPhone 16 Plus.