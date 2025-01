Apple kan være på vej med den tyndeste iPhone nogensinde - iPhone 17 Air

Apple iPhone 17 Slim forventes at afløse iPhone 16 Plus

iPhone 17 Air rygtes at være 5,5 mm tyk

Forventes at erstatte iPhone 16 Plus

Samsung rygtes også at lancere en Galaxy S25 Slim

Hvis rygterne taler sandt, får vi en ny iPhone-model at se senere i år: iPhone 17 Air. Takket være en kendt Apple-analytiker ved vi måske nu, hvor tynd denne model bliver - og det ser ud til, at den vil slå Samsung Galaxy S25 Slim, når det gælder om at være mest slank.

Ming-Chi Kuo (via MacRumors) mener, at iPhone 17 Air kun vil være 5,5 mm tyk på det smalleste sted. Til sammenligning er den nuværende iPhone 16-model 7,8 mm tyk - hvilket betyder, at den nye telefon vil være næsten 30 % tyndere.

Ud fra det, vi har hørt om Galaxy S25 Slim, rygtes det, at den bliver 6,x mm tyk. Hvis du leder efter den tyndeste flagskibsmobil på markedet i 2025, kunne det meget vel være iPhone 17 Air - selvom disse målinger selvfølgelig stadig mangler at blive bekræftet. Til gengæld ventes Galaxy S25 Slim fra Samsung allerede at blive lanceret under Galaxy Unpacked, der finder sted den 22. januar.

Ifølge Kuo tilbyder iPhone 17 Air muligvis kun eSIM-understøttelse og dropper det fysiske SIM-slot for at reducere tykkelsen. Enheden forventes at erstatte iPhone 16 Plus i det nuværende sortiment.

Tyndere design

iPhone 6 er den tyndeste iPhone-model til dato. (Image credit: Future)

Plus-modellen har efter sigende været den mindst populære model i iPhone-serien, og Apple håber at kunne tiltrække flere købere med et nyt design og et nyt navn - hvor telefonens tyndhed ser ud til at blive det vigtigste salgsargument.

Hvis prognosen på 5,5 mm holder stik, vil iPhone 17 Air få æren af at være den tyndeste iPhone, der nogensinde er lavet. Den nuværende rekordindehaver i den henseende er iPhone 6, som blev lanceret i 2014 og var 6,9 mm tyk.

Det rygtes også, at telefonen vil bruge en tyndere og mere energieffektiv skærmteknologi, hvilket vil hjælpe med at nå målet på 5,5 mm. Som med de andre iPhone 17-modeller kan vi også forvente et boost i ydelsen sammenlignet med forgængeren.

Samsung får dog lov til at vise sin supertynde telefon frem først: Den næste Samsungs Galaxy Unpacked-begivenhed foregår lige om lidt - den 22. januar og vi forventer at se fire forskellige modeller af Samsung Galaxy S25, herunder Galaxy S25 Slim.