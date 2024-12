Kommer Apple med en foldbar iPad - uden synlig fold?

Apples hemmelige foldbare iPad bliver ikke lanceret før 2028, hævder en rapport

Målet er at fjerne den synlige fold på den foldbare skærm

Apple kan også udvikle en foldbar iPhone til lancering i 2026

Apple Vision Pro-headsettet blev lanceret for kun halvandet år siden, men Apple er allerede på udkig efter den næste store ting. Og ifølge en ny rapport har de måske fundet den i form af en gigantisk sammenklappelig enhed på størrelse med to iPad Pro'er ved siden af hinanden.

Det er det seneste rygte fra Bloomberg-reporteren Mark Gurmans nyhedsbrev Power On, og det kaster lys over Apples potentielle planer om at komme ind på - og muligvis dominere - det foldbare marked i løbet af de næste par år.

Ifølge Gurman arbejder Apple på at sikre, at den foldbare iPad ikke får nogen synlig fold på midten, da det er den største udfordring for mange andre foldbare enheder. Apples hemmelige arbejde har resulteret i en enhed, der har en »næsten usynlig fold«, når den åbnes, siger Gurman, selvom det er »for tidligt at sige, om Apple kan slippe helt af med folden«.

Gurman mener, at denne enhed vil blive lanceret »omkring 2028«. Altså to år senere end 2026, som blev forudsagt af analytikeren Jeff Pu. Den kan have en skærmstørrelse på omkring 18-20 tommer, når den er foldet ud, siger Gurman, men den forventes stadig at være lille nok til at passe ned i en rygsæk, når den ikke er i brug.

Og det er ikke den eneste foldbare enhed, Apple har i ærmet, idet virksomheden også arbejder på en foldbar iPhone. Men før du bliver alt for begejstret, forventes den ikke at blive lanceret før tidligst i 2026.

En iPad-Mac hybrid?

I de senere år har Samsung, OnePlus og Google lanceret deres egne foldbare enheder - med varierende succes. Men de fleste af de bedste foldbare telefoner består enten af to separate skærme med et stort hængsel i midten eller har en enkelt skærm, som har en synlig og mærkbar fold i midten.

Apple ønsker tilsyneladende at undgå begge dele og går efter at lancere en foldbar enhed, der består af en enkelt skærm uden synligt hængsel eller fold. Og i betragtning af virksomhedens kultur med at forsøge at være de bedste i stedet for de første, har Apple ikke noget imod at blive ved med at perfektionere produktet i stedet for at skynde sig på markedet her og nu (som de ellers gjorde med Vision Pro). Det betyder i hvert fald, at du kommer til at vente noget tid endnu, inden du kan få lov at smide en formue efter Apples første foldbare iPad.

Interessant nok siger Gurman, at en foldbar iPad vil blande elementer fra iPadOS og macOS, selvom det ikke vil være en »ægte iPad-Mac-hybrid«. Det skyldes, at iPadOS sandsynligvis vil være »avanceret nok til at køre macOS-apps«, når den foldbare enhed lanceres, siger Gurman, men den vil også understøtte traditionelt iPad-tilbehør som Apple Pencil.

Selv om denne enhed måske er det tætteste, Apple nogensinde kommer på en sammensmeltning af Mac og iPad, viser den på en måde, hvorfor Apple aldrig har taget dette skridt. I sidste ende ønsker Apple, at du køber både en iPad og en Mac, i stedet for at miste et salg ved at skabe en enhed, der kan klare to formål.

iPad-Mac-hybrid eller ej, så er det klart, at denne foldbare tablet har potentiale til at blive et mindeværdigt »one more thing«-øjeblik for Apple. Nu må virksomheden bare håbe, at den viser sig at være mere populær end Vision Pro.