De vigtigste nyheder fra Nintendo Switch 2 lanceringen - ny Mario Kart, priser og andre fantastiske nyheder

Nintendo holdt sin live-udsendelse den 2. april 2025, helt dedikeret til Nintendo Switch 2, og det er ingen overdrivelse at sige, at vi fik en masse at vide om den længe ventede konsol.

Til at begynde med kommer den meget snart - den udkommer den 5. juni 2025 med flere nye hardwarefunktioner og en masse nye spil samt udvidelsespakker til eksisterende titler.

Så uanset om du vil vide, hvor meget den kommer til at koste, hvad den nye «C»-knap gøre, eller hvilke andre fantastiske nye spil ud over Donkey Kong Bananza og Mario Kart World, der kommer: Her er 11 ting, vi lærte om Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2 lanceres den 5. juni - forudbestillinger åbner den 8. april

(Image credit: Nintendo)

Hvis du har lyst til at lægge din nuværende Switch eller Switch OLED til side, behøver du ikke vente meget længere. Nintendo Switch 2 lanceres den 5. juni 2025 i to versioner: Den almindelige konsol og en i bundle, der indeholder en kode til at downloade Mario Kart World.

Her er priserne:

Nintendo Switch 2: 449,99 dollar

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: 499,99 dollar

Forudbestilling åbner den 8. april 2025, og konsollen kommer på hylderne den 5. juni 2025.

Leveres med 256 GB lagerplads - otte gange mere end den første Switch-model

(Image credit: Nintendo)

I betragtning af det enorme antal spil, der blev vist frem, er det en god nyhed, at Nintendo udvider det indbyggede lager betydeligt. Nintendo Switch 2 har 256 GB lagerplads, hvilket er otte gange så meget som den første Switch-model.

Det betyder, at der er masser af plads til at downloade spil direkte fra kassen, og det er også muligt at udvide lageret med et microSD-kort.

Mario Kart World er en næsten helt åben verden - med dynamiske elementer

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Direct startede med et kig i Mario Kart World, og det så simpelthen fantastisk ud. Det er stadig muligt at køre 24 biler samtidig, men du er ikke længere begrænset til selve banen.

Nintendo har gjort Mario Kart til et åbent spil, hvor du kan køre væk fra banen og udforske en stor verden (som blev beskrevet), der indeholder flere forskellige regioner. Det er endda muligt at køre sig selv til det næste løb efter et gennemført løb.

Områderne i spillet ændrer sig dynamisk, afhængigt af hvilken region du befinder dig i, både med hensyn til tidspunkt på dagen og vejrforhold.

Baseret på det, der blev vist, ser det meget imponerende ud og føles som en værdig lanceringstitel til konsollen. Vi finder ud af mere i en dedikeret Nintendo Direct den 17. april 2025.

Nu ved vi endelig, hvad »C«-knappen er til.

(Image credit: Nintendo)

Forud for udsendelsen viste teaserbilleder en ny »C«-knap på den højre Joy-Con-controller, og nu kan vi bekræfte, at den bruges til en ny stemmechattjeneste, der er eksklusiv for Switch 2. Den hedder GameChat, og den giver dig mulighed for at tale med op til fire personer på én gang, mens du spiller. Det er endda muligt at dele skærmen, og takket være den indbyggede mikrofon lover Nintendo, at lyden vil være krystalklar takket være stemmeisolering.

GameChat vil i sidste ende kræve Nintendo Switch Online, men ved lanceringen vil det være gratis for alle brugere i en prøveperiode - sandsynligvis for at lokke flere til at abonnere.

Der vil også være en videofunktion, da Nintendo også viste Switch 2 Camera - et kamera, der kan tilsluttes direkte til konsollen via USB-C for at muliggøre videoopkald. På den måde kan du dele din skærm, og dine venner kan både se og høre dig. Switch 2-kameraet lanceres også den 5. juni til 49,99 dollars.

Ud over at »C«-knappen sidder på Joy-Con 2, sidder den også på den nye Pro Controller og en limited edition GameCube-controller, som er eksklusiv for Switch Online-abonnenter.

Den beste måten å spille favorittspillene dine på

(Image credit: Nintendo)

Switch 2 Edition-spil er ældre titler, der er blevet opgraderet til den nye konsol, og det kan være en af de bedste grunde til at købe en Switch 2 ved lanceringen.

Spil som The Legend of Zelda: Breath of the Wild, fortsættelsen Tears of the Kingdom, samt nye spil som Pokémon Legends Z-A og Metroid Prime 4: Beyond vil alle performe bedre på den nye hardware.

Nintendo Switch 2 Edition-spil vil være tilgængelige både fysisk og digitalt, og dem, der har de originale spil, vil kunne opgradere til den forbedrede version mod et mindre gebyr.

Flere Switch 2 Edition-spil vil blive udgivet i fremtiden, men dette er allerede et stort incitament for Switch-ejere til at opgradere til den nye konsol. Spil som sidste års Tears of the Kingdom havde svært ved at køre problemfrit på den originale Switch, men nu forventes de at køre fejlfrit - ligesom et AAA-spil fra 2024.

Switch 2 bringer en af DS-konsollens bedste funktioner tilbage

(Image credit: Nintendo)

GameShare er den åndelige arvtager til Download Play, en lokal multiplayerfunktion, der blev fjernet, da den første Nintendo Switch blev lanceret.

Nintendo Switch 2-brugere vil kunne spille lokalt med venner i spil som Mario Kart World - uden behov for flere spilkort. Det betyder, at du kan konkurrere med alle dine venner, så længe de har den nye konsol.

Nintendo har endnu ikke afsløret præcis, hvilke spil der vil understøtte GameShare, men funktionens comeback er spændende - især i betragtning af lanceringsdatoen den 5. juni, som er perfekt til sommerferien.

Solid drivkraft

(Image credit: Nintendo / Future)

Nintendo afslørede mange tekniske specifikationer om Switch 2, bl.a. at skærmen er 7,9 tommer stor med HD-opløsning, HDR-understøttelse og op til 120 Hz opdateringsfrekvens. Konsollen har også to USB-C-porte.

Men når det kommer til selve processoren, ved vi endnu ikke præcis, hvad der er inde i konsollen. Men vi ved, at den er ret kraftig - Cyberpunk 2077 er bekræftet til Switch 2, og det spil kræver en masse ydeevne.

Det er derfor klart, at Switch 2 bliver mere kraftfuld end både den originale Switch og Switch OLED.

System-on-a-chip-løsningen vil også håndtere de hurtigere læse- og skrivehastigheder på 256 GB lagerplads, forsyne de to USB-C-porte med strøm og gøre det hurtigere at læse fra de nye spilkort.

"Silksong" og nye "Hyrule Warriors" kommer i 2025

(Image credit: Nintendo)

Silksong blev kun vist i fem sekunder, men for Hollow Knight-fans, der har ventet længe på spillet, er det - og bekræftelsen af, at det udkommer i 2025 - mere end nok.

Vi fik også et helt nyt Hyrule Warriors-spil at se. Hyrule Warriors: Age of Prisonment foregår under den såkaldte fængselskrig, som vi kun så glimt af i Tears of the Kingdom. Dette nye spil ser ud til at udfylde den samme rolle, som Age of Calamity gjorde for Breath of the Wild.

Vil det nye spil også indeholde en svimlende tidsrejsemekanik? Det finder vi ud af senere på året, når spillet udkommer.

En ny Pro Controller er på vej

(Image credit: Nintendo)

Blandt tilbehøret til Switch 2 var Switch 2 Camera og Joy-Con 2, men også en helt ny controller i fuld størrelse - Nintendo Switch 2 Pro Controller.

Den har det samme asymmetriske håndtagslayout som sin forgænger, men et lidt nyt design med et sort og gråt farveskema, der giver den et stilfuldt udseende.

Controlleren har også den nye C-knap til GameChat og et stik til hovedtelefoner - noget, der ikke var der før, og som giver den ekstra funktionalitet.

Derudover er der HD Rumble 2, indbygget amiibo-understøttelse, bevægelseskontrol og frit programmerbare GL/GR-knapper.

Prisen er også klar: Switch Pro 2-controlleren kommer til at koste 79,99 dollars - en ret heftig investering.

GameCube-spil på vej til Switch Online

(Image credit: Nintendo)

En af de mest ventede softwaremeddelelser var, at klassiske GameCube-spil - med titler som The Legend of Zelda: Wind Waker, Soul Calibur 2 og F-Zero GX - kommer til Switch Online.

Hvis listen virker kort, er der ingen grund til bekymring - Nintendo har bekræftet, at der er flere titler på vej, herunder Pokémon Colosseum, Super Mario Sunshine og Luigi's Mansion.

Spillene vil være eksklusive til Nintendo Switch 2 og kun tilgængelige for dem, der abonnerer på Nintendo Switch Online + Expansion Pack, som koster 49,99 dollars for et år.

Ud over GameCube-spil får spillerne adgang til et bibliotek med spil fra andre Nintendo-systemer som N64 og GameBoy Advance.

Et nyt Donkey Kong-spil kommer i juli

(Image credit: Nintendo)

Det udkommer ikke den 5. juni 2025, men Donkey Kong-fans bør allerede nu sætte kryds i kalenderen ved den 17. juli. Da udkommer Donkey Kong Bananza - eksklusivt til Switch 2 - og det ser fantastisk ud.

Det er et nyt 3D-platformspil med Donkey Kong i hovedrollen, hvor du hopper og løber dig vej gennem en underjordisk verden. Selvfølgelig ser det ud til, at vi også denne gang får vanvittige sekvenser med minivogne - for hvad ville et Donkey Kong-spil være uden dem? Hovedpersonen ser også ud til at have fået nye evner, som f.eks. at klatre på vægge.