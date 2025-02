Flere detaljer om Samsungs trifold mobil lækket

Flere detaljer om Samsungs tri-fold er dukket op

Telefonen kan blive lanceret senere end Samsungs almindelige foldbare

I mellemtiden lanceres tri-fold telefonen Huawei Mate XT globalt

Trifold er nok et nyt ord for de fleste. Men det dækker over en foldbar telefon, der kan foldes to steder i stedet for kun at have en fold. Hvorfor hedder det så "trifold"? Ja, det undrer også os, når nu der kun er to folder. Men måske skyldes det, at telefonen består af tre dele og er foldbar? Vi ved det ikke, men der er ingen tvivl om, at du kommer til at høre mere om konceptet.

For nylig, da Samsung afslørede Galaxy S25-serien, gav de os også en forsmag på en kommende trifold telefon uden at afsløre mange detaljer - men nye lækager kan have besvaret nogle af de spørgsmål, vi har om enheden.

Oplysninger uploadet af @PandaFlashPro og analytiker @DSCCRoss, og opsummeret af Notebookcheck, tyder på, at Samsungs trefoldige enhed vil blive lanceret i anden halvdel af året, efter at Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 er blevet afsløret.

Disse mere velkendte foldbare modeller forventes at blive lanceret omkring juli, cirka et år efter Galaxy Z Fold 6 og Galaxy Z Flip 6, hvilket betyder, at den trefoldige enhed - som ifølge rygterne skal hedde Samsung Galaxy G Fold - skulle dukke op inden for de næste par måneder.

De samme kilder har »bekræftet«, at den kommende trefoldige telefon vil tilbyde 2.600 nits lysstyrke på skærmen og 25W kablet opladning, hvilket er på niveau med Samsungs nuværende foldbare modeller. Bemærk dog, at intet er bekræftet, før Samsung selv afslører det.

Den originale trifold-model

Huawei Mate XT (Image credit: Future)

Mens Samsung forbereder sig på at lancere sin første trefoldige telefon, bliver Huawei Mate XT tilgængelig globalt. Denne tredobbelte model blev lanceret i Kina sidste år, men vil snart komme til salg på flere markeder rundt om i verden.

Huawei har dog ikke afsløret mange detaljer om den globale lancering (via Android Police). Den mest brugbare information indtil videre er den europæiske pris på 3.499 euro, som omregnet til danske kroner svarer til lige over 26.000 kroner.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Da Huawei stadig er forbudt i EU og dermed også i Danmark, er vi ret sikre på, at Huawei Mate XT ikke bliver lanceret her. Så vi må altså vente på en eventuel trifold mobil fra Samsung eller en anden producent.

Der er endnu ingen oplysninger om, hvorvidt andre producenter er hoppet med på trenden med at tilføje et ekstra foldepanel. Rygter om en foldbar iPhone fortsætter med at cirkulere, men Apples første forsøg på denne formfaktor får ifølge rygterne kun én fold.