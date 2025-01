Samsung Unpacked finder sted den 22. januar - og vi er klar til Samsung Galaxy Ultra S25

Samsung bekræfter dato for unboxing

Bliver den 22. januar i San Jose

Samsung Galaxy S25 Ultra forventes at blive showets stjerne

Samsung har officielt annonceret datoen for sin Winter Unpacked-begivenhed. Virksomheden vil præsentere, hvad vi antager er Samsung Galaxy S25-serien, den 22. januar i San Jose, Californien. Invitationerne blev sendt ud den 6. januar midt i alt det kaos, der var omkring CES 2025 i Las Vegas.

Sidste år fremviste Samsung sin nyeste hardware i Las Vegas under private møder med journalister under CES 2024. I år har Samsung igen en stor tilstedeværelse på det, der sandsynligvis er verdens største teknologimesse, men der har ikke været nogen fremvisninger, fordi Samung gemmer krudtet til Unpacked 2025.

Sammen med den nye Galaxy S-serien lover Samsung en «mer naturlig og intuitiv Galaxy AI» som vil «ændre den måde, Galaxy-brugere interagerer med verden på«. Vi var generelt imponerede over Galaxy AI, så forventningerne er høje.

TechRadar-teamet vil være på stedet og prøve at få nogle førstehåndsindtryk hos Samsung her i Danmark den 22. januar, men du kan følge hele Samsung Unpacked selv via en af Samsungs forskellige livestreams på Samsung Newsroom, Samsung.com og på Samsungs YouTube-kanal kl. 19:00 dansk tid.

Nye Galaxy-telefoner

Ud over de få detaljer, vi allerede kender om de nye produkter, har vi nogle kvalificerede gæt om de nye, førsteklasses Android-enheder og muligvis anden hardware, der kan blive afsløret.

Først og fremmest forventer vi, at det bliver en platform for Samsungs største flagskibsmobil: Samsung Galaxy S25 Ultra.

Ifølge rygterne kan vi forvente et nyt, mere afrundet design, en større skærm og en ny Qualcomm Snapdragon-processor. Måske får den den nyligt lancerede Qualcomm Snapdragon 8 Elite, som ser ud til at være en meget kraftfuld komponent. Det er den samme chip, der sidder i den netop lancerede OnePlus 13, og her ser den ud til at være virkelig kraftfuld.

Den største nyhed her kunne dog være de AI-forbedringer, vi allerede så under Samsungs Summer Unpacked-event, hvor virksomheden lancerede sine nye sammenklappelige enheder, herunder Samsung Galaxy Z Fold 6. For at understøtte funktioner som AI-genereret billedbehandling får Galaxy S25 Ultra mere RAM end nogensinde før.

Alt dette er selvfølgelig spekulationer, og den Galaxy S25 Ultra, vi rent faktisk får at se, kan se anderledes ud og fungere anderledes, end vi har forventet.

Vi forventer også mindst to andre nye Galaxy-telefoner, nemlig Galaxy S25 og Galaxy S25 Plus. Uanset deres specifikationer er det sandsynligt, at de vil være en nedskaleret version af den nye Galaxy S25 Ultra.

En vigtig forskel kunne være manglen på et avanceret zoomkamera. Hvis S25 Ultra får 5x zoom med 50 MP, får S25 og S25 Plus måske i stedet 3x zoom med 12 MP. Hvis S25 Ultra er udstyret med et bedre ultravidvinkelkamera (med højere pixelantal), er det ikke sikkert, at hele produktlinjen følger trop.

Overraskelser

Måske får vi også en overraskelse eller to fra Samsung. For eksempel spekulerer vi på, om vi får et kig på Project Moohan, det nye Android XR-baserede mixed reality-headset, som Samsung, Google og Qualcomm introducerede i sidste måned.

Det er stadig kun under udvikling, men vi glæder os til at teste det og se, om oplevelsen er tæt på Apple Vision Pro. Samsung og deres partner Google har sagt, at de planlægger at gøre dette til en Gemini AI-oplevelse, hvilket i sig selv kan adskille det fra Apples dyre mixed reality-headset.

Da de ikke er længe siden, der kom opdateringer og lanceringer af Samsung Galaxy Watch Ultra, Buds 3 Pro og Galaxy Ring, er det usandsynligt, at der vil være nogen nyheder på disse fronter.

Uanset hvad Samsung viser frem, vil TechRadar være der for at give dig et tidligt kig på al den nye teknologi.